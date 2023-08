Sữa Gluta Sure ứng dụng công nghệ chiết xuất sóng siêu âm Hoa Kỳ

Gluta Sure đầu tư công nghệ để nâng cao chất lượng

Công nghệ là yếu tố hàng đầu tạo nên chất lượng một sản phẩm. Ngày nay, các nhà sản xuất sẵn sàng đầu tư số tiền lớn để nâng cấp công nghệ, nghiên cứu và cho ra đời những sản phẩm tốt hơn tới tay người tiêu dùng.

Gluta Sure là một trong những nhà sản xuất sữa tại Việt Nam ứng dụng phương pháp sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế. Sản phẩm Gluta Sure hỗ trợ bổ sung dinh dưỡng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ kiểm soát đường huyết cho người sử dụng.

Công nghệ sóng siêu âm Ultrasound Assisted Extraction được chuyển giao từ Hoa Kỳ (Ảnh: Gluta Sure).

Công nghệ sóng siêu âm Ultrasound Assisted Extraction được áp dụng tại nhiều quốc gia phát triển trong sản xuất thuốc và thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Công nghệ này giúp Gluta Sure khai thác tối đa công dụng của các thành phần nguyên liệu, đem đến cho người dùng giá trị dinh dưỡng cao.

Gluta Sure là sữa tiểu đường được đánh giá cao trên thị trường (Ảnh: Gluta Sure).

"Đối với Gluta Sure, minh bạch là yếu tố quan trọng để định vị hình ảnh thương hiệu đến với người tiêu dùng. Chúng tôi sẵn sàng chia sẻ công nghệ, thành phần, nguồn gốc nguyên liệu để khách hàng hiểu rõ và tin tưởng khi sử dụng sản phẩm.

Công nghệ chiết xuất bằng sóng siêu âm Ultrasound Assisted Extraction được chuyển giao ứng dụng từ Hoa Kỳ là một trong những công nghệ hiện đại hàng đầu hiện nay trong ngành sản xuất dược phẩm. Công nghệ này có thể giữ lại được tối đa các hoạt chất tốt của các thành phần có trong sữa Glute Sure, mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe cho những người mắc phải bệnh lý tiểu đường", đại diện Gluta Sure chia sẻ.

Ưu điểm của công nghệ chiết xuất bằng sóng siêu âm

Công nghệ chiết xuất bằng sóng siêu âm Ultrasound Assisted Extraction có tầng sóng siêu âm mạnh giúp các hoạt chất trong bảng thành phần liên kết bền vững, dễ dàng xâm nhập và thẩm thấu vào sâu bên trong màng tế bào, giúp cơ thể hấp thu, gia tăng hiệu quả của các thành phần dinh dưỡng trong sữa Gluta Sure.

Dinh dưỡng trong Gluta Sure sẽ được hấp thu tốt hơn nhờ công nghệ sóng siêu âm (Ảnh: Gluta Sure).

Ultrasound Assisted Extraction còn hoạt động theo nguyên lý chiết xuất các hoạt chất sinh học ở nhiệt độ thấp hơn 70 độ C, giúp bảo tồn hoạt tính sinh học của các hoạt chất sinh học tự nhiên, làm giảm những hao tổn do nhiệt độ gây ra đồng thời có thể tránh khỏi sự bốc hơi cho các thành phần có trong sữa Gluta Sure. Mặt khác, công nghệ trích ly sử dụng sóng siêu âm làm tăng đáng kể tỷ lệ thu hồi hoạt chất sinh học so với công nghệ chiết xuất truyền thống, từ đó thành phần sản phẩm sẽ có được liên kết bền vững.

"Các hạt sữa sẽ tạo thêm được một màng tế bào nên chúng dễ dàng xâm nhập qua các mô tế bào trong cơ thể và đưa các chất bổ dưỡng trong sữa thẩm thấu mạnh vào phần ruột non của hệ tiêu hóa, từ đó giúp tăng hiệu quả cho quá trình hỗ trợ cải thiện đường huyết", đại diện công ty cho hay.

Dây chuyền sản xuất hiện đại tại nhà máy Gluta Sure (Ảnh: Gluta Sure).

Cũng theo đại diện Gluta Sure, để có thể ứng dụng công nghệ tiên tiến này vào sản xuất hàng loạt, hãng đã xây dựng một nhà máy sản xuất với dây chuyền máy móc hiện đại, đạt tiêu chuẩn GMP FDA.

Hệ thống hạ tầng máy móc được đầu tư với công suất cao, điều hành và kiểm tra bởi các chuyên gia dinh dưỡng giàu kinh nghiệm cùng đội ngũ chuyên viên kỹ thuật lành nghề. Ngay từ khâu đầu vào, Gluta Sure cho hay kiểm soát nghiêm ngặt và khắt khe để đảm bảo sản phẩm 100% đạt quy chuẩn chất lượng như yêu cầu.

Ngoài ra, Gluta Sure còn sở hữu các thành phần nguyên liệu quý hiếm và giàu dinh dưỡng như Skimmed Milk Powder (sữa bột tách béo), sữa non nhập khẩu Hoa Kỳ. Các nguyên liệu khác như nấm truffle, đông trùng hạ thảo, bột yến sào, Aquamin F (canxi từ tảo biển đỏ), hồng sâm đều chứa nhiều dưỡng chất tốt cho người bị bệnh tiểu đường.

Giải pháp dinh dưỡng cho người tiểu đường (Ảnh: Gluta Sure).

Nhờ những ưu điểm về công nghệ và thành phần, sữa Gluta Sure được kỳ vọng là một trong những giải pháp dinh dưỡng giúp người bệnh tiểu đường giải quyết được những vấn đề về dinh dưỡng, hỗ trợ ổn định và cân bằng đường huyết.

Sản phẩm đã được kiểm nghiệm chất lượng từ Bộ Công Thương, Cục Vệ sinh An toàn thực phẩm đảm bảo đúng hàng chuẩn, chính hãng chất lượng cho người tiêu dùng yên tâm sử dụng. Sản phẩm được cấp giấy phép quảng cáo số 13/2023/XNQC-ATTP của Sở Y tế Hòa Bình. Sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.