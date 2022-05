Sống Plus: Phong cách sống định hình tương lai của giới thượng lưu Việt

Khẳng định đẳng cấp qua phong cách sống giờ đã trở thành một điều gì đó quen thuộc với giới thượng lưu Việt: Từ những trải nghiệm du lịch hạng sang, các dịch vụ đẳng cấp cho tới các hoạt động thiện nguyện. Không chỉ hướng ra bên ngoài, nhiều người cũng lựa chọn cho mình những phong cách sống hướng tới các giá trị bền vững, cân bằng để thể hiện đẳng cấp trong xã hội. Thước đo vật chất giờ không còn là những thứ "ăn xổi" mà được chuyển hóa qua các sản phẩm cao cấp, dịch vụ tinh tế, hài hòa trong một lối sống thượng lưu.

Sự xuất hiện của Sống Plus đã đưa phong cách sống của giới thượng lưu lên một tầm cao mới khi đó chính là sự cộng hưởng giữa sống thời thượng và sống khỏe. Sống Plus được coi như một giải pháp toàn diện cho nhu cầu của con người ngày nay khi họ ngày càng nhận ra, sức khỏe cũng là một thước đo cho thành công và ngày càng được chú trọng.

Đi cùng với sự thay đổi quan điểm sống là những thay đổi trong không gian sống, việc lựa chọn những sản phẩm cho phù hợp với bản thân và gia đình. Phong cách Sống Plus hướng tới sự đơn giản nhưng đáp ứng đồng thời những yêu cầu sang trọng, hiện đại, thời thượng, tiện ích, đặc biệt là các yêu cầu về đảm bảo an toàn, sức khỏe, kéo theo những lựa chọn nội thất trong gia đình phù hợp với các tiêu chí đó. Sự quan tâm này được thấy rõ tại các không gian "động" trong nhà như không gian sinh hoạt chung, bếp, khách. Trong đó, không gian bếp - Nơi mang đến nhiều cảm xúc, trải nghiệm sống giá trị cho mỗi ngôi nhà, luôn được đặc biệt chú trọng khi thiết kế nhằm đáp ứng các yêu cầu đẹp, tiện nghi, an toàn khi sử dụng, giúp cuộc sống trở nên lý tưởng hơn.

Với lối sống hiện đại ngày nay, bếp không chỉ là nơi để nấu nướng, mà đã trở thành không gian "master" của ăn uống, sinh hoạt chung, tận hưởng sở thích cá nhân và hơn cả là thể hiện phong cách "Sống Plus" của gia đình.

Thiết kế nội thất bếp hiện đại chuẩn Sống Plus

Không có một giới hạn cụ thể nào cho diện tích không gian bếp, tuy nhiên thiết kế bếp hiện nay phổ biến từ 15m2 đến 25m2, và thường tiếp giáp - giao thoa với phòng khách, trở thành tâm điểm của ngôi nhà. Để không gian bếp đẹp, sang trọng và tiện ích, khi thiết kế cần lưu ý các yếu tố để đảm bảo trải nghiệm nấu nướng sinh hoạt trong không gian bếp đạt cả chuẩn sống khỏe như các tiêu chuẩn kích thước, tổ chức giao thông, luồng đi lại, bố trí thiết bị nội thất, vật liệu, thiết bị, ánh sáng…

Cụ thể, một bộ tủ bếp gồm 5 bộ phận cơ bản: Tủ bếp trên, tủ bếp dưới, khoang ốp bếp, mặt bàn bếp và tủ cao hay tủ kho (đặt phía trên tủ lạnh). Khi thiết kế cần lưu ý kích thước tiêu chuẩn phù hợp với người sử dụng.

Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng: "Thông thường một gian bếp sử dụng trong khoảng 20 năm thì người làm bếp có thể phải di chuyển một quãng đường khoảng 2000km". Vì vậy, cách thức tổ chức giao thông, luồng đi lại trong bếp để rút ngắn "quãng đường" này cho người sử dụng luôn là việc cần thiết của các kiến trúc sư khi nhận yêu cầu thiết kế từ chủ nhà, nhằm đem lại sự tiện nghi và gọn gàng.

Ngoài kích thước và vị trí các thiết bị bếp, một yếu tố nữa ảnh hưởng tới tính thẩm mỹ của không gian bếp là màu sắc và ánh sáng. Việc chọn màu cho không gian bếp thường dựa trên hai bình diện - đồng bộ và tương phản. Màu sắc đồng bộ góp phần làm cho không gian bếp trở nên có gu và sang trọng hơn. Ánh sáng và sự thông thoáng sẽ phụ trợ màu sắc, mang đến cảm hứng cho người sử dụng, để trải nghiệm bếp của bạn không chỉ là nâng tầm thẩm mỹ mà còn là sự thư giãn về sức khỏe tinh thần.

Một điều rất quan trọng khác trong cuộc sống hiện đại ngày nay là sống an toàn, sống khỏe. Theo nhiều nghiên cứu, không gian bếp là nơi tiềm ẩn nhiều nguy hiểm nhất trong ngôi nhà bởi nó chứa rất nhiều vi khuẩn, vi nấm trong nhà. Do đó, khi thiết kế bếp, chúng ta nên sử dụng các vật liệu, thiết bị dễ dàng vệ sinh, lau chùi như ốp gạch tường, ốp kính…và đặc biệt là các sản phẩm lưu trữ thực phẩm có công nghệ diệt khuẩn chuyên dụng như tủ lạnh Panasonic Prime+.

Giải pháp lưu trữ thực phẩm vượt chuẩn cho không gian bếp cao cấp từ thương hiệu Panasonic

Giống như điểm nhấn của một ngôi nhà, tủ lạnh cũng là điểm nhấn của một không gian bếp. Đặc biệt, phong cách Sống Plus được hình thành từ cảm hứng trong thiết kế tinh xảo bên ngoài và công nghệ đỉnh cao bên trong tủ lạnh Panasonic Prime+. Tủ lạnh có chất liệu bề mặt tráng gương cuốn hút phản chiếu không gian trong, cấu trúc thiết kế đóng khung tinh tế kết hợp với sự hoàn mỹ trong từng đường viền gold sắc. Thiết bị có kích thước 0,75x0,75x1,89m, đây là kích thước tối ưu, phù hợp với nhiều mẫu thiết kế tủ bếp, từ thông thường tới kịch trần. Hai màu sắc chính là đen và titan bạc cũng giúp thiết bị dễ dàng thích ứng với mọi tone màu, phong cách thiết kế từ hiện đại tới cổ điển.

Đặc biệt, Tủ lạnh Panasonic Prime+ được ứng dụng công nghệ nanoe™ X sẽ vô hiệu hóa 99.99% vi khuẩn, khử mùi và giảm hàm lượng thuốc trừ sâu cho thức ăn sạch khuẩn. Thiết bị cũng ứng dụng công nghệ cấp đông siêu tốc Prime Freeze và đông mềm chuẩn tiên tiến Prime Fresh chuẩn -3 độ C đem tới chất lượng tuyệt hảo cho thực phẩm cùng sự tiện nghi tối đa.

