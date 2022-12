Sông Lô đặt mục tiêu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2023

Báo cáo tổng kết công tác năm 2022 của UBND huyện Sông Lô (tỉnh Vĩnh Phúc) cho thấy địa phương này thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 trong bối cảnh trong bối cảnh nền kinh tế đang dần phục hồi sau đại dịch Covid-19.

Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao

UBND huyện Sông Lô đã bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Huyện ủy, HĐND huyện về phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, tập trung quyết liệt thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các mục tiêu và các nhiệm vụ trọng tâm Ban thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao. Địa phương tập trung thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ một cách đồng bộ, quyết liệt; Quyết định số 529/QĐ-TU của BTV Tỉnh ủy về các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022; Nghị quyết của HĐND huyện về phát triển kinh tế- xã hội năm 2022 với các kịch bản tăng trưởng kinh tế - xã hội phù hợp trên địa bàn huyện.

Trụ sở UBND huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc.

Huyện tăng cường thực hiện công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đảm bảo toàn diện, đúng định hướng và tình hình thực tế tại địa phương, tạo sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo đúng định hướng, đồng thời tích cực chỉ đạo xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện; tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường và thu hút đầu tư, đẩy mạnh sự phát triển của các ngành dịch vụ. Địa phương tập trung huy động các nguồn vốn để đầu tư cho giáo dục, xây dựng cơ sở vật chất trường học và nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn huyện, phát triển văn hóa, xã hội nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; củng cố quốc phòng an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội.

Dưới sự cố gắng, nỗ lực của hệ thống chính trị từ huyện đến xã và nhân dân trong huyện, tình hình kinh tế- xã hội của huyện năm 2022 đã từng bước phục hồi và phát triển. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2022 của huyện đạt 9,04% (mục tiêu nghị quyết: 9%), tăng 4,31% so cùng kỳ. Tổng thu Ngân sách nhà nước ước thực hiện trên 1.465 tỷ đồng, đạt 209% dự toán tỉnh giao, bằng 201% dự toán huyện giao.

Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch đúng hướng. Cụ thể: Ngành nông - lâm nghiệp - thủy sản chiếm 21,1%; công nghiệp - xây dựng chiếm 52,05%; ngành dịch vụ chiếm 26,85%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 55 triệu/người/năm, tăng 3 triệu đồng so với cùng kỳ... Đời sống vật chất, tinh thần và các hoạt động văn hóa xã hội được nâng cao. Tổ chức thành công Đại hội TDTT các cấp huyện Sông Lô lần thứ IV năm 2022; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt hơn 92,4%, tỷ lệ thôn, tổ dân phố văn hóa đạt 98,63%...

Công tác chăm lo sức khỏe cho người dân được quan tâm. Tỷ lệ tiêm chủng cho bà mẹ, trẻ em đạt trên 75%, tỷ lệ điều trị khỏi ra viện đạt 95,8%.

Tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ dưới 5 tuổi có tín hiệu tích cực, Về cân nặng theo tuổi còn 8,1% (mục tiêu 9%); về chiều cao theo tuổi còn 10,2% (kế hoạch dưới 11%). Nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật cao, kỹ thuật vượt tuyến đã được áp dụng tại trung tâm y tế huyện, giúp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân..., an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện, xử lý những tồn tại, vướng mắc về đất đai để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư đối với các công trình dự án của huyện của tỉnh, đặc biệt triển khai thu hồi giải phóng mặt bằng hạ tầng khu công nghiệp Sông Lô I, Sông Lô II.

Năm 2022 có 2.032 lao động trên địa bàn huyện Sông Lô được tạo việc làm mới (đạt 102% so với kế hoạch). Tỷ lệ lao động qua đào tạo ước đạt 69% và tỷ lệ có việc làm thường xuyên ước đạt 97%. Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện đạt 1,43%, hộ cận nghèo còn 2,38%.

Sông Lô đã thực hiện chế độ chính sách cho người có công, chính sách bảo trợ xã hội đảm bảo kịp thời. Nhân dịp lễ, tết đã tổ thăm hỏi, động viên và tặng trên 18.284 suất quà với số tiền trên 7,6 tỷ đồng cho các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện.

Huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc (Ảnh: UBND huyện Sông Lô).

Những mục tiêu trong năm 2023

Huyện Sông Lô đặt mục tiêu tốc độ phát triển kinh tế trên 9%, mức tăng thu ngân sách nhà nước tăng trên 8%; giải ngân vốn đầu tư công 90%.

Thu nhập bình quân đạt trên 57 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch đạt trên 70%, nước hợp vệ sinh đạt trên 100%...

Năm 2023, huyện Sông Lô quyết tâm sẽ hoàn thành giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Sông Lô I, II, cụm công nghiệp Đồng Thịnh; giải quyết việc làm cho trên 2.000 lao động, trong đó xuất khẩu lao động là 100 lao động. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 0,3% trở lên.

Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 92%. Công nhận xây dựng thêm 19 trường đạt chuẩn quốc gia gồm: 4 trường mầm non; 6 trường tiểu học; 6 trường THCS; 3 trường liên cấp TH&THCS.

Tỷ lệ khu dân cư đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự đạt 100%, tỷ lệ chính quyền cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 80%. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Ngoài ra, lãnh đạo huyện Sông Lô khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác cấp giấy, cấp đổi, chuyển mục đích sử dụng đất, đính chính, thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện; thực hiện tốt công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Địa phương đồng thời tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra đối với các hoạt động khai thác khoáng sản, chấp hành tạm dừng khai thác cát sỏi đối với các đơn vị được cấp phép theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác thẩm định phương án thu hồi đất, giao đất, bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với các công trình, dự án trọng điểm; chỉ đạo các xã rà soát các bãi rác thải tập trung đã quá tải có kế hoạch quy hoạch mở rộng để xử lý tốt vấn đề rác thải tại địa phương.