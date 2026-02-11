Silrkroad Hà Nội ủng hộ 1 tỷ đồng cho chương trình “Tết nhân ái” 2026

Tập đoàn Silkroad hỗ trợ 1 tỷ đồng cho Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam (Ảnh: Silkroad).

Silkroad Hà Nội đồng hành cùng chương trình “Tết nhân ái” xuân Bính Ngọ do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức tại Đà Nẵng và Thanh Hóa dưới hình thức phiên chợ truyền thống đón Tết với mức tài trợ 1 tỷ đồng.

Hoạt động nhằm hỗ trợ người dân tại khu vực chịu ảnh hưởng bởi mưa lớn kéo dài và lũ lụt xảy ra vào tháng 10/2025, bằng việc cung cấp các mặt hàng lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm.

Tại phiên chợ Tết ý nghĩa này, Silkroad Hà Nội đã trao tặng phiếu mua hàng trị giá 1 triệu đồng cho mỗi người dân, đồng thời ban lãnh đạo và nhân viên cũng trực tiếp có mặt tại phiên chợ để chung tay hỗ trợ.

Ông Kim Young Jun, Tổng giám đốc Silkroad Hà Nội chia sẻ: “Chúng tôi rất vinh dự khi được đồng hành cùng chương trình ‘Tết nhân ái’ đầy ấm áp và ý nghĩa do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức. Chúng tôi mong rằng, người dân tại Đà Nẵng và Thanh Hóa cũng như các khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai sẽ sớm khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống. Trong thời gian tới, Silkroad Hà Nội sẽ tiếp tục tạo ra các giá trị xã hội và phát triển bền vững cùng cộng đồng”.

Chương trình “Tết nhân ái” tổ chức tại Đà Nẵng ngày 30/1 (Ảnh: Silkroad).

Trước đó, vào ngày 1/11/2025, tập đoàn Silkroad cũng đã tổ chức buổi hòa nhạc từ thiện “ASEAN - Hàn Quốc 2025 - Đồng hành tại Việt Nam”, qua đó quyên góp được tổng giá trị 2 tỷ đồng và trao tặng số tiền này cho Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ TPHCM với mục đích giúp đỡ thanh thiếu niên và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam.

Phong trào “Tết nhân ái” được Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam triển khai lần đầu tiên vào dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, kế thừa từ phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” được phát động từ năm 1999 do Trung ương Hội Chữ thập đỏ khởi xướng.

Năm 2026, chương trình lên kế hoạch kêu gọi và huy động nguồn lực với quy mô mục tiêu đạt khoảng 750 tỷ đồng, nhằm hỗ trợ người khuyết tật, trẻ em và người cao tuổi tại các khu vực chịu ảnh hưởng bởi thiên tai xảy ra trong giai đoạn tháng 10-11.

Chương trình dự kiến diễn ra từ ngày 15/1 đến ngày 10/2 tại nhiều địa phương như Đà Nẵng, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa, Huế, Ninh Bình, Quảng Ngãi, Lâm Đồng,… với nhiều hoạt động đa dạng như cắt tóc miễn phí, gian hàng trưng bày đặc sản địa phương, trải nghiệm trò chơi dân gian, góp phần tiếp thêm động lực cho người dân được vui xuân, đón Tết trong dịp Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc.

Ông Kim Young Jun - Tổng giám đốc Silkroad Hà Nội tặng quà cho người dân tại chương trình “Tết nhân ái” tổ chức ở Thanh Hóa ngày 9/2 (Ảnh: Silkroad).

Silkroad Hà Nội là doanh nghiệp chuyên về phụ gia hóa học thiết yếu trong ngành xây dựng, bao gồm các phụ gia đông kết nhanh dùng cho các công trình đường hầm, phụ gia trợ nghiền và các loại phụ gia khác giúp cải thiện tính năng của bê tông.

Tập đoàn Silkroad đến từ Hàn Quốc đã thành lập pháp nhân nước ngoài đầu tiên tại Việt Nam, cho đến nay đã sở hữu 5 pháp nhân đến từ các quốc gia, đó là Silkroad Hà Nội, Silkroad Vina tại Việt Nam, Silkroad C&T, Silkroad T&D tại Hàn Quốc và Silkroad Thai tại Thái Lan. Tập đoàn đã vươn lên vị trí hàng đầu tại thị trường Việt Nam và Hàn Quốc, xuất khẩu đến hơn 80 quốc gia trên toàn thế giới, khẳng định vị thế của một doanh nghiệp toàn cầu.

Thông qua tiêu chuẩn kinh doanh ESG, tập đoàn tích cực triển khai các hoạt động trách nhiệm xã hội như quyên góp khẩu trang y tế, tổ chức chuỗi hòa nhạc từ thiện “Đồng hành” từ năm 2008, chương trình học bổng thường niên cho sinh viên Việt Nam, hoạt động tình nguyện, ủng hộ đồng bào vùng thiên tai.