Cậu bé Trung Quốc nổi tiếng châu Á vì một bức ảnh 20 năm trước, giờ ra sao?

Nổi tiếng ngoài dự tính

Năm 2003, khi mạng xã hội còn chưa bùng nổ, một bức ảnh chụp cậu học sinh mặc đồng phục với ánh mắt được cư dân mạng gọi vui là “ánh nhìn vương giả” bất ngờ lan truyền khắp các diễn đàn ở Trung Quốc.

Khoảnh khắc tình cờ ấy trở thành một trong những meme (hình ảnh biểu cảm được chia sẻ rộng rãi) đời đầu của Internet châu Á.

Bức ảnh khiến Tiền Chí Quân trở nên nổi tiếng (Ảnh: Sohu).

Nhân vật chính trong ảnh là Tiền Chí Quân (Qian Zhijun), khi đó học cấp 2 tại Thượng Hải. Trong một buổi tham gia hoạt động ngoại khóa ở quảng trường, Tiền Chí Quân vô tình ngoảnh lại và được nhiếp ảnh gia bắt trọn khoảnh khắc. Không lâu sau khi được đăng lên diễn đàn, bức ảnh bất ngờ gây sốt.

Khuôn mặt của Tiền Chí Quân bị ghép vào đủ loại hình ảnh chế, từ Mona Lisa, quái vật Shrek đến nhân viên bảo vệ… Cậu học sinh bỗng trở thành “hiện tượng”, được xem là một trong những “thánh meme” đời đầu.

Sinh năm 1983 trong một gia đình công nhân ở Thượng Hải, Tiền Chí Quân lớn lên cùng ông bà vì bố mẹ bận rộn mưu sinh. Cậu bé được chăm sóc chu đáo, cân nặng tăng nhanh và đến thời trung học đã cán mốc 100kg.

Sự nổi tiếng của Tiền Chí Quân đến quá đột ngột khiến cả gia đình không kịp chuẩn bị. Hàng loạt lời mời phỏng vấn, hợp tác, thậm chí đề nghị ra sách, ca hát hay tham gia chương trình giải trí liên tục tìm đến Tiền Chí Quân. Nhiều công ty quản lý cũng muốn ký hợp đồng.

Tiền Chí Quân từng thử sức trong lĩnh vực giải trí, xuất hiện với những vai nhỏ trong một số bộ phim như Chung cư tình yêu, Hiphop Quartet. Tuy nhiên, không được đào tạo bài bản và cũng không thực sự đam mê diễn xuất, cậu sớm nhận ra đó không phải con đường dành cho mình.

Gương mặt cậu bé từng bị ghép vào nhiều nhân vật nổi tiếng (Ảnh: Sohu).

Khi các hiện tượng mạng mới xuất hiện ngày càng nhiều, cái tên Tiền Chí Quân cũng dần hạ nhiệt. Thay vì níu kéo hào quang, Tiền Chí Quân chọn lùi lại.

“Cậu bé mũm mĩm” ngày ấy - bây giờ

Tiền Chí Quân từng tận dụng sự nổi tiếng để lập tài khoản cá nhân, đăng video khám phá quán ăn, cửa hàng. Tuy nhiên, theo anh, việc này chỉ làm theo cảm hứng, không có kế hoạch dài hơi hay định hướng kiếm tiền rõ ràng. Đến cuối năm 2024, tài khoản này đã dừng cập nhật.

Vài năm trước, anh dùng số tiền tích lũy để mở một quán cà phê ở Thượng Hải. Đây vừa là sở thích, vừa là lần đầu anh thử khởi nghiệp. Trong khoảng 6 năm, anh trực tiếp tham gia vào khâu pha chế, phục vụ và quản lý. Có thời điểm, quán hoạt động khá tốt.

Tuy nhiên, trước sự cạnh tranh và biến động của thị trường, quán cuối cùng phải đóng cửa. Với anh, đó là một trải nghiệm đáng nhớ hơn là một thất bại.

Tiền Chí Quân ở hiện tại (Ảnh: Sohu).

Sau hơn 20 năm, hình ảnh “cậu bé mũm mĩm” ngày nào đã thay đổi nhiều. Tiền Chí Quân cho biết anh duy trì việc tập gym, chú ý ăn uống và đã giảm đáng kể cân nặng so với thời điểm nổi tiếng.

Hiện anh đã kết hôn và có một con gái nhỏ. Trên trang cá nhân, anh thỉnh thoảng chia sẻ những khoảnh khắc giản dị bên gia đình. Cuộc sống đời thường của anh không còn ồn ào như thời được dân mạng “săn đón”.

Nhìn lại bức ảnh từng khiến mình nổi tiếng, Tiền Chí Quân cho rằng điều đó có thay đổi một phần cuộc sống, nhưng không quá lớn. Với anh, đó chỉ là một giai đoạn ngắn trong cuộc đời và những người còn nhớ đến mình phần nhiều là thế hệ cư dân mạng năm ấy.