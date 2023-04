Sắp diễn ra chung kết cuộc thi "Ý tưởng xã hội 2023"

"Twenties' Projects For Social Innovation" (Twenties' Competition 2023) được tổ chức bởi "Tôi 20 - Twenties", VCA Impact Foundation, bảo trợ hoạt động bởi Quỹ Startup Vietnam Foundation và sự đồng hành của các đơn vị Race Vietnam, Stay Strong Saigon, Savico Megamall, YBOX.

Với thông điệp "Be the change you wish to see in the world" (Hãy trở thành điều bạn muốn thay đổi trên thế giới), "Twenties' Competition 2023" mong muốn khuyến khích, hỗ trợ người trẻ tích cực đưa ra các sáng kiến, giải pháp thiết thực nhằm góp phần giải quyết các vấn đề trong xã hội. Các dự án được "Tôi 20" tìm kiếm đáp ứng những tiêu chí: tính bền vững, khả thi, có khả năng tác động tích cực tới cộng đồng.

Chung kết cuộc thi Twenties' Competition 2023 sẽ được tổ chức tại trung tâm thương mại Savico Megamall Long Biên vào ngày 22/4 (Ảnh: BTC).

Theo ban tổ chức, sau hơn hai tháng mở đơn đăng ký, "Tôi 20" đã lựa chọn được 10 dự án xuất sắc nhất giành vé vào vòng chung kết Idea Contest 2023 thông qua vòng bình chọn trực tuyến từ cộng đồng và vòng chấm điểm từ ban giám khảo.

Các bạn thí sinh tham gia cuộc thi năm nay chủ yếu nằm trong độ tuổi 17 đến 25, đến từ nhiều địa phương khác nhau trên cả nước, có chung tinh thần năng động và không ngừng kiến giải vấn đề, sẵn sàng lắng nghe, phát triển tư duy và hành động giúp kiến tạo những giá trị tích cực cho xã hội.

Trong buổi chung kết tới đây, 10 ý tưởng xuất sắc nhất cuộc thi sẽ tham gia trình bày và tranh biện để cùng chọn ra 3 dự án nhận tài trợ lên tới 50 triệu đồng từ "Tôi 20" để triển khai trong mùa hè năm nay.

Theo danh sách 10 ý tưởng lọt vào chung kết được ban tổ chức công bố, sự kiện diễn ra vào chiều thứ 7 tuần này hứa hẹn sự cạnh tranh cao, với hầu hết các ý tưởng dự án hướng đến giáo dục phát triển nhận thức con người và bảo vệ cộng đồng yếu thế.

"Twenties' Competition 2023 nói chung và sự kiện chung kết sắp tới nói riêng được mong đợi sẽ giúp doanh nghiệp kết nối với người trẻ sáng tạo, tham gia vào các hoạt động tài trợ, hỗ trợ nhiều dự án xã hội ý nghĩa đi vào thực tế, góp phần tạo dựng nền móng để kiến tạo một tương lai bền vững", đại diện ban tổ chức chia sẻ.