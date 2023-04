Santino giới thiệu bộ sưu tập xuân hè 2023 cùng MC Nguyên Khang

MC Nguyên Khang đồng hành cùng Santino trong bộ sưu tập mới (Ảnh: Santino).

Tiếp nối hành trình xây dựng thời trang bền vững, phong cách lịch lãm cho nam giới, bộ sưu tập (BST) xuân hè 2023 Santino vừa trình làng sân chơi thời trang. Tất cả dòng sản phẩm trong BST "Deep Blue Sky - Trời xanh sâu thẳm" được thương hiệu chọn lựa tỉ mỉ về màu sắc, sự đa dạng trong các họa tiết. Thông điệp về hành trình trưởng thành của con người trước sân khấu cuộc đời chính mình cũng được gửi gắm mạnh mẽ qua bộ sưu tập mới này.

Đại diện thương hiệu cho biết, để thể hiện tinh thần của BST năm nay, Santino thực hiện bộ ảnh quảng bá với sự kết hợp của MC Nguyên Khang, hành trình tìm đến hào quang rực rỡ. Xuyên suốt BST, Santino tạo dựng câu chuyện đầy cảm hứng, một định nghĩa mới về người đàn ông thành đạt và bền bỉ trên con đường lập nghiệp.

MC Nguyên Khang và đại diện thương hiệu Santino trao đổi về sự hợp tác lần này (Ảnh: Santino).

"Thành công là khi bản thân bản lĩnh đứng trước sân khấu lớn có sự hiện diện của hàng nghìn người, hay sân khấu cuộc đời mình để làm nên những điều không ai dám làm. Người đàn ông trưởng thành là biết nghiêm khắc với chính mình, sẵn sàng đương đầu với mọi sóng gió", đại diện thương hiệu chia sẻ về thông điệp của BST Xuân-Hè 2023 Santino.

Cũng giống như thông điệp của BST mới ra mắt, đại diện Santino cho rằng, MC Nguyên Khang có đủ tham vọng chinh phục vinh quang và năng lực trong lĩnh vực nghệ thuật. Thanh xuân của Nguyên Khang là những tháng ngày miệt mài chạy show, tìm tòi chỗ đứng cho chính mình với vai trò MC truyền hình và phát thanh viên. Sau những năm tháng tuổi trẻ ấy, anh từng bước trở thành người đàn ông chuyên nghiệp trong từng show diễn và đời sống hàng ngày.

MC Nguyên Khang lịch lãm trong outfit từ thương hiệu Santino (Ảnh: Santino).

Trong BST Xuân-Hè 2023 với chủ đề "Deep Blue Sky - Trời xanh sâu thẳm", Santino cho biết, thương hiệu sử dụng tông màu tươi sáng (như trắng, xanh, hồng) và trầm ấm (như tím than, đen, nâu) kết hợp hài hòa để khắc họa những giai đoạn khác nhau trên hành trình tìm đến sự trưởng thành.

Bên cạnh đó, các nhà thiết kế đã hình tượng hóa đường đến vinh quang qua các họa tiết kẻ sọc, kẻ ngang, tông màu phù hợp. Điều đó tựa như hào quang rực rỡ, ánh sáng ngọt ngào được vẽ trên nền áo sơ mi hay áo phông, quần kaki, quần shorts,...

Mẫu áo thun cổ trơn thanh lịch BST xuân hè 2023 - Deep Blue Sky (Ảnh: Santino).

Thương hiệu thời trang Santino thiết kế phom dáng trẻ trung, màu sắc tươi sáng nhằm thể hiện thông điệp về sự tự do, phóng khoáng, tận hưởng kỷ niệm, khoảnh khắc. Nhà mốt không quên đem đến những thiết kế phom dáng cứng cáp, cao cấp trong từng đường may nhằm truyền tải về sự bản lĩnh, mạnh mẽ của nam giới. Santino cũng hướng tới tính đa dạng, do đó BST Xuân-Hè 2023 bao gồm những sản phẩm có thể dễ dàng phối ngẫu hứng, mà không làm mất đi phong cách cá nhân.

Mẫu áo thun polo nam tính trong BST xuân hè 2023 - Deep Blue Sky (Ảnh: Santino).

Thời trang thể hiện cái tôi cá nhân cao, gu ăn mặc của mỗi người và cả tính cách của người mặc. MC Nguyên Khang cho biết, khi bản thân làm nghệ thuật, xuất hiện trên sân khấu, anh phải biến hóa linh hoạt với phong cách khác nhau. Trong các sự kiện mang tính lịch sự, trang trọng, anh sẽ chọn sơ mi và veston. Ngoài ra, với các gameshow vui vẻ, thoải mái, anh sẽ chọn áo phông, quần shorts trẻ trung.

Với mỗi bước đi đầy tính sáng tạo, Santino hứa hẹn tiếp tục tạo ra những giá trị mới cho thời trang và góp phần nâng tầm thương hiệu Việt, sẵn sàng "phá kén ngủ đông" để chinh phục hào quang trong những thiết kế mới nhất của BST Xuân-Hè 2023 Santino.

