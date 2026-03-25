Quỹ Vì tương lai xanh, Đoàn Thanh niên Bộ Nông nghiệp và Môi trường thúc đẩy sáng kiến xanh

Lễ ký kết được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhằm phát huy vai trò tiên phong, sáng tạo của thanh niên trong các hoạt động bảo vệ môi trường, thúc đẩy sáng kiến xanh, góp phần xây dựng tương lai bền vững tại Việt Nam.

TS. Lê Thái Hà - Đại diện Quỹ Vì tương lai xanh (đứng thứ 5 từ trái qua) cùng ông Tạ Hồng Sơn - đại diện Đoàn Thanh niên Bộ Nông nghiệp và Môi trường (đứng thứ 4 từ trái qua) ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (Ảnh: BTC).

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ huy động tối đa nguồn lực, phối hợp triển khai các chiến dịch quy mô toàn quốc, tập trung vào 4 trụ cột trọng tâm.

Thứ nhất, thúc đẩy các hoạt động cộng đồng vì môi trường. Quỹ Vì tương lai xanh và Đoàn Thanh niên Bộ sẽ phối hợp tổ chức các chương trình, chiến dịch thiết thực nhằm nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi theo hướng sống xanh, tiêu dùng bền vững, giảm phát thải.

Nổi bật, các chương trình quy mô toàn quốc như: “Thứ 4 ngày xanh”, “Cùng hành động vì hành tinh xanh”, “Cùng hành động vì bầu trời xanh”… được kỳ vọng tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội.

Thứ hai, mở rộng và nâng cao hiệu quả Chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh”, với trọng tâm là các hoạt động thiết thực như phân loại rác tại nguồn, thu gom rác thải, trồng cây xanh, xây dựng các công trình “đèn năng lượng mặt trời”, đồng thời tuyên truyền, tập huấn lối sống xanh cho thanh niên trên toàn quốc.

Song song, các mô hình khu dân cư xanh, trường học xanh, cơ quan xanh cũng sẽ được xây dựng, nhân rộng, góp phần cải thiện chất lượng không gian sống trong cộng đồng.

Thứ ba, tập trung thúc đẩy đổi mới sáng tạo, thông qua việc tổ chức các cuộc thi, giải thưởng về sáng kiến môi trường, khuyến khích các sản phẩm sáng tạo nội dung xoay quanh chủ đề phát triển bền vững.

Hai bên cam kết kết nối các sáng kiến tiềm năng, mô hình khởi nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn với doanh nghiệp và nhà đầu tư, tạo điều kiện để các ý tưởng không chỉ dừng ở quy mô thử nghiệm mà được ươm tạo, hoàn thiện và nhân rộng trong thực tiễn. Đây chính là điểm nhấn nổi bật của giai đoạn hợp tác 2026-2028.

Thứ tư, tăng cường phối hợp xây dựng và phát triển mạng lưới học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên và tình nguyện viên hành động vì môi trường. Mạng lưới này hướng tới chia sẻ kinh nghiệm, lan tỏa các mô hình hiệu quả, đồng thời kết nối các cá nhân, tổ chức và sáng kiến, qua đó tạo nên một hệ sinh thái hành động xanh rộng khắp.

Phát biểu tại sự kiện, ông Tạ Hồng Sơn, Bí thư Đoàn Bộ Nông nghiệp và Môi trường bày tỏ mong muốn được đồng hành cùng Quỹ Vì tương lai xanh trong các chương trình hành động thiết thực, hướng tới thay đổi hành vi và tạo ra các giá trị bền vững.

Điển hình như phong trào xây dựng mô hình “cơ quan xanh”, “cộng đồng xanh”, các công trình thanh niên gắn với bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu...

Theo TS. Lê Thái Hà - Giám đốc Điều hành Quỹ Vì tương lai xanh, thanh niên là lực lượng có khả năng tạo ra sự thay đổi mạnh mẽ nhất trong các chiến dịch và chương trình hành động bảo vệ môi trường.

“Phát triển xanh không chỉ dừng lại ở những thông điệp, mà cần được cụ thể hóa bằng những hành động thực chất, có thể đo lường và tạo ra thay đổi tích cực trong nhận thức và hành vi của cộng đồng”, TS. Hà nhấn mạnh.

Thông qua hợp tác này, hai bên hướng tới phát huy hơn nữa vai trò của thanh niên trong bảo vệ môi trường và chuyển đổi xanh. Trên nền tảng đó, các chương trình, sáng kiến được triển khai đồng bộ, lan tỏa mạnh mẽ lối sống xanh trong cộng đồng và thúc đẩy những thay đổi trong nhận thức và hành vi của thế hệ trẻ, góp phần hiện thực hóa mục tiêu Net Zero của Việt Nam.