"Quan tâm đẩy lùi Covid-19" - những câu chuyện chưa kể

Dân trí TPHCM đang trong giai đoạn dịch bệnh căng thẳng, việc tiếp cận dịch vụ y tế của người dân gặp khó khăn. Lúc ấy, sự hỗ trợ từ các bác sĩ, chuyên gia y tế qua những cuộc thăm khám trực tuyến đã giúp người bệnh được an tâm phần nào.

Những cuộc gọi và sự hỗ trợ tư vấn kịp thời

"Quan tâm đẩy lùi Covid-19" là chương trình cộng đồng của Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas Life triển khai từ ngày 18.8, trao tặng 10.000 Gói tư vấn sức khỏe trực tuyến miễn phí cùng 10.000 Bộ Kit xét nghiệm nhanh Covid-19.

Bác sĩ Phan Nguyễn Liên Anh, (Bệnh viện Nhi Đồng I, TPHCM), một trong những thành viên tham gia khám chữa bệnh trực tuyến của chương trình "Quan tâm đẩy lùi Covid-19" vẫn chưa hết xúc động với trường hợp 2 cha con ở Củ Chi, TPHCM. Em bé mới 19 ngày tuổi đã phải xa mẹ vì mẹ bé là bệnh nhân Covid-19 nặng, đang phải thở máy trong bệnh viện. Em bé và bố cũng dương tính với Covid-19 nhưng không có triệu chứng nên được hướng dẫn theo dõi tại nhà.

"Ba bé gọi cho chúng tôi qua ứng dụng khám bệnh trực tuyến. Điều đầu tiên anh chia sẻ là nhờ hướng dẫn anh chăm bé vì đây là lần đầu tiên anh phải tự tay chăm bé sơ sinh mà không có vợ, mẹ hay bất kì một người nào hỗ trợ do hai cha con cũng phải tự cách ly vì dương tính với Covid-19. Bản thân chúng tôi khi tiếp nhận thông tin cũng cảm thấy xót xa vì con chỉ mới 19 ngày tuổi mà phải xa mẹ, cắt sữa mẹ. Chúng tôi cũng thật sự cảm thông và thấy có trách nhiệm giúp người lần đầu làm cha phải chăm con một mình." - bác sĩ Liên Anh cho biết.

Với sự quan tâm kịp thời, đã trải qua 12 ngày, sức khỏe thể chất và tinh thần của em bé và bố vẫn duy trì ổn định.

Với bác sĩ Đặng Thanh Huy (Chuyên khoa Nội) cũng là một thành viên trong chương trình "Quan tâm đẩy lùi Covid-19", một trong những cuộc gọi khiến anh khó quên nhất là của một bệnh nhân nam lớn tuổi. "Bệnh nhân gọi điện cho chúng tôi khi có biểu hiện sốt. Khi chúng tôi nghi ngờ bác có các dấu hiệu nhiễm Covid-19 thì người bệnh không đồng ý vì cho biết mình đã tiêm vaccine mũi 1, cho rằng đó là phản ứng sau tiêm, mặc dù bác tiêm 12 ngày trước đó. Chúng tôi phải dành thời gian giải thích, gửi máy đo nồng độ oxy máu (SPO2) và bộ test Covid-19 nhanh để bác kiểm tra. Sau khi có kết quả test và nồng độ SPO2 chỉ có 88-90%, mặc dù người bệnh vẫn tỉnh táo như thường và vẫn nghĩ là chẳng có việc gì xảy ra. Nhưng nhờ kinh nghiệm chuyên môn, chúng tôi mới đánh giá tình trạng của người bệnh đã chuyển nặng và thuyết phục được người nhà đưa bác nhập viện ngay trong đêm. Thực sự rất nguy hiểm nếu chủ quan, nhiều khi chỉ chậm có một đêm thôi thì có thể sẽ không cứu kịp một mạng người vì căn bệnh này có những chuyển biến nguy hiểm khó lường.", bác sỹ Đặng Thanh Huy kể.

Theo chia sẻ của các bác sĩ, hiện tại thông tin trên mạng đang rất "nhiễu", khiến đôi lúc người bệnh loay hoay. Đặc biệt trong thời điểm này, việc tiếp cận các cơ sở y tế của người dân là rất khó khăn. Chính vì thế, các chương trình thăm khám trực tuyến chính là một kênh kết nối chính thống và hữu ích cho người bệnh cũng như người nhà.

Quan tâm đẩy lùi Covid-19 - chung tay cùng các bác sĩ tuyến đầu mang đến cơ hội tiếp cận y tế tốt nhất cho người dân

Thấu hiểu được những lo lắng, bất an của người dân, Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas Life phát động chương trình "Quan tâm đẩy lùi Covid-19" trao tặng người dân gói tư vấn sức khỏe trực tuyến và bộ kit xét nghiệm nhanh Covid-19.

Hoạt động tư vấn diễn ra thông qua ứng dụng chăm sóc sức khỏe trực tuyến Doctor Anywhere.

Với đội ngũ đến từ các bệnh viện hàng đầu tại Việt Nam, các bác sĩ sẽ thăm hỏi tình trạng bệnh, hỗ trợ đưa ra phương hướng điều trị, kê đơn thuốc ngay sau phiên thăm khám, giao thuốc tận tay nếu người khám có nhu cầu hoặc chỉ định đặt lịch khám chuyên khoa nếu cần thiết.

Chương trình "Quan tâm đẩy lùi Covid-19" chính là sự quan tâm mỗi ngày mà MB Ageas Life muốn gửi đến cộng đồng. Thông qua hoạt động này, MB Ageas Life muốn lan tỏa tình yêu thương, truyền những năng lượng tích cực cho người dân trong bối cảnh dịch bệnh.

Mỗi người dân có nhu cầu về y tế, sau khi đăng ký thành công trên website: https://wecare.mbageas.life/quan-tam-day-lui-covid sẽ được nhận một lượt tư vấn sức khỏe trực tuyến và được tặng một bộ kit xét nghiệm nhanh Covid-19.

"Quan tâm đẩy lùi Covid-19" nằm trong chiến dịch "We Care - Quan tâm mỗi ngày" của MB Ageas Life. Chiến dịch bao gồm một chuỗi các hoạt động thiết thực như: Tổ chức giải chạy gây quỹ từ thiện "We care run over K" (tháng 6), tiếp sức cho tuyến đầu chống dịch (tháng 7), hoạt động hỗ trợ cộng đồng bệnh nhân ung thư dự kiến triển khai vào quý IV năm nay.

Trường Thịnh