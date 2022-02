PV GAS đón Đoàn công tác Trung ương và Tập đoàn Dầu khí về thăm và làm việc

Đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Hoàng Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW; đồng chí Nguyễn Ngọc Cảnh - Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; các đồng chí đại diện các Vụ/Văn phòng/Ban/Trung tâm/đơn vị thuộc Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và Đảng ủy Khối DNTW.

Về phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có đồng chí Lê Mạnh Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn; các đồng chí Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Lê Xuân Huyên, Phạm Tiến Dũng, cùng đại diện lãnh đạo các Ban, Văn phòng Tập đoàn.

Đoàn Chủ tọa chủ trì Cuộc họp làm việc tại PV GAS ngày 8/2/2022.

Về phía PV GAS có đồng chí Dương Mạnh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty; đồng chí Hoàng Văn Quang - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty; các đồng chí Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty và đại diện lãnh đạo các Ban, đơn vị trong toàn Tổng công ty.

Tại buổi làm việc, thay mặt Đảng ủy, Ban lãnh đạo PV GAS, đồng chí Dương Mạnh Sơn đã báo cáo kết quả công tác năm 2021, kế hoạch năm 2022 của Tổng công ty. Năm 2021, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức gay gắt, đặc biệt là dịch Covid-19 lần thứ 4, nhưng với nỗ lực lớn và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, thực hiện phương châm "Đoàn kết - Đổi mới - Chuyên nghiệp - Hành động", Đảng ủy, tập thể lãnh đạo PV GAS đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động triển khai thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch đề ra/được giao; đạt được nhiều kết quả to lớn, khá toàn diện. Cụ thể là: Tổng công ty đã duy trì ổn định mọi hoạt động của đơn vị, giữ vững tốc độ tăng trưởng; lần đầu tiên sản xuất và kinh doanh LPG đạt trên 2 triệu tấn; doanh thu cao nhất từ trước đến nay (trên 80.000 tỷ đồng), lợi nhuận, nộp ngân sách nhà nước đạt mức cao, Top đầu đơn vị có các chỉ số tài chính khả quan trong Tập đoàn (ROE 17%, ROA 11%), tỷ lệ chia cổ tức hằng năm duy trì ở mức cao (>25%/vốn điều lệ), tiến độ và hiệu quả các dự án được đảm bảo, duy trì việc làm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người lao động. Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được quan tâm, dần đi vào nề nếp, có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, thực chất, liên tục là Đảng bộ trong sạch vững mạnh toàn diện. Vai trò, vị thế, tiềm lực, uy tín, thương hiệu của Tổng công ty trong Tập đoàn, trong ngành Công nghiệp khí Việt Nam ngày càng được củng cố. Những kết quả trên đã chứng tỏ vai trò, năng lực lãnh đạo của Đảng bộ cũng như hiệu quả quản lý, điều hành của Ban lãnh đạo Tổng công ty; là minh chứng thành công của doanh nghiệp cổ phần có phần vốn góp chi phối của nhà nước. Thành công của năm 2021 về thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh và xây dựng Đảng không chỉ là tiền đề quan trọng để Đảng bộ và Tổng công ty đề ra kế hoạch, nhiệm vụ, chỉ tiêu cho năm 2022 mà còn là cơ sở để hoàn thành các chi tiêu, nhiệm vụ đề ra/được giao trong năm 2022.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Mạnh Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Petrovietnam đã biểu dương và đánh giá cao kết quả sản xuất, kinh doanh, công tác quản trị, công tác xây dựng Đảng tại PV GAS trong những năm qua nói chung, năm 2021 nói riêng; khẳng định vai trò quan trọng và những đóng góp to lớn của PV GAS đối với sự phát triển của Tập đoàn, với ngành công nghiệp khí Việt Nam. Đồng chí nhấn mạnh, năm 2021, PV GAS đóng góp trên 20% doanh thu, khoảng 25% lợi nhuận và 8% nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn; cùng với lĩnh vực Lọc hóa dầu và Điện, năng lượng tái tạo, công nghiệp khí mà PV GAS là đơn vị chủ lực là một trong 3 lĩnh vực trụ cột của Tập đoàn.

Ông Lê Mạnh Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Petrovietnam biểu dương và đánh giá cao kết quả SXKD, công tác quản trị, công tác xây dựng Đảng tại PV GAS.

Đồng chí Tổng giám đốc Tập đoàn nhấn mạnh: Ngành năng lượng nói chung, ngành Dầu khí nói riêng đang bước vào giai đoạn "cân bằng ngắt quãng"; xu thế chuyển dịch năng lượng thế giới, quá trình tái thiết lại trật tự cung cấp năng lượng trên phạm vi toàn cầu… sẽ là những thách thức và rủi ro vô cùng lớn đối với ngành Dầu khí, trong đó có Petrovietnam và PV GAS.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Hoàng Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW chúc mừng và biểu dương những kết quả, thành tựu to lớn mà Đảng bộ và Tổng công ty Khí Việt Nam đã đạt được trong những năm qua, đặc biệt là năm 2021 đầy khó khăn, thách thức, qua đó đóng góp to lớn, thiết thực, góp phần để doanh nghiệp nhà nước giữ vững vị trí then chốt trong nền kinh tế đất nước. Những kết quả đạt được, tạo tinh thần, khí thế, quyết tâm cao để PV GAS bước vào năm 2022 chinh phục những mục tiêu mới.

Ông Nguyễn Hoàng Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp phát biểu tại buổi làm việc.

Lãnh đạo Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và Đảng ủy Khối DNTW mong muốn các cán bộ, đảng viên, người lao động PV GAS nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm, vai trò, cũng như những thời cơ, thách thức để có đóng góp to lớn hơn nữa cho sự phát triển của doanh nghiệp; đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của tổ chức đảng trong doanh nghiệp; không chủ quan trước chiến thắng; đổi mới, sáng tạo, quan tâm nghiên cứu những sản phẩm, dịch vụ mới, đáp ứng yêu cầu thị trường, xu thế khoa học công nghệ; chăm lo tốt cho người lao động, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao.

Thay mặt lãnh đạo, tập thể người lao động PV GAS, đồng chí Dương Mạnh Sơn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty tiếp thu các ý kiến chỉ đạo; tin tưởng với bề dày truyền thống, PV GAS sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, đoàn kết, chuyên nghiệp, hành động để vượt qua thách thức, thực hiện tốt các nhiệm vụ của năm 2022, giữ nhịp tăng trưởng, tiếp tục là đơn vị chủ lực của Tập đoàn Dầu khí, trụ cột của ngành Công nghiệp khí Việt Nam và Đảng bộ Tổng công ty; xứng đáng là tổ chức cơ sở đảng kiểu mẫu trong doanh nghiệp cổ phần mà Nhà nước nắm cổ phần chi phối.

Cuộc họp và làm việc ngay trong dịp đầu Xuân Nhâm Dần 2022 thể hiện sự động viên và chỉ đạo sâu sát của các cấp lãnh đạo Trung ương và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đối với PV GAS.

Cùng với sự động viên và chỉ đạo sâu sát của các cấp lãnh đạo Trung ương và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Lễ Ra quân tạo nên không khí hào hứng, sung sức cho PV GAS. Toàn thể tập thể PV GAS bước vào năm lao động mới với tinh thần quyết tâm mới.