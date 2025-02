Phút nghe tiếng người dưới giếng sâu và màn giải cứu cụ bà U90 "nghẹt thở"

Cụ bà rơi xuống giếng, cả nhà tá hỏa

Như đã thông tin, ngày 15/2, Công an xã An Khang, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang giải cứu thành công cụ bà Lã Thị Tu (88 tuổi, trú ở xã An Khang) bị rơi xuống giếng sâu sau nhà.

Đại úy Trần Việt Phương (áo trắng) sau khi hoàn tất việc giải cứu cụ bà (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Cảm kích trước sự giúp đỡ nhiệt tình của lực lượng Công an xã An Khang, chị Lê Thị Bích Hạnh (con gái cụ Tu) đã viết thư cảm ơn cán bộ, chiến sĩ Công an xã.

Được biết, người trực tiếp xuống giếng để đưa bà cụ lên vị trí an toàn là Đại úy Trần Việt Phương, cán bộ Công an xã.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị T. (Trú ở xã An Khang) sống cạnh nhà cụ Tu cho biết, mỗi khi nhớ lại sự việc đã xảy ra vẫn còn cảm giác sợ hãi.

Lúc 9h30, nhận được tin báo từ con dâu cụ Tu về việc không thấy mẹ ở nhà, chị T. và mọi người chia nhau đi tìm khắp các phòng và ngoài ao nhưng không có tung tích.

Trong khi hai con của cụ chạy lên đồi, người phụ nữ này hốt hoảng nghe tiếng ú ớ yếu ớt dưới giếng.

"Nghe tiếng cụ gọi, tôi ngay lập tức chạy lại, phát hiện cụ bà dưới giếng. Chồng tôi biết sự việc nên nhanh chóng vác thang hỗ trợ giải cứu nạn nhân. Ít phút sau, lực lượng Công an xã có mặt ở hiện trường", chị T. nhớ lại.

Khoảnh khắc nạn nhân được Đại úy Trần Việt Phương đưa lên an toàn, mọi người vỡ òa cảm xúc. Chị T. cầm chăn bông, khoác lên người, ủ ấm cho bà Tu.

"Hiện cụ Tu tiếp tục nằm viện, sức khỏe ổn định, không gặp nguy hiểm tính mạng", chị T. thông tin.

Khoảnh khắc vỡ òa khi cụ bà được đưa lên an toàn

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Đại úy Trần Việt Phương cho biết, sáng 15/2, cán bộ và chiến sĩ Công an xã vừa họp giao ban xong thì nhận được tin báo về sự việc một cụ bà 88 tuổi bị rơi xuống giếng. Ngay lập tức, chỉ huy và cán bộ Công an xã An Khang chạy bộ đến hiện trường.

"Nắm được tình hình sơ bộ có cụ bà bị rơi xuống giếng sâu nên tôi cầm theo đèn pin và một cuộn dây làm dụng cụ hỗ trợ giải cứu nạn nhân.

Sự việc xảy ra tại một giếng có độ sâu khoảng 5m, miệng thấp gần như ngang mặt đất. Đây là giếng được gia đình dùng để lấy nước tưới tiêu cho rau, cây ăn quả trong vườn", Đại úy Trần Việt Phương cho biết.

Tại hiện trường, sau khi soi đèn pin xuống phía dưới, anh Phương quan sát thấy, cụ Tu đang bám vào đường ống nước được nối từ trên mặt đất xuống.

Biết tình hình cấp bách, Đại úy Trần Việt Phương ngay lập tức nhờ mọi người hỗ trợ để trèo xuống giếng.

"Tôi luồn qua chân, dùng hai tay, hai chân và lưng tì vào thành giếng để cụ ngồi lên chân giúp có điểm tựa. Sau khoảng vài phút, người dân và đồng đội thả dây thừng xuống để kéo nạn nhân lên.

Tuy nhiên, phương án này không khả thi, vì mọi người sợ cụ Tu đã cao tuổi dễ bị gãy xương", Đại úy Trần Việt Phương thông tin.

Để giải cứu được nạn nhân nhanh nhất, nam Đại úy quyết định để cụ ngồi lên chân rồi nhích từng bước cho đến khi chạm được tay vào thang. Nhận thấy mọi thứ đủ an toàn, anh Phương dùng một tay bế cụ, tay còn lại bám vào thang.

Sau gần 20 phút, quá trình giải cứu hoàn tất. Cụ bà 88 tuổi được đưa lên bờ an toàn trong niềm vui vỡ òa của con cháu cùng những người có mặt ở hiện trường. Lúc đó, anh Phương và đồng đội mới dám thở phào.

Người dân và cán bộ, chiến sĩ Công an xã An Khang cùng hỗ trợ quá trình giải cứu (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo nam cán bộ công an, may mắn là cụ bà bám tay vào ống nước, sự việc được người dân phát hiện kịp thời. Nạn nhân mặc áo khoác dạng phao nên khi tiếp xúc với nước không bị chìm.

Từ khi tiếp cận hiện trường đến lúc đưa cụ bà lên bờ an toàn, anh cùng đồng đội tập trung cao độ, tính toán chuẩn xác từng hành động.

"Giếng nhỏ chỉ đủ cho một người xuống tiếp cận, 2 bên thành có rong rêu bám khá trơn trượt. Cho nên, một chút sơ sẩy trong quá trình đưa cụ Tu lên cũng có thể gây nguy hiểm", anh nhớ lại.

Được biết, kể từ khi vào công tác trong lực lượng Công an nhân dân, đây là lần đầu tiên, Đại úy Trần Việt Phương giải cứu người dân bị rơi xuống giếng.

Sau khi sự việc được chia sẻ trên mạng xã hội, cư dân mạng đã dành lời khen về hành động dũng cảm của nam cán bộ Công an xã An Khang.

"Dù cụ không phải là người thân ruột thịt, nhìn thấy tình huống đó không ai có thể khoanh tay đứng nhìn. Bên cạnh đó, chúng tôi còn là chiến sĩ Công an nhân dân phải nỗ lực hết sức mình để đảm bảo an toàn tính mạng cho bà cụ và quá trình giải cứu đã thành công", nam Đại úy bày tỏ.

Đại úy Trần Việt Phương xuống dưới giếng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đại úy Trần Việt Phương bắt đầu công tác trong lực lượng Công an từ năm 2009.

Anh đã có thời gian gắn bó với xã An Khang được 6 năm. Tuy công việc của Công an chính quy cấp xã rất bận rộn song anh vẫn luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, được bà con nhân dân tin tưởng và quý mến.