Pexena 20WG dạng cốm: Lựa chọn ưu việt cho nhà nông

Ưu thế vượt trội của thuốc dạng cốm

Công nghệ sản xuất thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) dạng cốm WG (Water-dispersible granules) là công nghệ tiên tiến hàng đầu hiện nay. Thuốc ở thể rắn (cốm), được hòa nước đổ vào bình bơm, phun lên các loại cây trồng. Khi hòa vào nước, hạt thuốc phân tán đều như một huyền phù.

Là công ty hàng đầu trong lĩnh vực thuốc BVTV, tiên phong trong việc nghiên cứu và phát triển và ứng dụng công nghệ mới, Syngenta tiếp tục trở thành một trong những doanh nghiệp đi đầu về công nghệ thành phẩm dạng cốm. Trên thực tế, để sản xuất được thành phẩm dạng cốm cần có quá trình đầu tư, nghiên cứu trong nhiều năm. Vì thế, không phải cơ sở nghiên cứu và công ty nào cũng đủ năng lực, điều kiện, sự kiên trì để sản xuất các loại thuốc dạng cốm với công nghệ tiên tiến.

Trong những năm qua, Syngenta đã cho ra đời một số thành phẩm dạng cốm như: Minecto Star 60WG, Chess 50WG, Virtako 40WG hay Ridomil Gold 68WG...

Khi sử dụng thuốc dạng cốm, bà con có thể hạn chế tiếp xúc thuốc BVTV ra tay chân, quần áo hoặc hít phải bụi của chúng. Không chỉ an toàn với sức khỏe của người phun thuốc và pha thuốc mà với đặc tính hòa tan tốt, thuốc dạng cốm còn an toàn hơn cho môi trường, giảm thất thoát thuốc và giảm lượng thuốc đưa xuống đồng ruộng.

Có được sự tin dùng của bà con nông dân dành cho các loại thuốc dạng cốm, Syngenta tiếp tục mang đến cho bà con thêm một sự lựa chọn với sản phẩm Pexena 20WG (Pexena Cốm).

Với công nghệ thành phẩm tiên tiến hàng đầu hiện nay - dạng cốm độc quyền từ Syngenta - Pexena 20WG (Pexena Cốm) sở hữu những đặc tính tốt nhất của thương hiệu Pexena trong việc kiểm soát rầy nâu.

Sản phẩm Pexena 20WG (Pexena Cốm) từ công nghệ tiên tiến Syngenta.

Pexena 20WG (Pexena Cốm) không bụi, tan nhanh và tan tốt. Với khả năng hòa tan tối ưu, có thể tan tốt trong các loại nước phèn có dãy nồng độ pH khác nhau, Pexena Cốm mang đến nhiều tiện ích cho nông dân khi sử dụng, không những phù hợp với các thiết bị phun truyền thống mà còn phù hợp với bối cảnh nhà nông đang ứng dụng nhiều thiết bị hiện đại để phun thuốc trên đồng ruộng.

Diệt rầy nhanh và cho hiệu quả cao, kéo dài là điểm mạnh của Pexena Cốm so với các thuốc trừ rầy hiện nay trên thị trường. Ngoài ra, Pexena Cốm có liều lượng áp dụng thấp, vừa an toàn cho hầu hết các loại thiên địch có ích trên đồng ruộng, an toàn hơn với con người và môi trường.

Pexena 20WG (Pexena Cốm) - sản phẩm ưu việt dành cho nhà nông

Pexena là thương hiệu trừ rầy nâu hại lúa quen thuộc với nông dân hiện nay. Nhiều nông dân tại đồng bằng sông Cửu Long đã sử dụng và tin tưởng vào hiệu quả trừ rầy triệt để bằng cơ chế tác động tiên tiến, công phá tính kháng rầy và mang lại kết quả vượt trội.

Các nghiên cứu đồng ruộng mà Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nông nghiệp Đồng Tháp Mười thực hiện cho thấy thuốc Pexena Cốm đạt hiệu lực trừ rầy 100% tại 7 ngày sau xử lý; 99,9% tại 14 ngày sau xử lý; 98,7% ở 21 ngày sau xử lý và đặc biệt là sau 3 ngày thuốc đã đạt hiệu lực 96,5%.

Qua kết quả thí nghiệm đặc tính tan, Pexena dạng cốm cũng chứng minh được khả năng tan nhanh và tan tốt trong các loại nước, không gây nghẹt béc phun.

Từ vụ Đông Xuân 2023-2024, Syngenta cho biết đã tiến hành phát thuốc mẫu cho bà con nông dân các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long sử dụng và đánh giá hiệu quả thực tế.

Ông Võ Văn Hồng (Cao Lãnh, Đồng Tháp) cho biết ông hài lòng với khả năng tan nhanh, tan tốt của Pexena 20WG (Pexena Cốm). "Pexena trừ rầy hiệu quả. Nay có Pexena Cốm công nghệ Syngenta tôi rất thích. Pha thuốc nhanh, thuốc tan nhanh, đặc biệt không nghẹt béc phun. Tôi thuê phun 30 công liên tục mà không rửa béc và súc bình", ông nói.

Ông Võ Văn Hồng (Cao Lãnh, Đồng Tháp).

Ông Lê Quốc Trung - Công ty dịch vụ Drone XAG Mekong (Tam Nông, Đồng Tháp) đồng quan điểm với chia sẻ của ông Hồng về khả năng tan tốt của Pexena 20WG (Pexena Cốm). "Việc phối hợp nhiều loại thuốc ở nồng độ cao làm cho tính tan của thuốc không hoàn toàn, làm giảm hiệu quả sử dụng thuốc trên đồng ruộng. Pexena dạng cốm phù hợp công nghệ phun drone, giúp tiện lợi, tan nhanh, giúp đội bay làm việc nhanh chóng, hiệu quả, và bà con nông dân sử dụng hiệu quả trên đồng ruộng", ông Trung nói.

Ông Lê Quốc Trung - Công ty dịch vụ Drone XAG Mekong (Tam Nông, Đồng Tháp).

Chia sẻ về Pexena 20WG (Pexena Cốm), Tiến sĩ Lê Thị Kim Loan - Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Đồng Tháp Mười cho biết: "Trong vụ Đông Xuân 2021-2022, qua thử nghiệm Pexena 20WG (Pexena Cốm), chúng tôi nhận thấy Pexena Cốm cho hiệu quả trừ rầy nâu rất cao và triệt để, mang lại sự yên tâm cho bà con nông dân. Hiệu quả của Pexena 20WG (Pexena Cốm) kéo dài lên đến 21 ngày. Thêm vào đó, ưu điểm của thuốc dạng cốm là không dính bao bì, giúp nông dân tiết kiệm thuốc đồng thời pha thuốc nhanh hơn, tiện lợi hơn".