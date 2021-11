Ông chủ chuỗi trung tâm Michelin Nhật Phát chia sẻ kinh nghiệm xây dựng mô hình kinh doanh

Dân trí Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành ô tô, ông chủ Vương Thái Hà hiện đang là chủ của chuỗi trung tâm dịch vụ lốp ô tô lớn tại Hà Nội. Ông chủ tài năng sẽ có những chia sẻ thú vị về kinh nghiệm xây dựng mô hình kinh doanh trong bài viết dưới đây.

Hiện tại, doanh nhân Vương Thái Hà sở hữu 3 trung tâm lốp ô tô Michelin Nhật Phát ở Hà Nội. Ông chủ Vương Thái Hà vốn xuất thân từ một người học về cân chỉnh Hunter tại Mỹ. Sau khi hoàn thành việc học, anh bắt đầu công việc hiện tại là phân phối thiết bị của hãng Hunter Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Lắng nghe những chia sẻ của ông chủ Vương Thái Hà.

Ngoài ra, doanh nhân Vương Thái Hà còn tham gia giảng dạy về nghề cân chỉnh góc đặt bánh xe cho các đại lý là các hãng xe nổi tiếng. Trong đó có thể kể đến những thương hiệu nổi tiếng như Mercedes, Jaguar Land Rover, Toyota, Kia, Mazda,… và các trung tâm dịch vụ lốp ô tô trên khắp Việt Nam.

Anh Vương Thái Hà chia sẻ rằng ô tô là niềm đam mê lớn nhất trong cuộc đời anh nên anh chỉ chọn một nghề duy nhất để tập trung phát triển tối đa. Tất nhiên, trong quá trình làm nghề chắc hẳn anh Vương Thái Hà sẽ gặp những khó khăn, thách thức. Nhưng anh tâm sự rằng với sự tín nhiệm của cộng đồng sử dụng ô tô đã giúp anh có thêm động lực để trau dồi, phát triển bản thân. Những gì anh Vương Thái Hà đóng góp đã thể hiện sự xứng đáng với sự công nhận của cộng đồng ô tô Việt Nam.

Chuyên gia Vương Thái Hà (bên phải) trong buổi quyên góp ủng hộ.

Với nhiều chứng chỉ do Hunter Mỹ cấp, doanh nhân Vương Thái Hà đã tập trung xây dựng đội ngũ nhân lực với tay nghề cao. Anh hiểu được đặc thù của công việc cân chỉnh xe là để làm cho chiếc xe vận hành an toàn và êm ái. Từ đó tạo cảm giác an tâm cho mỗi chuyến đi của khách hàng. Thế nên với việc áp dụng kỹ thuật cân chỉnh của Hunter và việc không ngừng nâng cấp kỹ năng là việc làm hàng ngày của đội ngũ trung tâm Michelin Nhật Phát.

Với mong muốn đem đến cho khách hàng một không gian tích hợp, tiện nghi và hoàn hảo, chuỗi trung tâm Michelin Nhật Phát của doanh nhân Vương Thái Hà được thiết kế và đầu tư với quy mô lớn, bài bản và vô cùng chuyên nghiệp. Hệ thống máy móc được nhập khẩu chính hãng của trung tâm Michelin Nhật Phát cung cấp chất lượng dịch vụ theo tiêu chuẩn quốc tế.

Chuyên gia Vương Thái Hà (ngoài cùng bên phải) đã nhận được nhiều chứng chỉ tại Mỹ.

Mô hình trung tâm Michelin Nhật Phát với nhiều khoang dịch vụ, các trang thiết bị hiện đại cùng đội ngũ các chuyên gia được đào tạo chuyên sâu sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu từ phía khách hàng. Ngoài ra, phụ tùng chính hãng của trung tâm Michelin Nhật Phát là yếu tố nổi bật vô cùng quan trọng giúp khách hàng yên tâm đồng hành cùng thương hiệu trên mọi hành trình.

Doanh nhân Vương Thái Hà đầu tư cơ sở mặt bằng lớn, là nơi để tương tác với khách hàng, tập trung mang đến những trải nghiệm tuyệt vời trong toàn bộ quá trình sử dụng dịch vụ tại trung tâm Michelin Nhật Phát.

Khách hàng luôn tin tưởng lựa chọn trung tâm Nhật Phát.

Với bề dày kinh nghiệm trong ngành ô tô Việt Nam, doanh nhân Vương Thái Hà nhận được sự tin tưởng và đánh giá cao từ khách hàng trong nhiều năm qua. Sự ra đời lần lượt của các cơ sở trong chuỗi trung tâm Michelin Nhật Phát sẽ mang đến cho khách hàng những dịch vụ tốt nhất hiện nay. Đến với trung tâm Michelin Nhật Phát, khách hàng sẽ được tư vấn tận tình từ các chuyên viên dịch vụ có kinh nghiệm.

Ngoài tập trung xây dựng mô hình kinh doanh bền vững, công ty Nhật Phát của doanh nhân Vương Thái Hà thường xuyên tổ chức vận động từ thiện. Với những dự án lớn như ủng hộ đồng bào miền trung lũ lụt, giúp đỡ trẻ em nghèo và góp phần tạo ra các sân chơi cộng đồng từ việc sử dụng lốp cũ. Đây cũng là 1 cách để công ty Nhật Phát góp phần vào công cuộc bảo vệ môi trường chung.

Khai trương cơ sở mới của chuỗi trung tâm Michelin Nhật Phát.

Chia sẻ về những dự định trong tương lai, doanh nhân Vương Thái Hà khẳng định sẽ thành lập thêm nhiều trung tâm đào tạo nghề trên khắp cả nước. Đồng thời anh sẽ đẩy mạnh hơn nữa việc quảng bá thương hiệu Nhật Phát và giúp cho nhiều cơ sở ăn nên làm ra.

Thông tin liên hệ:

Michelin Nhật Phát

Địa chỉ:

CS1: 22 Trần Kim Xuyến, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

CS2: 18 Thành Thái, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

CS3: T53 Làng nghề tập trung Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội

Hotline: 0932228868

Website: Huntervietnam.vn

Facebook cá nhân Vương Thái Hà: https://www.facebook.com/1732410408

Trường Thịnh