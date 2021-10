Nước rửa chén Kitkit Plus - sự lựa chọn hữu hiệu cho bà nội trợ Việt

Dân trí Nước rửa chén đã xuất hiện từ rất lâu trong đời sống và trở thành một trong những sản phẩm tiêu dùng thiết yếu của cuộc sống. Việc chọn mua nước rửa chén ngày nay không chỉ gói gọn trong các yếu tố về giá cả, thương hiệu hay khả năng làm sạch.

Nước rửa chén Kitkit Plus tẩy sạch dầu mỡ, khử mùi tanh, dịu nhẹ với da tay.

Người tiêu dùng đã bắt đầu quan tâm hơn đến những sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên, độ an toàn cho sức khỏe và loại chất liệu bảo vệ môi trường. Bên cạnh những thương hiệu phổ biến tại Việt Nam như Sunlight, Net, Mỹ Hảo, Lix,.. thì một trong những sản phẩm được người tiêu dùng đánh giá cao phải kể đến sản phẩm nước rửa chén Kitkit Plus của Công ty CP Xuất nhập khẩu Đầu tư Minh Anh.

Sản xuất theo công thức chuẩn Thái Lan - an toàn cho người dùng

Nước rửa chén Kitkit Plus với thành phần an toàn với da tay, thân thiện với môi trường hiện đang được người tiêu dùng vô cùng yêu thích. Có mặt trên thị trường Việt Nam từ năm 2014 đến nay, Kitkit Plus đã từng bước lấy được sự tin tưởng và thiện cảm của người tiêu dùng. Sản phẩm được sản xuất theo công thức của Thái Lan, có chứng nhận kiểm định từ Tổng cục đo lường tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam, đạt tiêu chuẩn chất lượng rất an toàn cho sức khỏe và là một sự lựa chọn thông minh cho những bà nội trợ hiện đại.

Đánh bay vết bẩn nhanh chóng

Với công thức tiên tiến vượt trội, nước rửa chén Kitkit Plus dễ dàng loại bỏ chất bẩn, mảng bám thức ăn trên nồi xong bát đĩa một cách nhanh chóng mà không tốn nhiều công sức hay thời gian. Hoạt chất sodium có trong sản phẩm sẽ lập tức tách những mảng bám cứng đầu ra khỏi bề mặt, giúp chén đĩa luôn sáng bóng.

Bên cạnh đó, nước rửa chén Kitkit Plus còn là một sự lựa chọn tuyệt vời cho những chị em đang lo lắng sử dụng nước rửa chén nhiều sẽ gây hại đến da tay. Bởi sản phẩm được làm từ những nguyên liệu thân thiện với môi trường, độ PH 5.5 cần bằng dịu nhẹ với da tay, giữ cho đôi tay của bạn luôn mềm mại.

Chị Minh sống tại quận Đống Đa chia sẻ: "Với mình, lựa chọn những chất tẩy rửa sử dụng trong nhà là việc vô cùng quan trọng bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của mình và của cả gia đình. Sử dụng nước rửa chén Kitkit Plus rồi nên mình không thể dùng một loại nước rửa chén nào khác bởi sản phẩm này rửa rất sạch lại không hại đến da tay của mình. Mình rất ưng loại này, mình hay đặt hàng qua tổng đài để được ship tận nơi, không phải mang vác nặng."

Gây ấn tượng với sản phẩm không mùi

Để đáp ứng với nhu cầu của người tiêu dùng thì hiện nay trên thị trường, nước rửa chén Kitkit Plus có 2 loại mùi hương khác nhau là Chanh trà xanh và không mùi, mỗi loại đều mang đến những điểm riêng biệt khiến người dùng thích thú.

Nước rửa chén Kitkit Plus không mùi loại 750ml.

Một trong những tiêu chuẩn của nước rửa bát là mùi hương phải ở mức độ tiêu chuẩn, không gây khó chịu, khi rửa xong mùi hương không lưu lại trên bát đĩa.

Có rất nhiều loại nước rửa chén không rõ nguồn gốc xuất xứ để lại mùi hương bám trên chén đĩa gây khó chịu, làm giảm đi hương vị của món ăn mà còn là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến nhiều căn bệnh liên quan đến đường hô hấp. Do vậy, sản phẩm nước rửa chén Kitkit Plus không mùi trở nên vô cùng Hot và luôn được các bà nội trợ săn đón. Dung dịch nước rửa chén trong vắt, không mùi hương nhưng vẫn khử được mùi thức trên chén đĩa, đồng thời loại bỏ những mảng bám cứng đầu ra khỏi bề mặt một cách dễ dàng nhanh chóng.

Nước rửa chén Kitkit Plus hương trà xanh và chanh loại 3,5L.

Nuớc rửa chén Kitkit Plus hương chanh trà xanh lại mang đến cho người sử dụng hương thơm tươi mát, dịu nhẹ. Không chỉ vậy, trong chanh còn có tính axit cao, khử mùi cực mạnh và loại bỏ vi khuẩn gây bệnh, bảo vệ sức khỏe người dùng.

Với hệ thống phân phối đa dạng từ siêu thị đến thương mại điện tử, người tiêu dùng có thể dễ dàng chọn mua sản phẩm. Hiện nay, nước rửa chén Kitkit Plus là một trong những sản phẩm có doanh số cao tại nhiều chuỗi siêu thị lớn như Vinmart, Vinmart+, Bách Hóa Xanh, BRG,… Ngoài ra, để đặt mua sản phẩm người tiêu dùng có thể liên hệ trực tiếp đến Page sản phẩm trên mạng xã hội Facebook: "Nước rửa chén Kitkit Plus Thái Lan" hoặc gọi đến tổng đài

1900 8668 22 để đặt mua sản phẩm với nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn.

Trường Thịnh