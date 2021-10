Nước giặt Thale - chất lượng Thái Lan

Dân trí Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, khi việc chăm sóc sức khỏe luôn là ưu tiên hàng đầu, ngoài việc ăn gì, uống gì thì việc sử dụng hóa chất tẩy rửa nào an toàn cho gia đình cũng được các bà nội trợ đặc biệt quan tâm.

Nước giặt Thale hương hoa mộc lan dịu nhẹ, an toàn với người sử dụng.

Chính vì vậy, trên thị trường ngày càng nhiều các sản phẩm tẩy rửa, sử dụng các thành phần tự nhiên và an toàn cho sức khỏe được người tiêu dùng ưa chuộng. Một trong số những sản phẩm được quan tâm hàng đầu đó là nước giặt xả 6 in 1 Thale - Một sản phẩm của Công ty CP XNK Đầu tư Minh Anh đang được bày bán tại nhiều chuỗi siêu thị uy tín trên cả nước như Vinmart, Vin+, BRG, Co.op mart, Vinshop… Sản phẩm được Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng Việt Nam kiểm định và chứng nhận an toàn cho sức khỏe

Dây chuyền sản xuất theo công nghệ Thái Lan

Nước giặt Thale được sản xuất với công nghệ Thái Lan hiện đại và sự giám sát, kiểm tra nghiêm ngặt trong mọi khâu từ tuyển chọn nguyên liệu tự nhiên, không chứa hóa chất, đến đóng gói đảm bảo sản phẩm thân thiện với môi trường, không hại da tay, kể cả đối với làn da nhạy cảm, tuyệt đối an toàn cho sức khỏe người sử dụng. Nước giặt Thale là sản phẩm nước giặt tốt trên thị trường có nguyên liệu được nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan, thành phần tự nhiên từ hương hoa tuyệt đối an toàn cho người sử dụng.

Nước giặt an toàn, tiết kiệm

Nước giặt Thale là dung dịch giặt xả thân thiện với môi trường, dùng cho mọi loại vải với 6 đặc tính ưu việt. Từ lâu nay, các loại quần áo như đồ lụa, đồ lót hay quần áo trẻ em đều phải dùng những nước giặt riêng để có thể đảm bảo an toàn nhưng khi dùng nước giặt Thale người dùng có thể hoàn toàn yên tâm và tin tưởng bởi nước giặt sử dụng các nguyên liệu tự nhiên, điều này cũng giúp cho việc giặt xả quần áo nhẹ nhàng hơn. Nước giặt Thale được sản xuất theo công nghệ mới với chất PROTEASE và công thức tiên tiến thấm sâu vào từng sợi vải, làm sạch sâu và loại bỏ mọi vết bẩn cứng đầu, diệt khuẩn và ngăn ngừa bụi bẩn bám trở lại. Sản phẩm không làm phai màu vải và không làm bám cặn vào quần áo và máy giặt. Mùi hương của nước giặt thông thường được nhận xét là quá nồng, mùi thơm nồng này có thể đến từ hóa chất hay những hương liệu tạo mùi nhân tạo. Điều này về lâu dài sẽ ít nhiều gây ảnh hưởng đến sức khỏe, nhất là trẻ nhỏ có khứu giác nhạy cảm. Trong khi đó, nước giặt Thale từ nguyên liệu thiên nhiên có mùi hương dễ chịu, thoải mái, không hề nồng hắc như nước giặt thông thường, và đặc biệt không gây khó chịu hay ảnh hưởng đến sức khỏe, kể cả đối với trẻ nhỏ.

Theo chị Huyền sống tại quận Hoàn Kiếm chia sẻ: "Mình là một nguời hơi khó tính trong việc chọn nước giặt, mình đã sử dụng nhiều loại nước giặt, bột giặt được bày bán tại siêu thị rồi nhưng chưa ưng loại nào. Chỉ đến khi mình được bạn giới thiệu dùng thử nước giặt Thale thì mình mới tìm thấy loại nước giặt mà mình đặc biệt yêu thích. Mùi hương dịu nhẹ lại còn không gây kích ứng cho da khiến mình tự tin chấm điểm 10 cho sản phẩm."

Nước giặt Thale gồm 2 dòng sản phẩm chính là hương hoa mộc lan và hương hoa Peony. Mỗi dòng sản phẩm có mùi hương khác nhau, mùi thơm đa dạng tùy theo sở thích của người dùng. Đặc biệt, nước giặt Thale hương hoa mộc lan đang rất được ưa chuộng, phù hợp với thị hiếu tiêu dùng hiện nay, đặc biệt phù hợp với cả ba miền Bắc, Trung và Nam.

Nước giặt THALE hương hoa peony dịu nhẹ thơm mát được lưu lại bền lâu.

Hiện nay, nước giặt Thale đang có mặt tại nhiều chuỗi siêu thị lớn như Vinmart, Vinmart+, Bách Hóa Xanh, BRG,. Ngoài ra, để đặt mua sản phẩm người tiêu dùng có thể liên hệ trực tiếp đến Page sản phẩm trên mạng xã hội Facebook: "Nước giặt Thale Thái Lan" hoặc gọi đến tổng đài 1900 8668 22 để đặt mua sản phẩm với nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Trường Thịnh