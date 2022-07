Nóng kỷ lục ở châu Âu, nông dân thoa kem chống nắng cho cả... những chú heo

Châu Âu đang trải qua những ngày nắng nóng đỉnh điểm. Hôm 18/7, nước Anh ghi nhận mức nhiệt kỷ lục lên đến 40 độ C. Trong tình hình thời tiết có nhiệt độ cao như vậy, những người chăn nuôi lợn ở Anh đã phải thoa kem chống nắng và đắp khăn ướt cho vật nuôi.

Nhân viên trang trại ở Northumberland tại Anh đã nghĩ ra nhiều cách để làm mát cho vật nuôi như cho chúng ăn đá lạnh, bôi kem chống nắng hay đặt các viên gạch lát sàn trong tủ đông rồi cho vào chuồng để vật nuôi nằm lên cho mát.

Lợn được bôi kem chống nắng để tránh nắng nóng (Ảnh: Ladible).

Heather Hogarty, chủ trang trại ở Anh chia sẻ: "Những con lợn thích được ngâm mình trong bùn. Lợn là loại không thể đổ mồ hôi, cho nên chúng thích ngâm trong bùn để mát mẻ hơn".

Thời điểm này, tại Anh đang diễn ra triển lãm nông nghiệp Royal Welsh Show. Đây là triển lãm nông nghiệp lớn nhất thu hút nhiều người chăn nuôi và vật nuôi đến tham gia các hoạt động... Tất cả các chú lợn tham dự sự kiện này đều được bôi kem chống nắng giữa lúc nắng nóng lên đến đỉnh điểm.

Hệ thống phun sương được lắp đặt giúp bò mát mẻ giữa nắng nóng (Ảnh: Planet).

Cô Ela Mair - người tham gia triển lãm nông nghiệp Royal Welsh Show cho biết, sẽ đắp khăn ướt lạnh lên cơ thể 6 chú lợn giúp chúng được mát mẻ giữa tiết trời nóng nực. Ngoài ra, người phụ nữ này có bí quyết giữ lợn trong bóng râm càng nhiều càng tốt.

Tại Pháp, nhiều khu rừng bị cháy do nắng nóng. Hơn 2000 lính cứu hỏa đã phải vật lộn để chiến đấu với "giặc lửa" làm thiêu rụi nhiều diện tích rừng ở khu vực Gironde, phía tây nam đất nước khiến 37000 người phải sơ tán.

Paris (Pháp) ghi nhận nhiệt độ chạm ngưỡng 40,5 độ C hôm 19/7. Trước đó, thành phố này chỉ ghi nhận mức nhiệt này 2 lần vào các năm 1947 và 2019.

Mặt đường chảy nhựa, đổ xô mua quạt

Trước năm 2003, nước Anh chưa bao giờ ghi nhận mức nhiệt 38 độ C. Hồi năm 2019, mức nhiệt cao nhất ở đây cũng chỉ chạm ngưỡng 38,7 độ C. Thế nhưng, những ngày qua, có ít nhất 6 địa điểm ở Anh ghi nhận ngưỡng nhiệt 40 độ C.

Thời tiết khắc nghiệt đã khiến cho một con đường ở Stockport, Anh bị chảy lớp nhựa đường trên bề mặt khiến việc đi lại của xe cộ gặp khó khăn. Một người mô tả đi qua đoạn đường này như đang "lái xe qua nước".

Mặt đường bị chảy nhựa khiến tài xế khó khăn khi đi lại (Ảnh: Mirror).

Theo Hiệp hội xử lý bề mặt đường bộ Anh, dưới tác động của ánh nắng mặt trời, nhiệt độ của mặt đường có thể lên đến 50 độ C. Ở ngưỡng này, mặt đường có thể bị chảy nhựa.

Trước tình hình nắng nóng chưa có dấu hiệu dừng lại, chính phủ Anh đã phải ban hành cảnh báo đỏ vì mức nhiệt có thể vượt ngưỡng 41 độ C.

Tại Italia, nước này đang phải trải qua đợt hạn hán tồi tệ nhất trong nhiều năm, giữa lúc nắng nóng đang bủa vây. Với lượng mưa ít, 2 nhà máy thủy điện đã phải đóng cửa.

Bãi biển đông nghịt người giải nhiệt ở Brighton, Anh (Ảnh: New York Times).

Bất cứ chỗ nào có thể giải nhiệt, mọi người đều đổ xô tới. Các bãi biển ở Anh ken đặc người từ cuối tuần trước khi nắng nóng như đổ lửa bao trùm. Không chỉ vậy, ở Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha cũng chứng kiến lượng khách đổ đi tắm biển giải nhiệt tăng cao.

Nhu cầu mua quạt và điều hòa ở châu Âu trong đó có Anh tăng mạnh những ngày qua. Tại John Lewis - cửa hàng bách hóa lớn hàng đầu ở Anh ghi nhận doanh số bán quạt tăng hơn 250% so với cùng kỳ năm trước, còn doanh số bán điều hòa cũng tăng hơn 520%.