Nội thất The One: phát huy nội lực để trở thành đơn vị nội thất hàng đầu Đông Nam Á

Sau gần ba thập kỷ xây dựng và phát triển thương hiệu, đầu năm 2022, Nội thất Hòa Phát đã ghi dấu sự chuyển mình với sự thay đổi bộ nhận diện thương hiệu hoàn toàn mới. Bên cạnh việc "thay tên đổi họ", Nội thất The One mang trong mình sứ mệnh trở thành đơn vị sản xuất nội thất hàng đầu khu vực.

Có mặt trên thị trường gần 30 năm, công ty luôn xây dựng chiến lược sản xuất và kinh doanh gắn với sứ mệnh "Ươm mầm tri thức Việt". Do vậy, công ty luôn dành nhiều tâm huyết để tạo ra những sản phẩm linh hoạt về công năng sử dụng, đa dạng về mẫu mã và phù hợp với yêu cầu đặc trưng của các cấp học từ tiểu học đến cao đẳng và đại học. Tất cả vì một mục tiêu góp phần tạo điều kiện học tập tốt nhất cho thế hệ tương lai của đất nước.

So với các sản phẩm nội thất trường học trên thị trường, sản phẩm mang thương hiệu Nội thất The One có những lợi thế như kiểu dáng thiết kế hiện đại, trẻ trung, bắt mắt và tính năng linh hoạt. Các mẫu bàn dành cho học sinh tiểu học còn được in hình nhân vật ngộ nghĩnh khiến các bạn nhỏ yêu thích và hứng khởi hơn mỗi khi ngồi vào bàn học.

Về chất lượng, bàn học được sản xuất chắc chắn, khung thép được sơn tĩnh điện trên dây chuyền khép kín hiện đại, độ dày ống thép tạo sự vững chãi khỏe khoắn cho sản phẩm, yên tâm cho người sử dụng. Ngoài ra, công ty còn áp dụng dịch vụ sau bán hàng siêu hấp dẫn. Theo đó, khách hàng sẽ được hưởng chế độ bảo hành 1 năm, lỗi đổi 1 trên hệ thống đại lý toàn quốc.

Đặc biệt, Nội thất The One còn trở thành đơn vị đi đầu trong việc thiết kế mẫu bàn học sinh thông minh tăng chỉnh chiều cao, trong đó mặt bàn có thể điều chỉnh độ nghiêng, chiều cao mặt bàn, ghế có thể điều chỉnh độ cao phù hợp với sự phát triển của trẻ trong những năm đầu đời.

Nhờ những ưu điểm vượt trội, mỗi năm, công ty đã cung cấp hàng triệu sản phẩm cho thị trường nội địa và tiếp tục củng cố vị thế dẫn đầu trong ngành nội thất. Sản phẩm của Nội thất The One hiện đã có mặt tại rất nhiều hệ thống trường học các cấp và cũng được các phụ huynh ưu tiên lựa chọn để bài trí không gian học tập tại nhà cho trẻ.

Với phương châm cải thiện chất lượng học tập tại trường học cũng như tạo không gian học tập thoải mái, linh hoạt tại gia đình cho trẻ em Việt Nam, Nội thất The One đã phát huy những giá trị tốt đẹp đến với những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, điều kiện học tập thiếu thốn thông qua chương trình "Hòa Phát cùng em đến trường" từ Tập đoàn Hòa Phát. Chương trình mang ý nghĩa thiết thực, nhằm hiện đại hóa cơ sở hạ tầng giáo dục, nâng cao chất lượng dạy và học tại các địa phương trên cả nước.

"Nội thất The One luôn tâm niệm rằng bên cạnh nỗ lực cải thiện chất lượng và đa dạng sản phẩm, dịch vụ, công ty coi trách nhiệm xã hội là một phần quan trọng trong tiến trình phát triển kinh doanh bền vững. Việc lồng ghép các hoạt động mang tính trách nhiệm xã hội vào chiến lược kinh doanh cũng là một yêu cầu bắt buộc để đáp ứng các nhu cầu của khách hàng trong thời đại mới. Bởi vì, một nền kinh tế chuyển đổi đòi hỏi doanh nghiệp không chỉ cung cấp sản phẩm, dịch vụ mà còn mang đến giá trị, trách nhiệm cho toàn xã hội, và cao hơn cả là phải hướng đến sự phát triển bền vững cho thế hệ sau này," Bà Thu Hương - Đại diện truyền thông Công ty CP TM&SX Nội thất The One cho biết.

Mục tiêu trở thành công ty sản xuất nội thất hàng đầu Đông Nam Á

Phát triển bền vững là tôn chỉ hàng đầu trong mọi chiến lược kinh doanh của công ty. Trên chặng đường hướng đến mục tiêu đó, Nội thất The One không ngừng phấn đấu để luôn là đơn vị tiên phong kiến tạo không gian sống, học tập và làm việc tiện ích hiện đại. Trong dài hạn, công ty đặt mục tiêu trở thành công ty sản xuất nội thất bàn ghế hàng đầu khu vực Đông Nam Á.

Để chinh phục mục tiêu trên, công ty luôn có chiến lược R&D tập trung nguồn lực để hoạch định đầu tư: Áp dụng chiến lược đi đầu và mô phỏng, đa dạng hóa dòng hàng, đồng thời củng cố và phát huy lợi thế cạnh tranh về khả năng cung ứng, nghiên cứu và đầu tư máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất hiện đại.

Ban lãnh đạo công ty luôn xác định hoạt động marketing sẽ là yếu tố quan trọng, tiên phong trong nghiên cứu và phát triển theo xu hướng ngành nội thất cũng như đưa thương hiệu đến gần hơn với người tiêu dùng. Từ đó, công ty đã tăng cường hợp tác và áp dụng giải pháp công nghệ số với hệ thống đại lý, phát triển hệ thống logistics.

Trong tương lai, trên nền tảng kế thừa dây chuyền sản xuất hiện đại, trang thiết bị tiên tiến nhập khẩu từ các nước trên thế giới, Nội thất The One cam kết sẽ tiếp tục không ngừng bứt phá các giới hạn để mang tới những sản phẩm nội thất chất lượng, viết tiếp những thành công mà thương hiệu trước đây đã đạt được, đồng thời vươn tới chinh phục những thử thách mới.