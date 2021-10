Những điều chưa biết về sữa non Sachi Goldilac Plus

Dân trí Theo công bố từ Unicef.org: "Việt Nam nằm có đến 1,8 triệu trẻ em dưới 5 tuổi có nguy cơ thấp còi. Bên cạnh đó, trẻ em Việt Nam còn phải đối mặt với mối đe dọa từ tổn thương não và thể chất lâu dài do chế độ dinh dưỡng nghèo nàn.

1. Dinh dưỡng cân đối là yếu tố tiên quyết cho một chiều cao và trí tuệ vượt trội

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO): "Gen chỉ ảnh hưởng 23% chiều cao và 1.000 ngày đầu đời mới là thời điểm quan trọng nhất quyết định 60% chiều cao của bé ở tuổi trưởng thành.

Theo các chuyên gia, ngoài các tác động từ môi trường sống, chế độ tập luyện, gen di truyền,... thì chế độ dinh dưỡng được coi là yếu tố tiên quyết, quan trọng nhất thúc đẩy chiều cao và trí tuệ của trẻ phát triển tối đa. Ngược lại, trong 1000 ngày đầu đời của trẻ không được chú trọng nuôi dưỡng đúng cách sẽ bỏ lỡ cơ hội phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn trí tuệ.

2. Sữa non, hạt Sachi và Aquamin F - Bộ 3 dinh dưỡng Vàng không thể thiếu

Chiều cao và Canxi luôn có mối liên hệ mật thiết với nhau. Tuy nhiên, cơ thể lại không tự sản sinh được canxi, mà cần bổ sung từ ngoài vào thông qua các nguồn thực phẩm.

Sữa non là nguồn dinh dưỡng tuyệt vời với trẻ nhỏ bởi không chỉ giàu các kháng thể IgG, IgA,... giúp trẻ tăng cường miễn dịch, ngăn ngừa ốm vặt vượt trội. Mà còn dồi dào Canxi, Kẽm và Protein có lợi cho sự phát triển của xương. Cụ thể, trong 1 lít sữa non có chứa đến 1.200mg hàm lượng canxi và các khoáng chất khác như protein, vitamin, sắt, kẽm,... hỗ trợ hệ tiêu hóa và hấp thụ các chất dinh dưỡng tốt hơn.

Không thể thiếu Aquamin F là nguồn giàu Canxi nhất trong tự nhiên, chứa hơn 70 khoáng chất quý và độ tinh sạch tốt nhất trên thế giới. Aquamin F có cấu tạo xốp khác với những cấu trúc canxi đặc khác, nhờ đó mà khả năng hấp thu cao hơn gấp 3-4 lần. Aquamin F không chỉ thúc đẩy quá trình tân tạo xương mà còn củng cố hệ răng chắc khỏe ở trẻ nhỏ.

Cuối cùng là Hạt Sachi chứa hàm lượng dinh dưỡng cao. Đặc biệt DHA có trong Omega 3 là thành phần cấu tạo quan trọng của vỏ não, tác động trực tiếp đến hệ thần kinh, thúc đẩy sự hình thành tế bào mới, giúp não bộ hoạt động trơn tru nhất. Trẻ sơ sinh nếu không nhận đủ axit béo Omega 3 từ mẹ trong thai kỳ có nguy cơ đối mặt với các bệnh lý về thần kinh, sự phát triển thị lực, khả năng nhận thức và sức đề kháng.

Hạt Sachi giàu DHA tốt cho phát triển trí não của trẻ.

Trường Thịnh