Những con trăn lớn bơi trên phố ở Bali sau trận mưa, nhiều người sợ hãi

Sau nhiều ngày mưa lớn, nhiều tuyến đường ở Bali (Indonesia) rơi vào tình trạng ngập sâu. Thời điểm này, Bali đang bước vào đợt cao điểm mùa mưa.

Các khu vực Kuta, Legian và Seminyak ở phía tây nam đảo chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Mực nước ngập tại đây được ghi nhận dao động từ 30cm đến 70cm.

Những con trăn lớn bơi trên phố sau trận mưa xối xả, nhiều người sợ hãi (Nguồn video: SCMP).

Khu vực Kuta và thành phố Denpasar đã được phát cảnh báo thời tiết cực đoan trong bối cảnh mưa lớn kéo dài 3 ngày liên tiếp, khiến nhiều con sông tràn bờ và gây thiệt hại cho nhà dân cũng như các biệt thự du lịch.

Thời tiết xấu cũng gây gián đoạn giao thông nghiêm trọng khi nhiều tuyến đường bị phong tỏa, phương tiện thông thường không thể lưu thông.

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân tránh xa các khu vực ngập sâu, đồng thời đề phòng nguy cơ sạt lở đất, lũ quét và cây đổ. Lực lượng cứu hộ đang triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn tại những nơi bị ảnh hưởng nặng và sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm.

Cảnh tượng một con trăn bơi lội giữa dòng nước lũ trên phố (Ảnh cắt từ video).

Ngày 26/2, trên một số nền tảng mạng xã hội lan truyền video được người dân ghi lại cảnh tượng bắt gặp những con trăn lớn bơi lội trên phố. Hình ảnh được một người dân quay từ ban công cho thấy, con trăn có kích thước lớn, bơi uốn lượn trong làn nước đục ngầu, len lỏi qua từng dãy phố bị ngập.

Một đoạn video khác ghi cảnh người phụ nữ dùng một tay nắm đuôi con trăn, tay còn lại cầm ô như muốn kéo con vật khỏi dòng nước đục ngầu.

Được biết, Bali vốn là nơi sinh sống của nhiều loài trăn cỡ lớn, phổ biến nhất là loài trăn gấm. Đây vốn là loài bản địa có kích thước lớn. Chúng có thể bơi lội và đôi khi xuất hiện ở khu vực đô thị khi có mưa lớn.

Ngoài trăn, Bali còn có các loài rắn độc như rắn cạp nong xanh. Chúng có các vòng đen trắng hoặc màu khác như xám, nâu. Việc phân biệt từng loài không hề dễ dàng, vì vậy cách an toàn nhất là không nên lại gần hoặc chạm vào chúng trong bất kỳ trường hợp nào.

Một người phụ nữ cố tóm con trăn ra khỏi dòng nước lũ ở Bali (Ảnh: The Sun).

Phần lớn rắn tại Bali không quá hung dữ. Chúng thường không tấn công những gì không phải là con mồi. Tuy nhiên, nguy cơ bị cắn có thể xảy ra nếu vô tình giẫm phải hoặc cố bắt chúng.

Nhiều loài trăn, rắn tại Bali hoạt động mạnh nhất vào mùa mưa. Loài bò sát này có khả năng bơi lội giỏi. Việc chúng xuất hiện giữa nước lũ tuy không phải là điều quá bất thường, nhiều người nhìn thấy vẫn bày tỏ sự sợ hãi, lo lắng.

Bali đang trải qua mùa mưa với những trận mưa lớn liên tiếp (Ảnh: France 24).

Mùa mưa ở Bali kéo dài từ tháng 10 tới tháng 4 năm sau. Cơ quan chức năng cảnh báo việc đi bộ hoặc lái xe qua khu vực ngập nước tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nhà chức trách cũng khuyến cáo người dân và du khách thường xuyên cập nhật dự báo thời tiết và theo dõi thông tin từ cơ quan chức năng.

Indonesia vốn là quốc gia thường xuyên hứng chịu thiên tai. Thời gian gần đây, nước này liên tiếp đối mặt với các sự kiện thời tiết cực đoan gây hậu quả nặng nề. Tháng trước, một vụ sạt lở đất tại Tây Java khiến hơn 80 người thiệt mạng.