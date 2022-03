Nhìn lại chặng đường phát triển của Công ty Du lịch Văn Minh Nghệ An

Vào những ngày đầu khai sinh, Văn Minh Nghệ An chỉ hoạt động trên lĩnh vực vận tải hành khách với vỏn vẹn 2 chiếc xe giường nằm và hơn 10 nhân viên cung cấp dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe giường nằm tuyến cố định từ Cửa Lò đi Hà Nội và ngược lại. Dù hoạt động với quy mô nhỏ như thế nhưng Văn Minh Nghệ An đã luôn nỗ lực hết mình để làm hài lòng quý khách, đồng thời tạo được niềm tin vững chắc nhằm làm tiền đề cho sự phát triển về sau.

Vận tải hành khách của Văn Minh Nghệ An được khách hàng đánh giá cao.

Sự nỗ lực đã đơm hoa kết trái khi công ty liên tục nhận được phản hồi tích cực của quý khách hàng về dịch vụ, từ đó số lượng khách hàng ngày càng tăng đáng kể. Để đáp ứng nhu cầu đó, công ty đã tiến hành mở rộng thị trường, chạy thêm tuyến mới đồng thời sắm thêm xe chất lượng cao, xe trung chuyển và xe du lịch.

Tính đến thời điểm hiện tại Công ty Du lịch Văn Minh Nghệ An đã có tổng cộng 30 xe giường nằm, xe chất lượng cao, xe VIP,.. Tất cả đều được trang bị đầy đủ tiện nghi giúp quý khách thoải mái nhất trong quá trình di chuyển. Bên cạnh đó, công ty cũng cung cấp dịch vụ đưa đón khách miễn phí với hơn 15 xe trung chuyển giúp quý khách thuận tiện trong quá trình di chuyển.

Sau 9 năm hoạt động miệt mài trong lĩnh vực vận chuyển hành khách, vào năm 2016 công ty tiếp tục mở rộng sang dịch vụ chuyển phát nhanh. Với phương châm hoạt động "đặt sự hài lòng của khách hàng làm nền tảng để phát triển ổn định và bền vững", tập thể cán bộ công nhân viên của công ty đều luôn nỗ lực hết mình để mang tới cho khách hàng những trải nghiệm tốt nhất.

Chuyển phát nhanh đang là thế mạnh của công ty.

Song song với sự phát triển của dịch vụ vận chuyển khách hàng, chuyển phát nhanh Văn Minh Nghệ An cũng được mọi người ủng hộ nhiệt tình. Sở dĩ có được điều đó là bởi vì công ty luôn đảm bảo chất lượng trong dịch vụ gửi/nhận hàng hóa, thư tín với giá cả hợp lý, an toàn, nhanh chóng và chính xác. Không những thế, hiểu được nhu cầu của khách hàng, công ty đã phát triển thêm dịch vụ giao/nhận hàng tại nhà miễn phí, hỗ trợ kiểm tra, đóng gói,... đồng thời xây dựng nhiều chính sách nhằm tạo sự an tâm cho khách hàng.

Một trong những thành công to lớn của Văn Minh Nghệ An phải kể đến đó là hoạt động kinh doanh bến xe. Công ty đã trở thành chủ đầu tư có quy mô hơn 20.000 m2 tại bến xe Phía Đông tại Thành phố Vinh. Với mức đầu tư hơn 60 tỷ đồng, công ty tiến hành xây dựng: Nhà điều hành, bãi đỗ xe, nhà chờ cho xe khách… với hệ thống trang thiết bị đầy đủ, tiện nghi nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng.

Bến xe đang xây dựng của Văn Minh Nghệ An.

Mở màn cho mục tiêu lớn mạnh, trong thời gian tới công ty sẽ mở rộng diện tích bến xe Phía Đông lên gần 20.000m2, đạt tiêu chuẩn bến xe loại 1.

Khi được hỏi về thương hiệu xe "Văn Minh Nghệ An", ông chủ Nguyễn Đàm Văn chia sẻ, đây là cả một chặng đường dài và trải qua nhiều thăng trầm..

Anh Văn tâm sự: "Vì ước mơ đổi đời, tôi sang Đức 5 năm và đến năm 2003 thì trở về Nghệ An lập nghiệp. Đầu năm 2007, tôi có một hợp đồng đưa khách đi du lịch tại TPHCM bằng xe giường nằm chất lượng cao nhưng kết quả là thuê không được. Chính lúc này tôi mới nảy ra ý định mua xe, nghĩ là làm nên tôi huy động vốn từ bạn bè, người thân để mua chiếc xe giường nằm đầu tiên mang thương hiệu Văn Minh Nghệ An".

Tập thể nhân viên trẻ, nhiệt huyết với nghề.

Anh Văn cho biết thêm: "Công ty định hướng mở rộng văn phòng vận tải hành khách và chuyển phát nhanh trải dài từ Bắc vào Nam. Chúng tôi đang cố gắng hoàn thành sớm bãi xe quy mô lớn, chất lượng hàng đầu với nhiều tiện ích để phục vụ bà con. Văn Minh Nghệ An đang từng bước xây dựng công ty trở thành tập đoàn vận tải lớn nhất cả nước."

Bằng khen danh dự mà Văn Minh Nghệ An nhận được.

Bên cạnh sự phát triển trên nhiều lĩnh vực, công ty còn nhận vô số giải thưởng đáng tự hào, trong đó phải kể đến danh hiệu "Vô lăng vàng" 2013, 2015, 2016, 2017, 2020 do Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia chứng nhận.... Đằng sau những thành công đó, chắc chắn là sự nỗ lực hết mình của toàn thể cán bộ nhân viên Văn Minh Nghệ An.