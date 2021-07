Nhà Tiến Phát - đơn vị nổi bật trong lĩnh vực bất động sản cho thuê giá rẻ

Dân trí Được thành lập từ năm 2018, từ đó đến nay, nhà trọ Tiến Phát đã xây dựng hơn 1.000 phòng trọ, phục vụ nhu cầu về nhà ở giá rẻ cho hơn hàng ngàn người, nâng cao chất lượng đời sống cho người dân sinh sống tại khu trọ.

Nhà Tiến Phát giúp xóa bỏ định kiến về nhà trọ giá rẻ

Khi nhắc đến nhà trọ giá rẻ, hầu hết thường nghĩ đến những khu trọ tồi tàn, ẩm thấp, xung quanh là đầy đủ các tệ nạn xã hội: trộm cắp, ma túy,… Những khu trọ thường thiếu thốn về vật chất và cuộc sống của những người dân nơi đây cũng chỉ mang tính tạm bợ, không cố định.

Nhận thấy được thị trường tiềm năng và thực trạng nhà trọ giá rẻ kém chất lượng, nhà trọ Tiến Phát ra đời nhằm cung cấp nhà trọ cho thuê, cải thiện chất lượng khu trọ, nâng cao đời sống cư dân, góp phần giảm thiểu áp lực về nhà ở cho xã hội.

Các dự án của hệ thống nhà trọ Tiến Phát đều được xây dựng kiên cố, đảm bảo kết cấu cũng như mỹ quan công trình. Các căn trọ được thiết kế phù hợp với nhu cầu thực tế của người ở bao gồm gác lửng để tăng diện tích sinh hoạt, các cửa sổ cánh rộng tạo sự thông thoáng cho căn phòng và nhận đầy đủ ánh sáng từ bên ngoài. Trang bị đầy đủ các tiện ích cơ bản: Kệ bếp, lavabo, vòi sen,…. mang lại sự thoải mái, tiện nghi nhất cho khách thuê.

Cận cảnh một dự án nhà trọ của Tiến Phát.

Khác với nhà trọ truyền thống, cửa ra - vào trong khu trọ được trang bị vân tay 2 lớp, đảm bảo tối đa về vấn đề an ninh và bảo vệ tài sản, duy trì an ninh - trật tự trong khu trọ. Xây dựng bãi giữ xe 2 tầng rộng rãi với thẻ từ ra - vào được đảm bảo về an toàn phòng cháy chữa cháy cũng như không bị ùn ứ, dẫn dắt xe dễ dàng.

Chưa hết, tận dụng mặt bằng đẹp tại khu trọ, nhà trọ Tiến Phát đã triển khai thêm các khu sinh hoạt, vui chơi ngoài trời như: sân banh, khuôn viên chạy bộ, khu vui chơi cho các bé, café shop,..

Nhà trọ Tiến Phát còn đặt cửa hàng tiện lợi hoạt động 24/7 ngay trong khu trọ, cung cấp nhu yếu phẩm cần thiết, giúp tiết kiệm thời gian sinh hoạt và mang đến trải nghiệm mới mẻ, thuận lợi nhất cho cư dân nội khu và cộng đồng cư dân xung quanh. Đây chính là tiện ích nội khu mà chưa có một cá nhân, đơn vị nào triển khai tính tới thời điểm hiện tại. Chính điều này đã giúp cho mô hình kinh doanh nhà trọ của Nhà Tiến Phát trở nên nổi bật trong phân khúc nhà trọ giá rẻ.

Nhà Tiến Phát làm tăng tính cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh nhà trọ

Có thể nói, chính sự xuất hiện của nhà trọ Tiến Phát trên thị trường đã giúp cho đời sống của những người thuê trọ, đặc biệt là công nhân được nâng cao rõ rệt. Mô hình kinh doanh nhà trọ của Nhà Tiến Phát đã chứng minh cho thấy sự hiệu quả khi luôn là sự lựa chọn ưu tiên khi đi thuê nhà.

Cửa hàng tạp hóa nội khu phục vụ cho cư dân khu trọ.

Với những tiện ích thông minh cùng mức giá cạnh tranh mà khu trọ đang sở hữu, nhà trọ Tiến Phát trở thành đối thủ cạnh tranh số 1 của các cá nhân, hộ kinh doanh cùng phân khúc trong khu vực. Nhà trọ Tiến Phát chính là một ví dụ điển hình về sự thành công trong việc nhanh nhạy nắm bắt xu hướng phát triển của thời đại.

Nhà Tiến Phát chú trọng đến hoạt động chia sẻ khó khăn

Miễn phí tiền phòng cho những người vô gia cư, tạo sinh kế cho người thất nghiệp chính là hai trong những hoạt động ý nghĩa nhất mà Nhà Tiến Phát đã duy trì từ ngày mới thành lập đến nay.

Với mức giá cho thuê vừa phải, phù hợp với khả năng tài chính của hầu hết người lao động, nhà trọ Tiến Phát không chỉ chia sẻ được phần nào khó khăn mà còn tạo cho cư dân một môi trường sống văn minh lành mạnh, không gian sạch sẽ và tiện nghi.

Chưa dừng lại ở đó, Nhà Tiến Phát còn có những hành động thiết thực:

- Giảm tiền phòng 50% trong các tháng bị ảnh hưởng do dịch Covid,

- Trao tặng các nhu yếu phẩm cho những hoàn cảnh khó khăn,

- Những chương trình ứng cứu kịp thời: "Hướng về Miền Trung", "Hướng về Bắc Giang", "Chung tay cùng Gò Vấp chống dịch"... và rất nhiều các hoạt động xã hội ý nghĩa khác.

Hoạt động "Hướng về Miền Trung ruột thịt" của Nhà Tiến Phát.

Giờ đây, người dân lao động thu nhập thấp đã không còn phải lo ngại về chất lượng xập xệ, tồi tàn của những khu trọ giá rẻ nữa. Không chỉ đáp ứng đầy đủ nhu cầu về nơi ăn - chốn ở mà còn chú trọng nâng cao chất lượng đời sống tinh thần, vì "ai cũng xứng đáng có một mái ấm thật sự".

Dự kiến trong những năm tới đây, nhà trọ Tiến Phát sẽ tiếp tục đưa vào hoạt động thêm hơn 2.000 căn phòng tại TP.HCM, Bình Dương, Long An,.. đáp ứng một phần nhu cầu nhà giá rẻ tại các khu công nghiệp.

Thông tin liên hệ công ty Nhà Tiến Phát

- Hotline: 1900633343

- Email: nhatienphat.tpgroup@gmail.com

- Địa chỉ: 63 Đường số 12, Khu Cityland park hills, Phường 10, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

- Website: www.nhatienphat.com.vn

