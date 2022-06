Người tổ chức 2 trẻ em "ghép đôi": Nghĩ làm cho vui!

Ngày 25/6, Ban quản lý phố đi bộ thành phố Vinh (Nghệ An) phối hợp phường Trường Thi và Công an phường đã làm việc với anh N.D.C. (SN 1997, trú xã Nghi Phú, thành phố Vinh). Anh C. chính là người đàn ông xuất hiện trong clip ghép đôi và yêu cầu 2 cháu nhỏ hôn nhau trên phố đi bộ thành phố Vinh vào tối 24/6.

Anh N.D.C. được cơ quan chức năng mời làm việc sau khi tổ chức 2 cháu nhỏ tham gia trò chơi ghép đôi (Ảnh: D.H).

Theo trình bày của anh C., tối 24/6, anh này có mang loa kéo ra phố đi bộ, đoạn thuộc đường Nguyễn Văn Cừ để mở nhạc nghe và có 3 cháu nhỏ vào tham gia nhảy. Thấy mọi người tập trung đông, anh C. nói tổ chức ghép đôi và được mọi người hưởng ứng. Người đàn ông này cho biết, khi tổ chức ghép đôi cho 2 cháu nhỏ đã được sự đồng ý của phụ huynh. Trong quá trình thực hiện "ghép đôi", anh C. yêu cầu 2 cháu bé hôn nhau.

Tháng 8/2021, anh N.D.C. cũng đã bị Công an xã Nghi Phú, thành phố Vinh lập biên bản hành chính và xử phạt. Thời điểm này, thành phố Vinh đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 để phòng, chống dịch Covid-19. Anh C. được cấp thẻ shipper nhưng lại sử dụng thẻ này để đi ra đường phục vụ nhu cầu cá nhân.

"Tôi chỉ nghĩ ghép cho vui, sau đó thì về ngủ. Sáng hôm sau thấy nhiều người nhắn tin, tôi mới nhận thức được sự việc phức tạp. Việc làm của tôi là thiếu suy nghĩ, không nghĩ đã gây hậu quả lớn như vậy", anh N.D.C. trình bày.

Người đàn ông này gửi lời xin lỗi Ban quản lý phố đi bộ, bố mẹ của 2 cháu nhỏ và bản thân các cháu cũng như mọi người có mặt tại buổi ghép đôi. "Tôi mong mọi người tha thứ cho việc làm sai của mình. Đây là một bài học kinh nghiệm đối với bản thân tôi", anh C. nói.

Hai cháu bé lúc đầu chỉ thực hiện một số động tác nhảy theo nhạc, nhưng sau đó được MC yêu cầu... hôn nhau và đã thực hiện trong tiếng reo hò của khán giả (Ảnh cắt clip).

Đại diện Công an phường Trường Thi cho biết, đơn vị cũng đã nhắc nhở, yêu cầu anh N.D.C. kiểm điểm, rút kinh nghiệm nghiêm túc, đồng thời yêu cầu người đàn ông này phải xin lỗi những người liên quan công khai trên Facebook cá nhân.

Đây là hoạt động mang tính chất tự phát của cá nhân anh N.D.C., do vậy Ban quản lý phố đi bộ thành phố Vinh cũng rút kinh nghiệm trong công tác quản lý. Theo ông Hoàng Anh Tiến - Chủ tịch UBND phường Trường Thi, Trưởng ban quản lý phố đi bộ thành phố Vinh, hiện chỉ có 3 nhóm đăng ký chương trình ghép đôi với cơ quan chức năng.

Đơn vị này sẽ tăng cường công tác kiểm tra, quản lý, đảm bảo các hoạt động diễn ra văn minh trên phố đi bộ, phù hợp với thuần phong mỹ tục, để tuyến phố đi bộ thực sự là điểm nhấn, thu hút du khách đến với thành phố.

Như Dân trí thông tin, tối 24/6, trên phố đi bộ thành phố Vinh, một nhóm người đã tổ chức ghép đôi cho 2 trẻ nhỏ. Người tổ chức chương trình này sau đó yêu cầu 2 cháu bé hôn nhau trước sự chứng kiến của rất nhiều người. Sự việc được đăng tải trên mạng xã hội khiến dư luận bức xúc, cho rằng đây là hành động phản cảm, xâm phạm quyền trẻ em, cần phải lên án.