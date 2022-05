Người phụ nữ học hết lớp 8 lập kỳ tích từ nông sản miền Tây

Giúp chị em làm giàu trên chính mảnh đất của quê mình

Đi cùng với những thăng trầm, vui buồn của loại quả này cô Thinh đã chứng kiến sầu riêng mất mùa vì đất ngập mặn hay khô hạn. Lúc sầu riêng được mùa thì lại bị thương lái ép giá chỉ vài ngàn. Từng ăn ngủ và vui buồn với trái sầu riêng như nhiều phụ nữ khác trong vùng, nhưng điểm khác biệt của cô Thinh chính là việc không ngại học hỏi và bứt phá để giúp chính mình và nông dân khác có thể sống khỏe, sống vui nhờ loại cây trái đặc trưng vùng miền của mình.

Cô Thinh hiểu rằng chăm chỉ hăng say lao động thôi là chưa đủ vì như cha mẹ cô bao năm gắn bó với sầu riêng vẫn không thoát được chữ nghèo. Điều cô cần là học hỏi kỹ thuật để cho ra loại sầu riêng sạch chất lượng, cần một cách marketing bài bản để tiêu thụ và dám thử những cái mới và không sợ thất bại.

Chẳng ngại mình nông dân chân đất mà cô tham dự các khóa học phụ nữ tự tin làm kinh tế, chủ động kết nối với các doanh nghiệp khác, hỏi công nghệ mới…

Khi thời cuộc đã có những thay đổi nhất định cô Thinh không hề giữ nguyên cách kinh doanh cũ mà nghĩ rằng "mình chỉ có thế", "mình không làm được" rồi buông xuôi. Dù để bắt đầu cũng không dễ với cô, vì đến cả cách "quẹt" chiếc điện thoại màn hình cảm ứng cũng phải học, cho đến những khái niệm phần mềm này kia là quá mông lung… nhưng cô Thinh không bỏ cuộc. Cách của cô là học hỏi không ngừng, hình thức bán hàng cũng thay đổi linh hoạt phù hợp với thời cuộc khi tiếp cận bán hàng online thay vì chỉ bán hàng qua kênh trực tiếp.

Bản thân vốn là người chủ động, năng động, nhưng "đòn bẩy" đến với cô Thinh chính là khi tham dự một cuộc thi về phụ nữ khởi nghiệp (do Sunlight và Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tổ chức). Từ đó cô tự tin thực hiện những kế hoạch kinh doanh bài bản hơn, tổ chức công việc của HTX hiệu quả hơn.

Người truyền cảm hứng "phụ nữ muốn, phụ nữ có thể làm được"

Tại HTX nông nghiệp xã Tân Phú, chị em ai cũng âu yếm gọi cô Thinh là "dầu cù là", một vật phẩm thời bao cấp thường dùng như "thần dược" đa năng và công hiệu.

Chị em nói về cô Thinh như một người làm kinh tế giỏi, muốn trèo lên ngọn sầu riêng cũng trèo tốt, khi cần mềm mại sẽ mềm mại, chủ động làm việc thiện, lúc quyết đoán cũng không ai bằng… Nhiều người theo HTX của cô Thinh học được cách sống, cách làm kinh tế, cách tổ chức công việc khoa học, sự khiêm nhường và bao dung.

Cô không ngần ngại mời kỹ sư nông nghiệp đến nói chuyện, và càng không ngại nhiều lần lên Sài Gòn mang sầu riêng đến từng siêu thị lớn nhỏ giới thiệu để chúng được có mặt trên kệ.

Ở giai đoạn trước, lúc Covid bùng nổ, kinh tế ngưng trệ, không có lối ra. Cô là người đứng ra vận động giải cứu nông sản cho chị em từ chôm chôm, sầu riêng… đã có hàng trăm tấn sản phẩm được tiêu thụ nhờ "đường phân phối" của cô Thinh.

Theo nhận định của cô Thinh thì chị em phụ nữ thực ra rất giỏi giang nhưng hay bị tính nhút nhát làm cản trở sự vươn lên. Bản thân cô sẽ hỗ trợ để kích hoạt phần tự tin trong chị em để họ phát huy hết năng lực mình có.

Nhiều người phụ nữ hay tìm lý do để ở trong "vùng an toàn" (như nhà mình nghèo, mình không có nhan sắc, mình không được học hành tử tế, mình đã có tuổi…) để ở yên trong chiếc vỏ bọc do mình tự tạo ra. Nhưng cô Thinh thì không tìm lý do, cô chỉ… tìm cách. Cô Thinh tiến về phía trước một cách kỳ diệu nhưng thực ra là có lý do, đó là những bước đi chậm mà chắc.

Trong tương lai cô Thinh dự định phát triển trái sầu riêng theo cách bền vững hơn như mở rộng mô hình tổ hợp tác sản xuất, không những bán trái tươi mà còn chế biến cơm sầu riêng cấp đông nguyên trái, muối và đưa vào để làm kẹo, bánh, mứt bằng cơm sầu riêng. Ngoài ra, hình thức kết hợp mô hình du lịch tại vườn để tham quan, chụp ảnh… với thưởng thức những món ăn đặc sản của sầu riêng.

Độc giả có thể xem chi tiết câu chuyện về cô Trần Thị Thinh, cuộc gặp gỡ đặc biệt với hoa hậu H'Hen Niê tại chương trình "Phụ nữ là để yêu thương" tập "Chị Thinh sầu riêng" phát sóng trên VTV2, phát lại trên VTVGo.