Người phụ nữ giữ kỷ lục bán vé trúng giải Jackpot lớn nhất Hải Phòng

Là một trong những điểm bán Vietlott đầu tiên tại Hải Phòng, cửa hàng vé số của chị Hà Linh đang nắm giữ kỷ lục là nơi bán tờ vé trúng Jackpot với giải thưởng cao nhất thành phố đất cảng. Thế nhưng để chặng đường đi đến "trái ngọt" ấy là sự nỗ lực không ngừng của người mẹ một mình nuôi hai con.

Nhiều năm trước, chồng của chị Hà Linh không may qua đời vì tai nạn lao động. Từ đó, một mình chị phải gồng gánh nuôi dạy hai con nhỏ.

Nhờ kinh doanh Vietlott, chị Hà Linh có thêm thu nhập để nuôi hai con ăn học (Ảnh: Vietlott).

Chị Linh cho biết, khi biết đến Vietlott, chị đã mạnh dạn đăng ký điểm bán hàng. Nhờ vận hành ổn định, công việc kinh doanh này đã giúp chị tạo thu nhập đủ để nuôi con ăn học. Bên cạnh việc bán vé, mỗi ngày chị đều chọn cho mình một dãy số thử may mắn.

Tuy nhiên, bước ngoặt lớn đối với gia đình chị Linh, phải kể đến thời điểm chị có khách hàng trúng giải Jackpot 2 trị giá 4,3 tỷ đồng.

Người phụ nữ nắm giữ kỷ lục vé trúng giải Jackpot lớn nhất Hải Phòng

Chị Hà Linh kể lại, hôm đó, khi nhận tin cửa hàng trúng giải lớn, chị thấy rất vui bởi đã mong chờ rất lâu. Dù vậy, ban đầu chị không biết ai là người trúng thưởng vì vé in ra nhiều, trong khi tấm vé may mắn đó là do máy tự chọn.

Nhiều ngày liền, chị Hà Linh hồi hộp đợi khách chờ khách đến nhận thưởng. "Mãi đến hôm thứ 3 thì có một người đàn ông mang vé tới khiến tôi xúc động không ngừng. Tôi lập tức hỏi họ sao giờ mới đến. Khách bảo vì đi làm không để ý, hết ca đêm về soi mới nhận ra trúng số thật. Tôi nhanh chóng liên hệ công ty hướng dẫn khách làm thủ tục nhận thưởng" - chị Linh chia sẻ thêm.

Tại điểm bán của chị Hà Linh trưng bày nhiều vé trúng giải cao, trong đó có giải Jackpot 2 của sản phẩm Power 6/55 trị giá hơn 4,3 tỷ đồng (Ảnh: Vietlott).

Nhờ hiệu ứng từ thông tin điểm bán hàng có người trúng giải Jackpot lớn, cửa hàng chị Linh trở nên nhộn nhịp hơn. Bên cạnh xổ số tự chọn Mega 6/45, Power 6/55, người chơi đến đây còn dành thời gian vào giờ nghỉ trưa để tham gia dự thưởng Keno tại quầy.

Chị Hà Linh cho biết, đa số khách là những người trong khoảng độ tuổi từ 40 - 50 tuổi. Đó là những khách hàng quen, có thời gian đến tiệm trao đổi về đam mê, bàn về những dãy số đẹp và ước mơ đổi đời.

"Điểm này được cái là mát mẻ và đông người chơi. Tôi đến đây chơi trước hết là để giải trí, thứ hai là cũng mong một ngày nào đó cơ hội trúng số để đổi đời" - ông Trương Thắng (Hải Phòng) chia sẻ.

Nhờ điểm bán có vé trúng giải cao, được nhiều người biết đến, từ đó, doanh thu mỗi tháng của chị Linh ổn định hơn (Ảnh: Vietlott).

Hiện tại, chị Linh cho hay, mỗi tháng tổng doanh thu chưa trừ các chi phí của chị rơi vào khoảng 400 triệu đồng. Số tiền này đã giúp người mẹ đơn thân tự tin hơn, đồng thời là điểm tựa để cả gia đình vươn lên trong cuộc sống.

"Tôi rất cảm ơn Vietlott vì đã mang lại cho mình cơ hội nghề nghiệp, công việc ổn định" - chị Linh chia sẻ.