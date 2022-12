Người kể chuyện tại Chancos

Theo đại diện Chancos, các sản phẩm của thương hiệu này không chỉ là những bộ váy áo vô tri mà chúng được ví như những tác phẩm nghệ thuật. Bởi lẽ hành trình tạo nên bộ cánh này đích thực là "vũ điệu" thăng hoa kim chỉ của người nghệ nhân may đo. Họ cũng chính là những người kể chuyện của Chancos.

Những người thợ cắt may của Chancos (Ảnh: Chancos).

Những nghệ nhân may đo, theo đại diện Chancos, được tuyển chọn kỹ, để ai cũng thành thạo kỹ thuật đo, am tường chất liệu vải, hiểu biết về văn hóa, nắm bắt xu hướng thời trang cao cấp, thấu hiểu những mong muốn tiềm ẩn của thân chủ. Yếu tố nghệ thuật thông qua chất vải, đường may, gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ.

Khách hàng của Chancos chủ yếu là quý bà, quý cô thời thượng, có những yêu cầu khắt khe trong các thiết kế. Bởi vậy cho nên từng vòng nách áo, hay đường rã tay đều được các nghệ nhân chú trọng, chính điều này làm nên tên tuổi của nhà mốt.

Chancos chú trọng từng đường kim mũi chỉ trên mỗi thiết kế (Ảnh: Chancos).

Hành trình hướng tới sự hoàn hảo, tuân theo những quy định nghiêm ngặt

"Sự chặt chẽ, chính xác, trang trọng và nguyên tắc là điều chúng tôi ưu tiên trong từng thiết kế", đại diện Chancos chia sẻ.

Do đó, quy trình tạo ra một tác phẩm tại Chancos, là hành trình của chuẩn mực và khắt khe. Chỉ những "tay kéo già" cự phách với trình độ may đo thủ công điêu luyện mới có thể tạo ra thành phẩm hoàn hảo, biến hành trình này thành một cuộc thưởng lãm nghệ thuật thực thụ. Có như vậy, bộ cánh xa xỉ của Chancos mới xứng đáng khoác lên người những bà hoàng của giới thượng lưu, theo đại diện thương hiệu.

