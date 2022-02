Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Châu Ngọc Lan bán hoa lê ở chợ Quảng An cho biết, giá hoa lê đã giảm nhiều so năm trước. Cụ thể, những cành hoa đẹp, dày bông, dáng thế chuẩn chỉ còn 300.000 - 3.000.000 đồng/cành. Đặc biệt những cành to hoa đẹp thì vẫn có giá lên tới hơn chục triệu đồng.