Người đàn ông U80 viết tiêu chí chọn vợ ra giấy mang đến buổi hẹn hò

Trong tập mới của Bạn muốn hẹn hò, MC Quyền Linh và Ngọc Lan cùng giúp người đàn ông góa vợ Dương Tiến Cần (72 tuổi, quê Nghệ An) tìm bạn tri kỷ. Vợ ông mất do bệnh ung thư. Ở tuổi này, ông mong muốn có người bạn chăm sóc lúc ốm đau, cùng động viên và an ủi nhau.

Trước đây, ông làm kỹ sư ngành khí tượng. Nhà trai đã có 3 người con (công tác ở 3 nơi khác nhau) và đang sống một mình ở Bình Dương. Để đến chương trình, ông tự lái xe máy từ Bình Dương đến TPHCM. Tại đây, ông có cơ hội gặp gỡ Nguyễn Thị Ánh Nguyệt (58 tuổi, quê Long An), đã về hưu và đang ở TPHCM.

Chồng của bà đã mất 9 năm do đột quỵ, hai người con đều đã thành đạt. Hiện tại, bà sống một mình nên buồn, muốn tìm một người cùng bầu bạn tuổi xế chiều.

Người đàn ông 72 tuổi đi tìm vợ mang theo danh sách tiêu chí dài (Video: NL).

Ông Tiến Cần cho biết, dù hồi trẻ hay bây giờ, có nhiều người phụ nữ tìm đến ông. Hiện tại, nhiều phụ nữ giàu có để ý ông nhưng ông không thích. "Tôi thích người nào thật nghèo vì họ quý đồng tiền. Trong đau khổ thì mới thấy được yêu thương", ông nói.

Nhà trai muốn người biết lao động chân tay, không có vàng bạc đeo tay, biết nấu ăn ngon. Thậm chí, ông còn mang theo tờ giấy ghi rõ tiêu chuẩn chọn vợ, từ ngoại hình đến tuổi tác, nghề nghiệp. Chằng hạn, chiều cao từ 1,58m, răng trắng, ở độ tuổi 47-57, làm giáo viên, không son phấn...

Nghe vậy, Ánh Nguyệt tự tin đạt được các tiêu chí mà nhà trai đề ra. Từ nhỏ đến lớn, bà không tô son đánh phấn bao giờ. Vì tham gia chương trình, ê-kíp trang điểm nhẹ nhàng cho bà.

Ông Tiến Cần và bà Ánh Nguyệt mong tìm được người bạn tri kỷ tuổi già (Ảnh: Chụp màn hình).

Trong khi đó, bà Ánh Nguyệt không có tiêu chí cầu kỳ gì, chỉ mong có người cùng góp gạo thổi cơm chung.

Sau khi gỡ bỏ rào chắn, hai ông bà cùng trao đổi quà tặng cho nhau và trò chuyện trực tiếp. Khi MC Quyền Linh hỏi về cảm nhận lần đầu gặp mặt, ông Tiến Cần nói: "Bình thường".

"Tôi lên chương trình này là tột cùng rồi, thế này là bạn bè khắp cả nước biết hết. Tôi cũng ngại lắm. Trường hợp là không có người giúp đỡ nên tôi buộc phải lên, nhờ chương trình mới nhanh được", ông chia sẻ.

Còn bà Ánh Nguyệt tham gia chương trình với thái độ nghiêm túc tìm người bạn tri kỷ. Ông Tiến Cần cũng mong điều tương tự.

Sau hồi suy nghĩ, ông Tiến Cần và bà Ánh Nguyệt đều muốn tìm hiểu nhau (Ảnh: Chụp màn hình).

Trước khi đưa ra quyết định, nhà gái nói: "Các tiêu chuẩn anh đưa ra thì em thấy cũng đúng với ý tưởng con người thôi. Còn đạt được hay không thì về sống chung mới biết được. Còn em biết là anh không bấm rồi". Lời chia sẻ của bà khiến hai MC tỏ ra bất ngờ.

Sau ba tiếng đếm của MC Ngọc Lan, ông Tiến Cần và bà Ánh Nguyệt đều chưa bấm nút ngay vì chần chừ. Cả hai đều chờ xem người kia có quyết định bấm nút hay không rồi mới đưa ra lựa chọn. Song nhà gái quyết định bấm nút trước và nói muốn tìm hiểu đối phương. Sau đó một lúc, ông Tiến Cần mới đồng ý hẹn hò.