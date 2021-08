Người đàn ông F0 viết tâm thư gửi F1: "Chắp tay xin lỗi mọi người"

Dân trí Có kết quả âm tính với SARS-CoV-2, anh C. đưa thi thể mẹ từ TPHCM về Đắk Lắk mai táng. Sau đó, anh C. được xác định mắc Covid-19. Từ bệnh viện dã chiến, anh viết tâm thư bày tỏ hối hận, xin lỗi F1.

Sáng 19/8, anh P.T.C (30 tuổi, ngụ Buôn Ea Krue, xã Ea Bông, huyện Krông Ana, Đắk Lắk) đang được điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Đắk Lắk, sau khi được xác định dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày hôm qua.

Dòng tâm thư xin lỗi đến các trường hợp F1 của người đàn ông mắc Covid-19 đăng trên trang Facebook cá nhân.

Chia sẻ với PV Dân trí qua điện thoại, anh C. tỏ ra rất buồn và ân hận trước những sự việc diễn ra.

Anh C. cho biết, từ ngày 23/7, anh đã vào TPHCM chăm mẹ bệnh ung thư phổi, đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu ở thành phố. Quá trình ở bệnh viện, cả bệnh nhân lẫn người nhà, định kỳ vài ngày sẽ được lấy mẫu xét nghiệm Realtime RT - PCR và anh đều có kết quả âm tính.

Chiều 6/8, mẹ anh C. mất, anh đã thuê xe cấp cứu và cùng em gái đưa mẹ về Đắk Lắk để mai táng. Trước khi về quê, anh và em gái đều tiến hành test nhanh SARS-CoV-2 và đều có kết quả âm tính.

Về đến nhà, tang lễ của mẹ anh C. được tổ chức nhanh gọn trong vòng một ngày và nhanh chóng được chôn cất. Quá trình diễn ra tang lễ, anh C. có tiếp xúc với nhiều người đến viếng đám tang. Chôn cất mẹ xong, anh C. đến Trạm y tế xã để khai báo.

Nhiều người bày tỏ cảm thông cho trường hợp không mong muốn của anh C.

Tới ngày 16/8, anh C. thấy người mệt mỏi và đến Trạm y tế xã Ea Bông làm xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả dương tính. Mẫu bệnh phẩm được gửi đến Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên xét nghiệm Realtime RT - PCR cho kết quả dương tính.

Anh C. ngay sau đó được đưa đi điều trị, ngành y tế tiến hành truy vết các trường hợp tiếp xúc gần và xác định có 87 trường hợp F1 của anh C.

Ngay sau khi biết bản thân mắc Covid-19, anh C. rất sốc và buồn bã vì không nghĩ bản thân mình cũng bị mắc bệnh, khiến nhiều người khác liên lụy.

"Tại TPHCM, tôi nhiều lần test bằng phương pháp PCR và trước khi về làm test nhanh cũng âm tính nhưng không ngờ vẫn bị mắc bệnh. Tôi buồn lắm khi bà con, làng xóm, người quen… cũng trở thành F1. Giờ đây tôi chỉ biết cúi đầu xin lỗi mọi người rất nhiều và cầu mong đừng có thêm bất cứ trường hợp nào mắc bệnh", anh C. day dứt.

Để bày tỏ lời xin lỗi, anh C. đã viết tâm thư trên trang Facebook cá nhân với nội dung: "Chưa kịp cảm ơn tấm lòng của mọi người, giờ con lại phải cúi đầu xin lỗi toàn thể mọi người vì đã gây ra sự phiền toái và khó khăn này cho mọi người. Nhưng thật tâm có nằm mơ con cũng không bao giờ dám tin rằng mọi việc lại thành ra như vậy ạ… những ai từng đến đám tang tiếp xúc với con xin mọi người đến Trạm y tế gần nhất khai báo để tránh ảnh hưởng đến bản thân, gia đình. Cầu mong mọi người bình an ạ. Con chắp tay ngàn lần xin lỗi mọi người!"

Bệnh viện Dã chiến số 1 tại Đắk Lắk - nơi anh C. đang được điều trị bệnh Covid-19.

Ngay sau khi đăng tải tâm thư, dòng trạng thái trên mạng xã hội của anh C. đã nhận được rất nhiều lượt chia sẻ, bình luận với ý kiến trái chiều. Nhiều người bày tỏ sự cảm thông cho rằng dịch bệnh là điều không ai mong muốn và có thể do tang gia bối rối nên anh C. không lường trước sự việc. Tuy nhiên, cũng có người cho rằng anh C. đáng ra cần ý thức hơn khi đi từ vùng dịch về mà vẫn tiếp xúc với người khác.

Anh C. cho biết thêm, vài ngày trước, anh có thấy mệt mỏi trong người nhưng hôm nay thấy người khỏe hơn rất nhiều và sẽ cố gắng điều trị tại bệnh viện thật tốt để chóng khỏe bệnh.

Theo Sở Y tế Đắk Lắk, tính đến sáng nay (19/8), trên địa bàn tỉnh ghi nhận tổng cộng 585 trường hợp mắc Covid-19; trong đó, có 153 trường hợp khỏi bệnh.

Thúy Diễm