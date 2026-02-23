Người ẩn danh tặng 21kg vàng để sửa đường ống nước đã cũ tại Nhật Bản

Theo thông báo của chính quyền thành phố ngày 20/2, số vàng trên được trao cho Cục Cấp nước đô thị Osaka vào tháng 11 năm ngoái. Trước đó một tháng, người ẩn danh này cũng đã ủng hộ 2.451 bảng Anh (khoảng 85 triệu đồng) tiền mặt cho hệ thống cấp nước địa phương.

Thị trưởng Hideyuki Yokoyama bày tỏ sự cảm kích sâu sắc trước nghĩa cử đặc biệt của người ẩn danh đã ủng hộ số vàng lớn. Ông cho biết nhà tài trợ quyết định đóng góp sau khi theo dõi hàng loạt bản tin phản ánh tình trạng đường ống nước hư hỏng trên khắp Nhật Bản.

“Việc xử lý hệ thống ống nước cũ đòi hỏi khoản đầu tư khổng lồ. Tôi chỉ có thể nói lời cảm ơn. Đây là số tiền thực sự khiến tôi choáng váng”, ông nói.

Sông Dotonbori nhìn từ cầu Ebisu ở Osaka (Ảnh: Getty).

Theo các quan chức địa phương, số vàng được quy đổi sẽ đủ để thay thế khoảng 2km đường ống nước tiêu chuẩn.

Giữa bối cảnh ngân sách công bị siết chặt và hạ tầng xuống cấp ngày càng rõ rệt, món quà từ nhà tài trợ ẩn danh không chỉ mang giá trị vật chất mà còn được xem như lời nhắc nhở về bài toán cấp bách đối với hệ thống hạ tầng đô thị tại Nhật Bản.

Là thành phố lớn thứ ba của Nhật Bản, Osaka có gần 3 triệu dân và đang đối mặt với tình trạng hệ thống cấp thoát nước lão hóa - vấn đề không chỉ riêng địa phương này mà còn phổ biến ở nhiều đô thị khác trên cả nước.

Theo truyền thông địa phương, trong năm tài khóa 2024 (từ tháng 4/2024 đến tháng 3/2025), thành phố ghi nhận khoảng 90 vụ rò rỉ ống nước dưới lòng đường. Kế hoạch thay thế các đường ống cũ từng bị đình trệ do chi phí thực tế vượt xa dự toán ban đầu.

Theo báo cáo được The Japan Times đăng tải hồi tháng 9 năm ngoái, hơn 20% hệ thống ống nước trên toàn Nhật Bản đã vượt quá tuổi thọ thiết kế 40 năm. Nhiều địa phương rơi vào cảnh “lực bất tòng tâm” vì thiếu ngân sách để cải tạo.

Trong tổng số khoảng 740.000km đường ống nước trên cả nước, có khoảng 176.000km đã hết hạn sử dụng theo tiêu chuẩn kỹ thuật. Tỷ lệ ống nước vận hành hơn bốn thập kỷ được dự báo có thể tăng lên gần 70% vào năm tài khóa 2042.