Nghẹn đắng ước mơ của cô bé bị tình địch của mẹ tạt a xít mù cả 2 mắt

Từ một cô bé xinh xắn, em Lê Thị Yến N. (17 tuổi) phải sống trong cảnh mù lòa vĩnh viễn, cơ thể đầy vết sẹo do axit gây ra.

Chỉ vì mối quan hệ bất chính của mẹ và người đàn ông đã có vợ, N. vô tình trở thành nạn nhân kéo theo sau là những chuỗi ngày N. phải sống trong tăm tối, phải nhờ người bà chăm sóc.

Bi kịch từ mối quan hệ bất chính của mẹ

Ngậm ngùi kể về số phận bất hạnh của cháu nội, bà Nguyễn Thị Tâm (70 tuổi, ngụ ấp Kinh Mới, xã Hòa Bình, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) cho biết, em N. là con gái duy nhất của vợ chồng anh Lê Thanh S. (anh S. là con út bà Tâm-PV).

Bà Tâm dành quãng đời còn lại chăm sóc cho đứa cháu bất hạnh (Ảnh: Bảo Kỳ).

Năm 2005, anh S. lấy chị Võ Thị Thùy L. (ngụ cùng xã) thì sinh ra N.. Để lo cho vợ con, anh S. phải đi làm ở Trà Vinh, lâu lâu mới về thăm nhà một lần. Còn chị L. một mình ở nhà mở quán nước nhỏ buôn bán qua ngày để kiếm tiền mua sữa, mua tã cho con.

Xa chồng lâu ngày, do quá trống vắng nên chị L. nảy sinh tình cảm với anh K. (ngụ xã Hòa Bình, đã có vợ).

Ban đầu hai người còn lén lút qua lại vì sợ lời đàm tiếu nhưng không lâu sau đó "cặp đôi" ngang nhiên công khai mối tình sai trái bất chấp can ngăn của gia đình, và vợ anh K. là chị Nguyễn Thị Ngọc Linh cũng biết vụ việc.

Mối quan hệ ngoài luồng của chị L. đã đẩy hôn nhân vào ngõ cụt, bên nhau được 5 năm, khi ấy bé N. được 5 tuổi thì chị L. và anh S. chính thức ly hôn.

Cuộc hôn nhân của cha mẹ đổ vỡ, bé N. được bà nội nhận về chăm sóc và cho đi học. Chị N. dọn về nơi khác sống nhưng cách nhà bà Tâm cũng không xa.

Cơ thể của N. bị tàn phá hoàn toàn sau khi bị tạt axit (Ảnh: Bảo Kỳ).

Nói đến đây, bà Tâm không giấu nổi xót xa, giọng bà run run: "Lúc đó mẹ của N. có xin đón cháu về nhà chơi ít hôm, tôi cũng đồng ý. Ai mà ngờ đây chính là quyết định sai lầm khiến tôi hối hận cả đời".

Còn nhớ bi kịch xảy ra vào chiều ngày 17/6/2012, khi biết chồng vẫn qua lại với người tình (mẹ của N.), Nguyễn Thị Ngọc Linh đã mua một ca axit đến nhà để đánh ghen.

Đến nơi, thấy hai mẹ con N. đang ngồi trước nhà, Ngọc Linh đã lao tới nắm tóc và đổ nguyên ca axit và trúng cả vào người của N. khiến em bị bỏng nặng.

"Nghe tin dữ, tôi tức tốc chạy từ nhà lên chỗ cháu N. gặp chuyện thì cháu đã ngất xỉu và được đưa đi cấp cứu. Còn kẻ thủ ác đã bị bắt giữ và giao cho công an ", bà Tâm kể.

Phần da đầu và tóc bị ăn mòn hết, trải qua nhiều lần phẫu thuật em mới có được mái đầu như hiện tại (Ảnh: Bảo Kỳ).

Theo bà Tâm, vụ tạt axit đã khiến cháu nội của bà bị mù cả hai mắt, toàn thân biến dạng với tỷ lệ thương tật đến 96%; riêng chị L. cũng bị bỏng, tỷ lệ thương tật 81% vĩnh viễn nhưng chị L. may mắn hơn, không bị mù mắt.

"Mỗi lần thay băng vết thương đau đến chết đi sống lại"

Do vết thương quá nặng bé N. và mẹ phải chuyển lên bệnh viện ở TPHCM chữa trị, riêng N. được chuyển qua bệnh viện Nhi Đồng 1, hơn một năm ròng rã lấy bệnh viện làm nhà. Mỗi lần nhớ lại bà Tâm đều ám ảnh cảnh nhân viên y tế rửa vết thương, thay băng cho N., bà sợ đến mức không dám ăn thịt lợn.

"Gia cảnh của người tạt axit cũng nghèo, họ hứa bồi thường nhưng chờ mãi không thấy tiền đâu tôi đành cầm cố miếng đất và mượn thêm bà con, dòng họ được 100 triệu đồng để lo cho cháu, tới giờ 10 năm rồi cũng chưa trả được nợ và chuộc lại miếng đất", bà của N. ngậm ngùi nói.

"Hồi đó, mỗi lần thay băng mất 2 tiếng mới xong mà ngày nào cũng làm quy trình y như thế, cháu N. không nằm băng ca được, chỉ nằm võng.

Nằm bệnh viện trong một năm rưỡi được xuất viện về nhà lại nằm võng thêm một năm cháu mới ngủ giường được", bà Tâm đưa mắt nhìn về em N. nói.

Sau khi trở về nhà, cách 3, 4 ngày bà Tâm lại đưa cháu ra bệnh viện ở huyện Tam Bình rửa vết thương, tuy đau đớn được giảm thiểu nhưng đối mặt với hai bà cháu là ánh mắt săm soi, sợ hãi của mọi người khi nhìn thấy N., bà Tâm phải dùng chiếc chăn bông quấn cháu N. lại để mọi người không nhìn thấy.

Vết thương mới được lành da non, đầu tóc N. trơ trụi mất cả mảng da đầu, trên cơ thể của N., trừ đôi bàn tay và bàn chân, đâu đâu cũng đầy vết sẹo lồi lõm do axit gây ra nặng nhất là N. mất luôn cặp mắt, mọi sinh hoạt đều do bà Tâm lo liệu.

Nghẹn đắng ước mơ!

Bà Tâm cho biết, vết thương của cháu bà đã trải qua hàng chục năm, thịt đã liền da, còn trước đây ai nhìn thấy đều không khỏi xót xa.

"Bây giờ cô gặp nó đã đỡ lắm rồi chứ lúc vết thương mới lành ai cũng sợ hết. Mấy năm qua có nhiều mạnh thường quân cho tiền làm phẫu thuật cấy da, cấy tóc, sửa mũi... Mới được lành lặn như thế.

Biết rằng cả đời cháu phải sống trong cơ thể chằng chịt vết sẹo và mù lòa nhưng tôi vẫn ước ao cháu có thể sáng mắt trở lại, nếu được đổi tôi đồng ý lấy sinh mạng của mình đổi cho cháu...", bà Tâm bật khóc.

Bà Tâm buồn bã kể lại "ngày định mệnh" cháu gái vào 10 năm trước (Ảnh: Bảo Kỳ).

Hôm chúng tôi có mặt, sau tiếng gọi của bà Tâm, N. chậm chạp mò mẫm rồi đi đến bên chiếc ghế ngồi xuống tiếp chuyện. N. cho biết, lúc mới bị tai nạn em nghĩ bản thân sẽ không sao, mắt sẽ sáng lại nhưng rồi em phải chấp nhận sự thật.

"Điều em mong mỏi nhất là được nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Bao năm qua có nhiều người đồng ý hiến mắt nhưng vì nhiều lý do đến nay em vẫn chưa được ghép mắt.

Mỗi lần có người gọi điện cho mắt, em và bà đều tức tốc tìm tới nơi, có trường hợp không hợp với mắt mình, lúc mắt phù hợp thì người nhà của người hiến mắt không đồng ý. Em luôn khao khát được sáng mắt để chăm sóc bà nội lúc già yếu", Yến N. tâm sự.

Tuổi gần đất xa trời, ốm đau triền miên bà Tâm phải lo cho cháu gái, mọi chi phí sinh hoạt trông chờ vào tiền của cha bé N. gửi về (Ảnh: Bảo Kỳ).

Ông Phạm Văn Tới - Trưởng ấp Kinh Mới, xã Hòa Bình cho biết, hoàn cảnh của gia đình em N. lâu nay rất khó khăn, địa phương đã dành nhiều sự quan tâm, thăm hỏi, động viên cho em và gia đình. Tuy nhiên sự giúp sức của địa phương vẫn có hạn vẫn cần có thêm sự chung tay hỗ trợ của cộng đồng.