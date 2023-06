Ngày hội Honda đồng hành 2023: "Lái an toàn - Cả nhà vui"

Honda đồng hành 2023 sẽ tổ chức ở 30 tỉnh thành trên toàn quốc

Đồng hành cùng khách hàng đã trở thành một trong những cam kết nổi bật của Honda.

Với tinh thần "Đồng hành", Honda Việt Nam đã tạo nên một sân chơi đặc biệt - Ngày hội Honda đồng hành 2023, cho người dân ở 30 tỉnh thành trên toàn quốc, giúp tăng cường sự gắn kết và tạo ra những trải nghiệm đáng nhớ cho người dùng.

Sự kiện Honda đồng hành 2023 tại Quảng Ninh (Ảnh: Honda).

Sự kiện đầu tiên trong chuỗi ngày hội Honda đồng hành 2023 vừa qua tại Quảng Ninh vào ngày 4/6/2023 đã ghi dấu ấn với nhiều khách hàng bằng các hoạt động trải nghiệm mới lạ như:

Khu vực "Đồng hành tận tâm": khách hàng được kiểm tra và rửa xe miễn phí; hoạt động lái thử xe an toàn dành cho người lớn và lái thử xe an toàn dành cho trẻ em tại khu vực "Đồng hành thử thách".

Khách hàng tham gia sự kiện sẽ được kiểm tra và rửa xe miễn phí (Ảnh: Honda).

Khu vực "Cả nhà đồng hành": là không gian vui chơi hấp dẫn cho bé, gia đình thêm gắn kết với các trò chơi như vẽ tranh, câu cá và cuộc thi trang trí nón bảo hiểm.

Khu vực "Đồng hành hạnh phúc": các gia đình tham gia có thể chụp hình lưu giữ những khoảnh khắc khó quên.

Các khách hàng tham gia cuộc thi "Lái xe tiết kiệm nhiên liệu" và nhận những phần quà từ Honda Việt Nam (Ảnh: Honda).

Khách hàng cũng có thể tham gia cuộc thi "Lái xe tiết kiệm nhiên liệu" và chinh phục thử thách "Đồng hành lái vui" với các trò chơi thú vị: "Đồng hành cao độ", "Đồng hành tinh mắt", "Đồng hành tâm điểm", mỗi trò chơi gắn liền với những lưu ý lái xe an toàn để dễ dàng truyền tải thông điệp đến khách hàng trên toàn quốc.

Sự quan tâm và trách nhiệm của Honda đối với cộng đồng

Đại diện thương hiệu cho biết, "Lái an toàn - Cả nhà vui" là thông điệp mà Honda Việt Nam mong muốn lan tỏa đến cộng đồng trong chương trình năm nay, giúp tăng cường ý thức về an toàn giao thông cho mọi gia đình Việt.

Hội thảo "Lái an toàn" là hoạt động nhằm nâng cao ý thức trong việc tham gia giao thông dành cho tất cả khách hàng tham gia sự kiện (Ảnh: Honda).

Đây cũng là hành động thể hiện sự quan tâm và trách nhiệm của Honda với cộng đồng. Lái xe an toàn, không chỉ bảo vệ tính mạng và sức khỏe của bản thân bạn, mà còn đảm bảo an toàn cho những người xung quanh, nhất là các thành viên trong gia đình.

Sự kiện Honda đồng hành 2023 có nhiều hoạt động ấn tượng và sôi nổi giúp bố mẹ và con trẻ có thể cùng trải nghiệm, học hỏi về an toàn giao thông, kỹ năng lái xe an toàn.

Cùng với đó, các bạn nhỏ còn có cơ hội thỏa sức sáng tạo và thể hiện tài năng với các hoạt động thú vị như "Đồng hành hạnh phúc" hay "Tranh tài cầu thủ nhí".

Các bạn nhỏ được thử sức với bộ môn thể thao quen thuộc trong một hình thức mới và thú vị (Ảnh: Honda).

Không chỉ vậy, khách hàng tham gia sự kiện còn có cơ hội trải nghiệm "Lái thử xe tiết kiệm nhiên liệu", kiểm tra và rửa xe miễn phí…. và cơ hội nhận quà hấp dẫn từ Honda Việt Nam.

Đây là cơ hội để khách hàng trải nghiệm những sản phẩm mới của Honda, kiểm tra khả năng tiết kiệm nhiên liệu của xe. Điều này giúp khách hàng có thể lựa chọn cho mình một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu, cải thiện hiệu quả sử dụng và giảm chi phí nhiên liệu trong quá trình sử dụng.

Ngoài ra, khách hàng tham dự ngày hội Honda đồng hành 2023 và hoàn thành các thử thách từ chương trình sẽ có cơ hội tham gia quay số trúng thưởng với giải thưởng là 1 chiếc Honda Wave Alpha. Bạn có thể chờ đón và tham gia vào hành trình Honda đồng hành 2023 tại các tỉnh thành tiếp theo.

Đại diện thương hiệu cho biết, trước đó Honda Việt Nam đã tổ chức nhiều chương trình vì cộng đồng như triển khai chương trình "Tôi yêu Việt Nam" trong cấp học giáo dục mầm non; trao tặng xe và thiết bị kỹ thuật cho các trường cao đẳng, đại học tại Vĩnh Phúc, Hà Nam và các tỉnh lân cận; hợp tác với Cục Cảnh sát giao thông triển khai các hoạt động về an toàn giao thông giai đoạn 2022 - 2024…

Gần 30 năm có mặt tại Việt Nam, Honda Việt Nam là một trong những thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất xe gắn máy và là nhà sản xuất ô tô uy tín tại thị trường Việt Nam.

Bên cạnh việc sản xuất và phân phối các sản phẩm chất lượng, Honda cũng thường xuyên tổ chức các chương trình giáo dục, đào tạo về an toàn giao thông góp phần nâng cao ý thức và kỹ năng lái xe an toàn cho người dân, chung tay tạo nên một môi trường giao thông an toàn.