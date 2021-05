Ngày đầu đi chợ "số hóa" trong mùa dịch Covid-19

Dân trí Ngày đầu Đà Nẵng thí điểm thẻ đi chợ ứng dụng công nghệ QR Code, nhiều người dân phản hồi tích cực với phương án "số hóa" vừa thuận tiện, vừa hiệu quả phòng, chống dịch Covid-19 này.

Ghi nhận tại chợ đầu mối Hòa Cường (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) trong ngày 24/5, ở 4 cổng ra vào chợ, nhân viên được trang bị thêm smartphone cài đặt sẵn ứng dụng eTicket-Đà Nẵng.

Nhân viên BQL chợ đầu mối Hòa Cường tiến hành quét mã QR Code của người dân.

Khi vào chợ, người dân chỉ cần đưa thẻ có mã QR Code để nhân viên BQL chợ quét mã. Nếu hiển thị "check-in" thành công, người dân có thể nhanh chóng vào chợ. Quá trình vào chợ bằng thẻ QR Code rất nhanh chóng, giảm thiểu tối đa tiếp xúc giữa nhân viên và người dân.

Bà Trần Thanh Phượng (phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu) cho biết, đi chợ bằng thẻ QR Code tiết kiệm thời gian hơn rất nhiều so với thẻ cũ. "Trên thẻ đã có sẵn mọi thông tin nên tôi chỉ cần đưa cho nhân viên ở chợ quét mã là xong. Việc này giúp tôi không phải mất thời gian điền thông tin như phiếu đi chợ cũ", bà Phượng nói.

Lần đầu đi chợ bằng thẻ QR Code, bà Lê Thị Kim Hồng (phường Hòa Cường Nam) chia sẻ: "Lúc đầu, tôi định cầm thẻ giấy để đi, nhưng con gái hướng dẫn tôi chụp lại thẻ, lưu vào điện thoại nên đến chợ, tôi chỉ cần đưa điện thoại cho nhân viên BQL chợ quét là xong. Dùng thẻ này tiện hơn rất nhiều, thẻ giấy có hôm còn quên mang, chứ điện thoại lúc nào cũng kè kè bên mình nên tôi không lo nữa".

Theo ông Diệp Hoàng Thông Anh, Trưởng BQL Chợ đầu mối Hòa Cường, để chuẩn bị cho việc triển khai đi chợ bằng thẻ QR Code, BQL chợ đã tập huấn cho toàn bộ nhân viên; đồng thời, lắp thêm 4 bộ phát wifi ở 4 cổng chợ để đảm bảo đường truyền được thông suốt.

"Thông qua ứng dụng eTicket-Đà Nẵng, BQL dễ dàng quản lý số lượng người ra vào chợ theo thời gian thực. Nhân viên làm việc cũng dễ dàng hơn, không phải kiểm tra từng tờ thẻ đi chợ như trước. Chỉ cần quét mã, nếu ứng dụng hiển thị "check-in" thành công, người dân có thể vào chợ. Nếu hiện màu đỏ tức là từ chối, ứng dụng sẽ hiển thị lí do vì sao thể không được chấp nhận (một là do đi chợ không đúng ngày, hai là do đã đi chợ khác), nhân viên chỉ cần giải thích và mời họ ra về", ông Anh thông tin.

Cũng theo ông Anh, việc áp dụng thẻ QR Code tiện lợi cho cả BQL, người dân và chính quyền. BQL sẽ kiểm soát được lượng người ra vào chợ một ngày đơn giản hơn, người dân chỉ cần lưu ảnh thẻ vào điện thoại là có thể đi chợ. Chính quyền các địa phương sẽ không tốn công cứ 15 ngày một lần phải đóng dấu từng thẻ một, cắt ra rồi phát cho các hộ.

Việc phát thẻ QR Code được thí điểm trên địa bàn 5 phường của quận Hải Châu, nên người dân vẫn đi chợ bằng thẻ truyền thống.

Ông Đàm Văn Tẩu, Giám đốc Công ty Quản lý và Phát triển các chợ Đà Nẵng cho biết, hiện BQL và nhân viên của 4 chợ loại 1 trên địa bàn thành phố đã được tập huấn sử dụng phần mềm, cũng như cài đặt ứng dụng để triển khai quét mã cho người dân đi chợ.

"Trong sáng nay, nhiều người dân đã sử dụng mã QR Code để đi chợ và phản hồi rất tích cực. Thông qua thẻ đi chợ QR Code và ứng dụng eTicket-Đà Nẵng, các BQL chợ và Công ty cũng dễ dàng kiểm tra kiểm soát số lượng người đi chợ bằng mã QR, rất tiện lợi", ông Tẩu nói.

Nguyễn Tri