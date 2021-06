Nataly - The beauty & Spa: Lựa chọn chăm sóc sắc đẹp toàn diện tại Vinh

Dân trí Nổi tiếng với các dịch vụ chăm sóc sắc đẹp toàn diện chất lượng, thương hiệu Nataly - The beauty & Spa nhận được nhiều đề cử từ phía chị em tại TP Vinh và TPHCM.

Cơ sở vật chất hiện đại tại Nataly - The beauty & Spa.

Nataly - The Beauty & Spa, một thương hiệu nổi tiếng trong giới làm đẹp tại TP. Vinh, Nghệ An của cô chủ Nguyễn Kiều Anh (Nataly Kiều Anh) đã, đang và ngày càng nhận được nhiều sự yêu thích từ phía đông đảo các chị em khi tìm kiếm một địa chỉ tin cậy để chăm sóc sắc đẹp.

Trải qua hơn 4 năm ra đời và phát triển, đến nay thương hiệu Nataly - The Beauty & Spa đã đạt được một số thành tựu đáng khích lệ, ngày càng mở rộng cả về quy mô lẫn mức độ nổi tiếng. Đặc biệt, giữa bối cảnh kinh tế biến động do đại dịch toàn cầu gây ra, thương hiệu Nataly - The Beauty & Spa vẫn vững chãi vươn mình xuyên qua những khó khăn, thử thách, khi một cơ sở nữa tại TP.HCM vừa đi vào hoạt động, hứa hẹn tạo nên những bức phá ngoạn mục vào hai quý cuối năm 2021.

"Tốt gỗ phải tốt cả nước sơn"

Vẻ bên ngoài đóng một vai trò quan trọng trên quá trình xây dựng hình ảnh cá nhân của mỗi người. Đồng ý việc bổ sung giá trị tri thức là vô cùng cần thiết, thế nhưng, việc chỉn chu bề ngoài cũng cần được xem trọng. Một vẻ ngoài được chăm sóc cẩn thận sẽ cho thấy phẩm chất và phản ánh tính cách của chủ thể đó. Đây cũng chính là lý do, Nataly - The beauty & Spa rất tâm huyết trong lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp, và dồn toàn bộ tâm - sức vào xây dựng hình ảnh thương hiệu, chúng tôi muốn bất kể ai khi đến và rời khỏi cánh cửa này, đều sẽ trở nên xinh đẹp và tự tin hơn để tiếp tục chinh phục những đỉnh cao phía trước.

"Khách hàng là thượng đế"

Luôn lấy khách hàng làm trọng tâm, mọi dịch vụ được cung cấp bởi thương hiệu Nataly - The beauty & Spa đều được cô chủ Nguyễn Kiều Anh cùng đội ngũ chuyên viên của mình cam kết ở mức tối đa. Luôn mang đến cho khách hàng những trải nghiệm chất lượng và cao cấp nhất. "Tôi muốn mọi khách hàng khi bước chân vào thế giới của Nataly - The Beauty & Spa luôn nhận được những dịch vụ tốt nhất với những đặc quyền chăm sóc cao cấp nhất. Đây chính là cam kết trước sau như một mà tôi và đội ngũ của mình gửi đến Quý khách hàng".

"Phục vụ khách hàng bằng cái tâm, kinh doanh bằng cái tầm"

Với quan điểm kinh doanh hiện đại nhưng luôn giữ vững chữ "tâm" trong tôn chỉ làm nghề, thương hiệu Nataly - The beauty & spa ngày càng nhận được nhiều sự tin yêu và đồng thuận từ phía khách hàng.

Trường Thịnh