Nana Shop ra mắt thời trang áo dài cách tân trẻ trung và duyên dáng

Dân trí Nana Shop đã thật sự "đốn tim" các tín đồ yêu thích áo dài cách tân với loạt hình ảnh cực chất, nhất là các nàng muốn điệu cùng công chúa của mình.

Áo dài tại Nana Shop được cách tân với những kiểu dáng dễ mặc hơn, tiện lợi hơn cho phái đẹp, chẳng hạn như không cổ, cổ thuyền, cổ tròn đang trở nên dần thịnh hành hơn. Ngoài ra còn có áo dài không tay, áo dài tay ngắn, tay lỡ… Thậm chí, nhờ những cách tân gọn gàng và sự bắt mắt, người Việt quay trở lại với chiếc áo dài vốn có của mình trong cuộc sống thường nhật sau một thời gian dài chỉ sử dụng vào các dịp lễ nghi đặc biệt.

Kết hợp thời trang mẹ và bé, Nana Shop đã tạo ra những cặp đôi áo dài rất dễ thương, đầy nữ tính, vừa tôn lên vóc dáng, sự gợi cảm của người phụ nữ, đồng thời các em bé khoác vào cũng cảm nhận được sự dễ chịu.

Nhận thấy xu hướng của xã hội ngày nay, áo dài cách tân ngày càng đủ kiểu dáng mới lạ. Áo dài cách điệu với tà áo ngắn trên đầu gối, kết hợp với quần thun ôm, quần jean, hay quần tây ống ôm, nhỏ. Áo dài với quần culottes là một trong những kiểu cách tân táo bạo nhất từ bộ áo dài truyền thống, hay áo dài với chân váy là bộ trang phục đang được giới trẻ đón nhận trong vài năm trở lại đây.

Nana Shop đã khéo léo ứng dụng những ưu điểm nổi bật của chiếc áo dài cách tân đưa vào bộ sưu tập của mình. Mỗi mẫu áo dài tại shop được kết hợp giữa những chất liệu vải có độ rũ tương đối, mang đến form dáng mềm mại cho người mặc, hay những họa tiết xuất hiện trên áo dài khá đơn giản, tinh tế giúp thể hiện được cá tính, sự ngọt ngào của người phụ nữ Việt Nam.

Áo dài tại Nana Shop cũng dễ dàng trở thành đồng phục cho hội nhóm chị em, bởi vì thiết kế kiểu dáng không quá cầu kỳ nhưng vẫn đủ để làm người mặc trở nên nổi bật và cuốn hút khi xuất hiện. Hay những chiếc áo dài được thiết kế đơn giản, điểm nhấn nổi bật nhất chính là phần tay áo ngắn được bo phồng và có thắt nơ. Chắc chắn đây sẽ là những mẫu áo dài đồng phục rất phù hợp cho tất cả mọi người.

Khi đến với cửa hàng, Nana Shop sẽ làm giúp bạn mọi khâu từ thiết kể, chọn vài và may lên chiếc áo dài cách tân ưng ý phù hợp cho mọi số đo mà vẫn đảm bảo gìn giữ các kỹ thuật may truyền thống. Hi vọng trong thời gian tới, với phương châm không ngừng sáng tạo của Nana Shop sẽ đáp ứng rộng khắp nhu cầu về thời trang cho phái đẹp, giúp họ đẹp hơn, tự tin hơn và ngày càng tỏa sáng.

Trường Thịnh