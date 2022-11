Mua iPhone 14 Series nhận ưu đãi hấp dẫn tại Thế Giới Di Động

iPhone 14 Series vẫn chưa "hạ nhiệt"

Ngày 8/9 tại sự kiện Far out Apple, hãng công nghệ Mỹ đã tung ra thị trường 4 phiên bản iPhone 14 series gồm iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max.

Các dòng sản phẩm này đã ra mắt tại Việt Nam ngày 14/10 tạo nên một "cơn sốt" trên thị trường đến nay vẫn chưa hạ nhiệt.

Apple ra mắt iPhone 14 series tạo nên một "cơn sốt" trên thị trường (Ảnh: Thế Giới Di Động).

Vào ngày 7/10, trong chưa đầy một tiếng mở nhận xuất cọc iPhone 14 series, hệ thống của Thế Giới Di Động, Điện máy XANH và TopZone đã ghi nhận con số vượt mốc hơn 10.000 suất.

"Đây con số kỷ lục khủng chưa từng có trước đây, với trung bình một giây sẽ có 2 khách hàng đặt cọc iPhone 14, cho thấy sự đón nhận nồng nhiệt và đặc biệt của khách hàng dành cho dòng sản phẩm này", đại diện MWG đánh giá.

Mua iPhone 14 giảm đến 5,5 triệu đồng

Trong tháng 11 này, Thế Giới Di Động khuyến mãi cho khách hàng khi mua các sản phẩm iPhone 14 series sẽ được giảm thẳng tiền mặt lên đến 5,5 triệu đồng.

Ngoài ra, khách hàng còn được bảo hàng chính hãng iPhone tại các trung tâm bảo hành, "hư gì đổi nấy" trong vòng 12 tháng và được miễn phí tháng đầu tại hơn 3.366 siêu thị trên toàn hệ thống.

Cơ hội thu cũ đổi mới giảm đến 2 triệu

Cơ hội lớn để bạn có thể sở hữu những chiếc iPhone 14 mới nhất tại Thế Giới Di Động với những ưu đãi khi tham gia chương trình "thu mới đổi cũ giảm đến 2 triệu". Với chương trình này, bạn có thể có cơ hội sở hữu một chiếc điện thoại iPhone đời mới.

Nhiều ưu đãi khi mua iPhone 14 tại Thế Giới Di Động

Ngoài những ưu đãi kể trên, khi mua iPhone 14 tại Thế Giới Di Động, khách hàng còn được tham gia chương trình "Sắm điện thoại nhận cơ hội trúng thưởng 50 giải vàng" quay số điện tử với mã giải thưởng là hóa đơn mua hàng. Mỗi giải thưởng sẽ có giá trị hấp dẫn lên đến 10 triệu đồng và bạn có thể nhận ngay bằng tiền mặt.

Khi mua iPhone 14, bạn còn được giảm giá khi mua các sản phẩm đi kèm lên đến 45% như tai nghe, sạc dự phòng, cáp sạc... Chương trình khuyến mãi chỉ có tại Thế Giới Di Động và được diễn ra tới ngày 30/11.