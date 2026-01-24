"Một bước nhảy kết thúc bạn nhưng bắt đầu nỗi đau mãi cho gia đình"

Cầu Sêrêpốk (còn gọi là cầu 14) bắc qua sông Sêrêpốk, nối liền 2 tỉnh Đắk Lắk - Đắk Nông (cũ) nay là Lâm Đồng. Trong ảnh cây cầu Sêrêpốk cũ (bên trái) được người Pháp xây dựng vào năm 1941, cầu dài gần 170m với kết cấu dàn bê tông, cốt thép.

Trước nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, mật độ phương tiện lưu thông qua 2 tỉnh ngày càng tăng trong khi cầu cũ xuống cấp. Năm 1985, cầu Sêrêpốk mới được xây dựng dài 176m, rộng 11m (gồm cả làn đi bộ) và được hoàn thiện vào tháng 10/1992.

Đến năm 2016, cây cầu Sêrêpốk thứ 3 nằm giữa 2 cầu cũng đã được hoàn thành, đưa vào sử dụng để phục vụ nhu cầu đi lại ngày càng tăng trên quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh).

Do mỗi năm đều xảy ra nhiều vụ nhảy cầu tự tử tại cầu Sêrêpốk, chính quyền xã Hòa Phú (tỉnh Đắk Lắk) đã lắp đặt 3 camera AI trên cầu để theo dõi. Các camera AI sẽ truyền dữ liệu trực tiếp về trung tâm giám sát do Công an xã Hòa Phú quản lý để theo dõi, giám sát và kịp thời xử lý khi có tình huống phát sinh.

Ngoài 3 camera AI được lắp đặt có tầm nhìn bao quát ở phía trên cầu và dưới sông Sêrêpốk, chính quyền xã Hòa Phú còn lắp đặt thêm nhiều biển cảnh báo từ kinh phí của địa phương để nhắc nhở những người có ý định dại dột hãy biết suy nghĩ về cuộc sống và người thân.

Từng có nhiều vụ tự tử đau lòng xảy ra tại cầu Sêrêpốk, trong quá trình cơ quan chức năng tìm kiếm nạn nhân, các gia đình thường thắp nhang trên cầu với mong muốn sớm tìm thấy thân nhân của mình.

Ông Đỗ Xuân Hiếu, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Phú, cho biết cầu Sêrêpốk là nơi xảy ra nhiều vụ tự tử, để lại nỗi đau khôn nguôi cho người thân của các nạn nhân. Do đó, chính quyền xã đã họp bàn, thống nhất các khẩu hiệu cảnh báo, tuyên truyền để phần nào ngăn chặn những người có ý định dại dột.

"Chúng tôi mong muốn rằng khi thấy những dòng chữ kèm hình ảnh trên biển cảnh báo, người có ý định tiêu cực sẽ biết suy nghĩ về tình thân về gia đình để không thực hiện hành động thiếu kiểm soát", ông Hiếu chia sẻ.

Những biển báo với khẩu hiệu: “Một bước nhảy kết thúc bạn, nhưng bắt đầu nỗi đau mãi mãi cho gia đình”, “Bạn ra đi, người ở lại đau khổ suốt đời”, “Cuộc sống quý hơn mọi nỗi buồn, người thân bạn sẽ mang nỗi đau suốt đời”… được gắn trên cầu Sêrêpốk.

Nước trên sông Sêrêpốk luôn chảy xiết, bên dưới có nhiều đá ngầm, do đó, khi có sự cố xảy ra, lực lượng chức năng rất vất vả và tiềm ẩn nguy hiểm trong suốt quá trình tìm kiếm nạn nhân. Hầu hết các vụ nhảy cầu Sêrêpốk tỷ lệ sống sót đều rất thấp.

Chính quyền xã Hòa Phú còn thành lập ban cứu hộ, luôn túc trực để xử lý tình huống từ camera AI gắn tại cầu Sêrêpốk truyền dữ liệu về. Khi phát hiện người đứng trên cầu có biểu hiện lạ, camera AI sẽ phát tín hiệu khẩn về trung tâm giám sát của Công an xã để thông báo, cơ quan chức năng sẽ nhanh chóng bố trí đến hiện trường để kịp thời ngăn chặn, xử lý các vấn đề phát sinh.

Vị trí cầu Sêrêpốk nằm trên đường Hồ Chí Minh nối xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk và Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng (Ảnh: Google Maps).