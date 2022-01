Miến tươi có thực sự "tươi"?

Dân trí Cùng với nhịp sống hối hả của xã hội hiện đại, các loại thực phẩm tiết kiệm thời gian làm bếp xuất hiện ngày một nhiều. Dạo gần đây, trong các siêu thị lớn nhỏ xuất hiện sản phẩm miến tươi chỉ cần 5 giây chần trụng. Vậy miến tươi là gì?

Miến tươi Song Long có thể tìm thấy tại các siêu thị lớn nhỏ.

Miến tươi, đúng như tên gọi, là loại miến ngậm sẵn nước, người tiêu dùng chỉ cần mua về, cắt gói, rửa qua với nước rồi chần lên là sử dụng được luôn chứ không mất thời gian ngâm nước như các loại miến truyền thống trước đây. Theo thông tin từ Thai Wah Việt Nam, một công ty sản xuất miến tươi tại Việt Nam, miến tươi đã được nấu chín trong quá trình sản xuất, sau đó trải qua quá trình xử lý vi sinh để sản phẩm có thể bảo quản được lâu dài, tiếp đó đóng gói thành phẩm, bỏ qua quá trình sấy khô để thành miến khô. Do đó, sản phẩm đúng nghĩa "tươi", có thể sử dụng được luôn mà không mất thêm nhiều thời gian sơ chế và chế biến.

Sợi miến tươi ngậm nước sẵn, không cần ngâm nước trước khi nấu.

Cũng theo Thai Wah Việt Nam, miến tươi là sản phẩm đã có mặt khá lâu tại thị trường Thái Lan và trở nên rất phổ biến trong ẩm thực xứ chùa vàng. Từ hàng quán vỉa hè, các nhà hàng sang trọng tới mâm cơm gia đình, người dân Thái sử dụng miến tươi rất nhiều do sự tiện lợi của sản phẩm này mang lại. Miến nấu Tom Yum, miến xào cua tay cầm, salad hải sản Yum Woon Sen… là những món ăn bất cứ dân ghiền ẩm thực Thái nào cũng biết, cũng là những món người Thái sử dụng miến tươi để chế biến rất nhiều. Không mất thời gian ngâm, chỉ rửa sạch và thả vào chế biến luôn, thời hạn sử dụng cũng khá lâu - từ 45 đến 60 ngày khi bảo quản tại điều kiện thường, đây chính là những lý do miến tươi đã hoàn toàn chinh phục được người tiêu dùng thị trường Thái.

Yum Woon Sen - Một món ngon của Thái Lan sử dụng miến tươi.

Thực phẩm tươi mà có thể bảo quản tới 45 - 60 ngày ở điều kiện bình thường, liệu có an toàn cho sức khỏe? Theo nghiên cứu trên các sản phẩm miến tươi phổ biến, để giữ được sản phẩm tươi ngon, các nhà sản xuất có sử dụng chất bảo quản là sunfit với hàm lượng cho phép theo Luật An toàn Thực phẩm Việt Nam. Đây cũng là chất bảo quản thường thấy ở những loại thực phẩm rất quen thuộc với người tiêu dùng như rượu vang, hoa quả nhập khẩu, măng tươi đóng gói… Sunfit không có phản ứng khi tiêu hóa trong cơ thể, an toàn trong bảo quản thực phẩm. Các nhà sản xuất thường hướng dẫn người tiêu dùng rửa qua miến tươi trước khi chế biến để loại bỏ hết sunfit còn lại trong gói, cũng là để miến không có vị chua của chất bảo quản này.

Sunfit được dùng trong bảo quản miến tươi và các thực phẩm thường gặp.

Có lẽ chính vì đảm bảo được về vệ sinh an toàn thực phẩm, miến sạch, sợi dai giòn, chịu nước rất tốt, mà miến tươi đã trở nên rất phổ biến tại Việt Nam dù chỉ mới xuất hiện tầm 5 năm tại thị trường nội địa. Có thể dễ dàng tìm thấy những sản phẩm miến tươi trên kệ tại các siêu thị lớn nhỏ như AEON, VinMart, Co.opMart… Sản phẩm nổi bật nhất kệ miến tươi có thể kể đến thương hiệu Song Long, với giá cả rất phải chăng, chỉ tầm 21.000 - 23.000 đ cho 1 gói 450g đủ cho 4 người ăn. Do được làm từ tinh bột đậu Hà Lan và qua công nghệ sản xuất của Thái Lan, miến tươi Song Long có độ giòn dai và chịu nước cao, ít trương nở. Rất nhiều các quán ăn và nhà hàng trên toàn quốc cũng đã bắt đầu sử dụng miến tươi thay cho miến khô do ưu điểm của loại miến này mang lại, đặc biệt khi việc mua hàng qua các ứng dụng trực tuyến đòi hỏi sợi miến phải dai giòn lâu được trong quá trình vận chuyển.

Miến tươi Song Long được sử dụng rộng rãi tại các quán ăn trên toàn quốc.

Với những ưu thế đó, miến tươi đang dần trở thành sản phẩm không thể thiếu trong tủ bếp của các gia đình. Mùa Tết đã đến, khi người người nhà nhà bắt đầu đi mua sắm thực phẩm cho mâm cỗ Tết và vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm trở thành mối quan tâm hàng đầu, sản phẩm miến tươi chắc chắn sẽ giúp các bà nội trợ an tâm hơn trong chăm lo sức khỏe cho cả nhà dịp Tết.

Trường Thịnh