Mẹo trị ho cho bà bầu hoàn toàn từ thảo dược tự nhiên

Dân trí Trong thời kỳ mang thai, sức đề kháng của người mẹ giảm sút hơn so với bình thường. Vì thế rất dễ mắc các bệnh viêm nhiễm đặc biệt là viêm đường hô hấp với biểu hiện thường gặp nhất là ho.

Để tránh những tác động không tốt cho mẹ và thai nhi, những cách trị ho tự nhiên thường được ưu tiên sử dụng. Một số bài thuốc sau đã được khoa học chứng minh hiệu quả và an toàn khi bà bầu bị ho, đây cũng là những thành phần rất dễ tìm kiếm.

Trị ho cho bà bầu bằng quất và mật ong

Quất có thành phần chủ yếu là pectin, vitamin C, đường, acid hữu cơ. Quả quất có vị chua, hơi ngọt, mùi thơm, tính ôn, có tác dụng chỉ khát, giảm ho. Mật ong vị ngọt, tính bình quy vào 5 kinh tâm, phế, tỳ, vị, đại tràng, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc. Các nghiên cứu tại Mỹ cho thấy tác dụng giảm ho của mật ong vượt trội so với dextromethophan.

Trị ho bà bầu bằng chanh

Pha một ly trà ấm hòa chút mật ong và thêm vài lát chanh để uống, bạn sẽ cảm thấy cổ họng dịu lại ngay. Hay bạn cũng có thể trộn mật ong với ít nước chanh thêm chút gừng băm nhỏ, một chút quế để làm ấm cổ họng, cũng sẽ giảm ho hiệu quả.

Trị ho cho bà bầu bằng tỏi

Tỏi là gia vị thường dùng trong chế biến một số món ăn. Tuy nhiên các mẹ có thể sử dụng tỏi để trị ho bằng cách ép nước tỏi thêm chút muối và nước hấp cách thủy khoảng 15p. Lấy phần nước tỏi và muối đó nuốt từng tí một, làm đều đặn sau vài ngày cổ họng sẽ dịu, không đau rát và cơn ho cũng biến mất.

Trị ho cho bà bầu bằng vỏ quýt

Cho vỏ quýt vào một chén nhỏ cùng với cam thảo, rễ cỏ tranh, mỗi thứ lượng bằng nhau và vừa đủ để dùng trong ngày. Sau đó rưới thêm khoảng 3 thìa mật ong lên trên. Đem hấp cách thủy và uống trong ngày, khi uống có thể pha loãng với nước đun sôi để ấm cho dễ nuốt.

Trị ho cho bà bầu bằng mơ ngâm muối

Theo tây y, trong quả mơ chứa nhiều vitamin C, một số axit có lợi, đường, tinh bột… có tác dụng trong việc điều trị các bệnh như ho, hen, cảm cúm, tiêu hóa…

Trị ho cho bà bầu bằng bột nghệ

Sử dụng bột nghệ cũng là một cách trị ho cho bà bầu rất an toàn và hiệu nghiệm. Mẹ bầu chỉ cần trộn đều nửa thìa bột nghệ và nửa cốc nước nóng, cho thêm chút muối sạch và khuấy đều. Uống nước bột nghệ 1 lần/ ngày trong khoảng 4 ngày.

Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Trường Thịnh