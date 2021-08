Dân trí Ngày 18/8, Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas Life triển khai chương trình "Quan tâm đẩy lùi Covid" tặng miễn phí 10.000 gói Tư vấn sức khỏe trực tuyến cùng 10.000 Bộ Kit xét nghiệm nhanh Covid-19 tới cộng đồng. Tổng giá trị quà tặng lên đến gần 2 tỷ đồng.

Dịch Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp và khó lường, đặc biệt là tại TPHCM và các tỉnh phía Nam, lực lượng y tế đang phải gồng mình để phòng chống dịch. Ngoài việc tích cực điều trị cho bệnh nhân Covid-19 đang gia tăng nhanh, ngành Y tế còn kiểm soát dịch bệnh ngoài cộng đồng dẫn đến công tác khám, điều trị các bệnh khác chưa thể đáp ứng nhu cầu của người dân. Bên cạnh đó, nỗi lo lây nhiễm chéo nơi công cộng khiến người dân có tâm lý lo ngại khi muốn khám tại các bệnh viện. Đặc biệt, tại một số khu vực trọng điểm của dịch bệnh, hoạt động thăm khám trực tiếp đã có những hạn chế, khiến việc tiếp cận dịch vụ y tế gặp khó khăn.

Thấu hiểu được những lo lắng, bất an của người dân do tác động của dịch Covid-19 cũng như muốn lan tỏa được tình yêu và sự quan tâm chân thành đến cộng đồng, MB Ageas Life chính thức phát động chương trình "Quan tâm đẩy lùi Covid" hỗ trợ trực tiếp người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh lần lượt tư vấn sức khỏe trực tuyến thông qua nền tảng của đối tác toàn cầu Doctor Anywhere và kit xét nghiệm nhanh Covid-19.

Cụ thể, với mỗi người dân có nhu cầu về y tế, sau khi đăng ký thành công trên website: https://wecare.mbageas.life/quan-tam-day-lui-covid sẽ được nhận một lượt tư vấn sức khỏe trực tuyến miễn phí và được tặng một Bộ Kit xét nghiệm nhanh Covid-19. Với dịch vụ tư vấn sức khỏe trực tuyến, người dân có thể được lựa chọn thăm khám: nội tổng quát, tai mũi họng, khám nhi, khám dinh dưỡng, khám chuyên gia. Đặc biệt, chương trình cũng xây dựng gói khám tư vấn, sàng lọc nguy cơ nhiễm Covid-19, giúp giải quyết nhu cầu lớn của người dân vùng dịch. Với đội ngũ bác sĩ dày dặn, đến từ các bệnh viện hàng đầu tại Việt Nam, theo quy trình tư vấn, các bác sĩ sẽ thăm hỏi tình trạng bệnh, hỗ trợ đưa ra phương hướng điều trị, kê đơn thuốc ngay sau phiên thăm khám, giao thuốc tận tay nếu người khám có nhu cầu hoặc chỉ định và giúp đặt lịch khám chuyên khoa nếu cần thiết. Gói tư vấn sức khỏe trực tuyến có thời hạn sử dụng từ 18/8 đến 31/12/2021.

Bên cạnh đó, những người đăng ký thành công cũng được gửi tặng Bộ kit xét nghiệm nhanh Covid-19 nhãn hiệu Humasis của Hàn Quốc, được Bộ Y tế cấp phép sử dụng được MB Ageas Life giao đến từng địa chỉ của người đăng ký.

"Chương trình "Quan tâm đẩy lùi Covid" chính là sự quan tâm mỗi ngày mà MB Ageas Life muốn gửi đến cộng đồng. Thông qua hoạt động này, MB Ageas Life muốn lan tỏa tình yêu thương, truyền những năng lượng tích cực cho người dân trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp. MB Ageas Life tin rằng chỉ có sự đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái mới giúp chúng ta chiến thắng dịch bệnh" - đại diện từ MB Ageas Life cho biết.

"Quan tâm đẩy lùi Covid" nằm trong khuôn khổ chiến dịch "We Care - Quan tâm mỗi ngày" của MB Ageas Life. Chiến dịch bao gồm một chuỗi các hoạt động thiết thực hướng về cộng đồng như: Giải chạy gây quỹ từ thiện "We Care Run over K" (tháng 6/2021), Tiếp sức cho tuyến đầu chống dịch (tháng 7/2021), Hoạt động "Quan tâm đẩy lùi Covid" (bắt đầu từ tháng 8/2021), Hoạt động hỗ trợ cộng đồng bệnh nhân ung thư dự kiến triển khai vào quý IV/2021. "We Care - Quan tâm mỗi ngày" với mục tiêu khuyến khích mỗi cá nhân quan tâm tới bản thân, gia đình và cộng đồng, nâng cao chất lượng cuộc sống. Thông qua các hoạt động đầy ý nghĩa, MB Ageas Life sẽ viết tiếp câu chuyện đầy cảm hứng sau hành trình 5 năm quan tâm và đồng hành cùng người Việt Nam.

MB Ageas Life chung tay cùng chính phủ và cộng đồng phòng, chống dịch Covid-19

Các hoạt động chung tay phòng, chống dịch Covid-19 là một phần của hành trình hướng đến cộng đồng của MB Ageas Life trong 5 năm qua. Vào tháng 5/2021, hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, doanh nghiệp đã ủng hộ 2 tỷ đồng vào Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19. Đồng thời, doanh nghiệp cũng cam kết thực hiện các biện pháp để hỗ trợ CBNV trong công tác phòng dịch và có cơ hội được tiếp cận nguồn vắc-xin sớm nhất.

Ngày 28/7/2021, MB Ageas Life cũng đã trao tặng 3.000 bộ đồ bảo hộ y tế và 5.000 khẩu trang 3M trị giá hơn 200 triệu đồng cho đoàn giảng viên, sinh viên tình nguyện chi viện Miền Nam của Đại học Y Hà Nội.

Với khách hàng của MB Ageas Life, từ ngày 14/8/2021, Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas Life đã triển khai chiến dịch chăm sóc khách hàng với tên gọi "Hộp thuốc chia sẻ yêu thương". Đây là chiến dịch đặc biệt dành cho Khách hàng của MB Ageas Life hiện đang sinh sống tại TPHCM - nơi đang chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 thuộc đối tượng của chương trình.

Trước đó vào năm 2020, khi dịch bùng phát tại Việt Nam, doanh nghiệp triển khai các chương trình hỗ trợ 500 triệu đồng đến các chiến sĩ bộ đội biên phòng nơi tuyến đầu chống dịch, tặng quà hiện vật trị giá 100 triệu đồng tới đội ngũ y bác sĩ tại Bệnh viện Bạch Mai.

Trong cuộc chiến chống Covid-19, nhằm gia tăng bảo vệ giúp Khách hàng luôn vững tâm chiến thắng "giặc dịch", MB Ageas Life sẽ có các chính sách chi trả cho Khách hàng nếu phát sinh Sự kiện bảo hiểm gây ra bởi Covid-19, chính sách này sẽ luôn được MB Ageas Life cập nhật để chia sẻ và đồng hành cùng khách hàng. Kể từ đầu mùa dịch năm 2020, MB Ageas Life đã chi trả gần 300 triệu đồng tiền Quyền lợi Bảo hiểm cho các hợp đồng có phát sinh sự kiện bảo hiểm liên quan tới Covid-19.

Về MB Ageas Life

MB Ageas Life được thành lập từ tháng 7 năm 2016. Trong suốt hành trình 5 năm hoạt động tại Việt Nam, MB Ageas Life không ngừng tìm kiếm các cơ hội để quan tâm nhiều hơn đến cộng đồng, bằng các hoạt động thiết thực và cụ thể.

Với chiến dịch "We Care - Quan tâm mỗi ngày" năm 2021, MB Ageas Life mong muốn được truyền đi năng lượng tích cực, tiếp tục thực hiện các hoạt động cụ thể và ý nghĩa hướng đến cộng đồng. MB Ageas Life cam kết luôn đồng hành cùng khách hàng dựng xây hạnh phúc.

