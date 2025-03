MB Ageas Life hỗ trợ kinh phí xây nhà cho 15 hộ khó khăn tại Cao Bằng

Đại điện MB Ageas Life đã trao tặng 750 triệu đồng cho huyện Hòa An, Cao Bằng ủng hộ kinh phí chương trình "Xóa nhà tạm, Nhà dột nát".

Chương trình an sinh xã hội ý nghĩa được MB Ageas Life tích cực hưởng ứng từ lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày 16/4/2024: phát động phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát" từ nay đến hết 2025.

Với mong muốn chung tay cùng Chính phủ và chính quyền địa phương, MB Ageas Life ủng hộ kinh phí cho chương trình với tổng số tiền 750 triệu đồng, tương đương hỗ trợ xây mới 15 căn nhà dành cho các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn huyện Hòa An.

Sau một thời gian nhận kinh phí triển khai, đến nay các hộ gia đình tại xóm Bản Hóa, xóm Khuổi Bốc, xóm Tân Cường, thuộc xã Dân Chủ, huyện Hòa An đã hoàn thiện nhà mới, khang trang hơn, sạch sẽ hơn. Đoàn công tác gồm lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Hòa An, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Cao Bằng, đại diện các cơ quan chính quyền tại địa phương cùng đại diện MB Ageas Life và Ngân hàng TMCP Quân đội (MB Bank) chi nhánh Cao Bằng đã tới thăm và chúc mừng các hộ gia đình nhận nhà mới đợt này.

Đại diện chính quyền Hòa An và đại diện MB Ageas Life, MB Bank chi nhánh Cao Bằng đã tới tận nơi thăm hỏi và chúc mừng các hộ gia đình.

Tại buổi lễ trao tặng, đại diện lãnh đạo huyện Hòa An ghi nhận và cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của MB Ageas Life đối với các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn của huyện Hòa An. Địa phương mong rằng doanh nghiệp sẽ tiếp tục đồng hành, chung tay cùng công tác an sinh xã hội, chăm lo người nghèo tại Cao Bằng trong giai đoạn tiếp theo.

Hòa An là vùng đất có bề dày lịch sử văn hóa và truyền thống cách mạng của tỉnh Cao Bằng nhưng cũng là địa phương còn nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội. Những năm qua, huyện đã luôn quan tâm, kịp thời triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đồng thời huy động sự chung tay từ các doanh nghiệp để giúp các hộ nghèo ổn định cuộc sống, từng bước xóa bỏ nhà tạm.

MB Ageas Life quan tâm đặc biệt đến những hoạt động an sinh xã hội, hướng tới cộng đồng.

"Những mái ấm mới khang trang, vững chãi là nền tảng quan trọng để các hộ gia đình nghèo tại Hòa An được an cư lạc nghiệp, nâng cao chất lượng cuộc sống và có một sự khởi đầu tốt đẹp hơn trong năm 2025. Chương trình "Xóa nhà tạm, nhà dột nát" của Chính phủ là hoạt động an sinh có ý nghĩa thiết thực và bền vững. MB Ageas Life mong muốn chia sẻ, đồng hành nhiều hơn với địa phương, để mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân còn nhiều khó khăn", đại diện MB Ageas Life chia sẻ.

Trong hành trình gần một thập kỷ hoạt động tại Việt Nam, MB Ageas Life cho biết gắn chặt trách nhiệm của doanh nghiệp với sự phát triển cộng đồng thông qua các hoạt động thiết thực và cụ thể. Chiến dịch chung tay "Xóa nhà tạm, nhà dột nát" nằm trong chuỗi các hoạt động xã hội được MB Ageas Life triển khai trong giai đoạn 2025 - 2026, hướng tới dấu mốc kỷ niệm 10 năm hình thành và phát triển.

Bên cạnh việc cung cấp các sản phẩm bảo hiểm sáng tạo, đáp ứng đa dạng nhu cầu tài chính của khách hàng, MB Ageas Life còn dành nhiều nguồn lực cho các chiến dịch cộng đồng giàu tính nhân văn.

Các chương trình tiêu biểu có thể kể đến như giải chạy Happy Ekiden gây quỹ phẫu thuật nụ cười cho trẻ em hở hàm ếch; tặng quỹ học bổng dành cho sinh viên trường y; các khoản hỗ trợ thường niên cho người nghèo trên cả nước... Những hoạt động này tiếp tục khẳng định định hướng phát triển bền vững của doanh nghiệp, góp phần tạo ra giá trị tốt đẹp cho cộng đồng và hiện thực hóa mục tiêu trở thành công ty bảo hiểm nhân thọ hàng đầu được tín nhiệm nhất.