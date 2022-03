Máy xay nấu đa năng Tapuho T01 - trợ thủ đắc lực cho phụ nữ hiện đại

Phụ nữ hiện đại… có ngại vào bếp?

Thời đại 4.0, phụ nữ hiện đại ngày càng năng động, có nhiều cơ hội phát triển bản thân, theo đuổi đam mê và tận hưởng cuộc sống. Song song với đó, những bữa ăn bên gia đình do tự tay mình chuẩn bị cũng vẫn là một niềm vui, một niềm hạnh phúc của các chị em phụ nữ.

Đối với diễn viên Lã Thanh Huyền, mỗi ngày càng thêm bận rộn khi chị vừa làm nghệ thuật vừa đảm đương công việc kinh doanh. Tất bật là thế nên thời gian chị dành cho căn bếp gia đình cũng trở nên ít ỏi. Tuy nhiên, không vì thế mà nữ diễn viên xinh đẹp, tài năng lơ là chuyện bếp núc. Mỗi sáng của chị đều bắt đầu bằng một ly sữa hạt thơm ngon, nóng hổi, các bữa ăn trong ngày cũng luôn được thay đổi phong phú, đa dạng với các món ăn ngon lành chỉn chu, đủ khẩu phần cho cả người lớn và trẻ nhỏ. Đối với Lã Thanh Huyền, phụ nữ hiện đại thì không ngại vào bếp, nhưng phải có bí quyết riêng để làm sao việc bếp núc trở nên nhẹ nhàng, nhanh chóng và tiết kiệm thời gian tối đa….

Máy xay nấu đa năng Tapuho T01 - trợ thủ đắc lực của chị em phụ nữ hiện đại

Mới đây trong một chương trình, diễn viên Lã Thanh Huyền đã bật mí bí kíp giúp cho công việc nội trợ của chị dễ dàng và tiện lợi hơn rất nhiều. Đó chính là máy xay nấu đa năng Tapuho T01, một thiết kế mới ra mắt mang đến nhiều trải nghiệm thú vị cho người sử dụng.

Thiết kế sang trọng, gọn gàng với những tính năng tiện ích, thông minh

Máy xay nấu đa năng Tapuho T01 có màu bạc kim với thiết kế sang trọng nhưng cũng không kém phần duyên dáng, gọn gàng và đẹp mắt với màn hình tinh thể lỏng hiện đại kết hợp với các đường cong mềm mại trên thân máy. Phần cối máy được làm bằng thủy tinh Borosilicate 5 lớp dày 8mm, chịu lực chịu nhiệt lên đến 300 độ C. Lưỡi dao được thiết kế kiểu dáng 3D làm bằng Inox 304 nguyên khối cao cấp đến từ Nhật Bản, dài và sắc hơn nhưng lại dễ dàng vệ sinh hơn so với các lưỡi dao thông thường khác. Nắp máy làm bằng Inox 304 kết hợp nhựa nguyên sinh cao cấp an toàn cho sức khỏe. Đặc biệt phần nắp chính có gioăng silicon chống trào và nắp phụ có cấu tạo thành những vòng tròn lặp tạo thành hệ thống chống trào kép giúp giảm bọt, chống trào tuyệt đối.

Trên thân máy là bảng điều khiển được hiển thị bằng tiếng Việt nên rất dễ sử dụng và thao tác với đầy đủ các tính năng như hẹn giờ, thời gian, tốc độ máy, vệ sinh máy và đặc biệt ở đây có tính năng tạm dừng là một tính năng độc quyền trên thị trường hiện nay. Với tính năng này, máy có thể tạm dừng và hoạt động tiếp chương trình đang nấu dở, mang đến sự an toàn và tiện dụng tuyệt đối cho người sử dụng. Trong bảng điều khiển màn hình tinh thể lỏng là các chế độ nấu như cháo mịn, cháo nguyên hạt, sinh tố, sữa hạt nhanh, sữa thảo mộc, giữ ấm.

Công dụng của dòng sản phẩm máy xay nấu đa năng Tapuho T01

Máy xay nấu đa năng Tapuho T01 hội tụ đầy đủ nhất các chức năng của một máy xay nấu đa năng, hỗ trợ cho các chị em phụ nữ tiết kiệm thời gian tối đa và nấu đa dạng món ăn ngon. Chỉ cần cho nguyên liệu vào máy và bấm chọn chức năng mong muốn, còn lại tất cả đã có Tapuho T01 thực hiện..

Diễn viên Lã Thanh Huyền chia sẻ, chị có thể làm các loại sữa thảo mộc như sữa đậu nành, sữa ngô, sữa hạt, thậm chí là có thể làm sữa hạt không cần nấu. Các món cho em bé như cháo mịn, soup mịn hay cháo nguyên hạt cho người lớn, các món canh, hầm xương, làm ruốc thịt, hấp các loại rau củ quả, đồ xôi, làm bánh, xay sinh tố… Và điều đặc biệt nữa của dòng Tapuho T01 đó chính là giữ lại nguyên vẹn dinh dưỡng trong nguyên liệu để thành phẩm không chỉ thơm ngon mà còn tốt lành cho sức khỏe người sử dụng.

Để mua hàng, các bạn có thể truy cập vào website www.tapuho.com và fanpage Tapuho Việt Nam để biết thông tin về các đại lý và nhà phân phối của hãng. Sản phẩm bao gồm đầy đủ phụ kiện đi kèm với một quyển sách công thức Sắc màu sữa hạt bao gồm rất nhiều các kiến thức bổ ích và rất nhiều công thức sữa hạt bổ dưỡng.

Tapuho Việt Nam chuyên phân phối các sản phẩm thiết bị điện, đồ gia dụng thông minh, thiết bị nhà bếp với cam kết: "Mang đến giải pháp chăm sóc cho cuộc sống chất lượng, tiện nghi đồng thời tích hợp các tính năng an toàn đem lại những trải nghiệm tuyệt vời trên cả sự mong đợi của khách hàng".

Thông tin liên hệ

Công ty TNHH Tapuho Việt Nam

Địa chỉ: Số 12 Văn Quán, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội.

Website: https://tapuho.com

Fanpage: https://www.facebook.com/tapuhovietnam

Hotline: 0936 547 898