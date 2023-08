Luna Thái "truyền lửa" người tham gia qua sự kiện Ngày hội yoga Dân trí

Màn đồng diễn yoga lập kỷ lục Việt Nam (Ảnh: BTC).

Từ sáng sớm, hàng nghìn người từ các tỉnh thành như Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Ninh, TPHCM… đã đến Sân vận động quốc gia Mỹ Đình để tham gia sự kiện.

Các học viên của Học viện Quốc tế Yoga Luna Thái (Ảnh: Luna Thái).

"Mặc dù khoảng cách khá xa, di chuyển khá vất vả nhưng trên khuôn mặt họ luôn tràn đầy tươi vui, năng lượng. Đến với sự kiện, các nhóm đã lên kế hoạch từ khá lâu và chuẩn bị các bài biểu diễn riêng cũng như trang phục chỉn chu để được cùng nhau trình diễn tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Và sức mạnh đó đến từ tình yêu với bộ môn yoga", đại diện Học viện Quốc tế Yoga Luna Thái cho hay.

Tại sự kiện, ông Hoàng Thái Tuấn Anh - Trưởng đại diện miền Bắc Tổ chức kỷ lục Việt Nam - công bố quyết định công nhận kỷ lục tới Báo điện tử Dân trí về màn đồng diễn yoga và xếp hình lá cờ Tổ quốc.

Giảng viên Luna Thái tại sự kiện "Ngày hội yoga Dân trí" (Ảnh: Luna Thái).

Qua sự kiện, các yogi (người tập yoga) trên khắp mọi miền tổ quốc được kết nối, cùng nhau tĩnh tâm ngồi thiền, đồng diễn dưới tiết trời thu Hà Nội. Ngoài màn đồng diễn yoga, màn xếp hình lá cờ Việt Nam của 5.000 người đã khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong lòng các yogi và khán giả trên khán đài.

Tại chương trình này, giảng viên Trần Lan Anh (Luna Thái) cùng các học viên của lớp Đào tạo huấn luyện viên TTC88 của Học viện Quốc tế Yoga Luna Thái mong muốn mang đến thông điệp ý nghĩa qua bài yoga "Save the earth". Màn trình diễn với các tư thế yoga uyển chuyển và chuyên nghiệp trên nền nhạc cảm xúc đã để lại ấn tượng sâu sắc với các yogi tham gia sự kiện.

Giảng viên Luna Thái với màn biểu diễn Save the earth (Ảnh: Luna Thái).

Giảng viên Luna Thái chia sẻ về bài biểu diễn Save the earth: "Kể từ khi đến với yoga, tôi nhận ra rằng chúng ta không chỉ là một cá thể độc lập mà còn là một phần của toàn bộ vũ trụ. Bản thân tất cả chúng ta đều có thể góp phần nhỏ nào đó thay đổi thế giới xung quanh mình. Sự hủy diệt sinh thái do biến đổi khí hậu đang gây ra những mất mát to lớn đối với cuộc sống của con người và các loài động, thực vật".

Giảng viên Luna Thái với màn biểu diễn Save the earth (Ảnh: Luna Thái).

Đại diện Luna Thái chia sẻ thêm, với giảng viên Luna Thái nói riêng hay tất cả học viên của học viện nói chung, đây chính là một ngày hội lớn, ngày mà tất cả thành viên học viện có cơ hội được tụ họp, cùng nhau chia sẻ niềm vui, nỗi vất vả trên chặng đường đi truyền lửa đam mê yoga.

Giảng viên Luna Thái cùng các học viên của mình (Ảnh: Luna Thái).

Luna Thái hy vọng rằng những hình ảnh này sẽ lan tỏa được cảm hứng cũng như năng lượng tích cực đến với mọi người và bộ môn yoga sẽ ngày càng phổ biến hơn trong cộng đồng.