Liti Florist ra mắt 5 loại hoa ngọt ngào dành cho phái đẹp dịp 20/10

Dân trí Với bộ sưu tập hoa tươi "Cherish every moment with her" từ Liti Florist - Không gì tình hơn một ý tưởng "thay hoa gửi lời yêu" dành cho người phụ nữ bạn luôn thương nhân dịp 20/10.

Tình dài theo năm tháng, hoa đẹp đậm lòng yêu....

Dù là ngày đặc biệt hay đơn thuần là một ngày đẹp trời, những người phụ nữ góp mặt trong cuộc sống xung quanh ta vẫn luôn xứng đáng nhận được nhiều điều hạnh phúc và tuyệt vời nhất bằng cả một tấm lòng chân tình. Vì lẽ đó, những "bông mây" đẹp xinh dễ kiếm tìm vẫn luôn là biểu tượng "đượm tình" nhất để trao gửi tình yêu thương trân quý.

Mượn dịp ngỏ lời…

Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Liti Florist - tiệm hoa độc đáo trong lĩnh vực hoa tươi nhập khẩu - ra mắt bộ sưu tập (BST) mới với tên gọi ngọt ngào "Cherish every moment with her" gồm 16 mẫu hoa đa dạng sẽ giúp các chàng trai bớt đi tâm trạng "chơi vơi" giữa hàng ngàn lựa chọn mẫu quà tặng.

"Nhớ nhung tình ái, yêu thương đậm sâu" trong từng khoảnh khắc cùng em - Cherish every moment with her là chủ đề chính của BST 20/10 năm nay Liti Florist dành tặng những người phụ nữ yêu hạnh phúc, yêu sự tinh tế qua vẻ đẹp thanh lịch từ những đóa hoa. Những tên riêng mỹ miều được đặt cho từng thiết kế hoa trong BST mang hơi thở của nước Pháp lãng mạn như: Amour Pur, Odeur agréable, Romantique violette, Ma Muse,.... Hơn nữa, những đóa hoa đẹp đẽ nhất từ Liti Florist sẽ giúp các chàng trai "gửi hoa thay lời" trong dịp đặc biệt này.

Sâu sắc mà tinh tế, Liti Florist khéo léo níu giữ phút giây hạnh phúc

Điểm nhấn trong BST là nàng thơ La princesse, với thiết kế hoa nữ tính, sự kết hợp tinh tế của hoa hồng Ecuador cùng những chiếc lá chanh dát vàng. Lớp voan lụa bồng bềnh được xếp tỉ mỉ, thả dài những dải mềm mại, khiến mọi cô gái đều trở thành nàng công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích.

Khi hoa cũng là một kiệt tác nghệ thuật của mẹ thiên nhiên ban tặng, Liti Florist hiểu và muốn khơi gợi điều đó trên từng hồn hoa trong BST 20/10 lần này. Từ khâu lên ý tưởng, phát triển sản phẩm, thiết kế hình ảnh, tạo mẫu cho hoa... cho tới từng công đoạn nhỏ, đều được Florist tại Liti tỉ mỉ nghiên cứu. Liti Florist gửi gắm hàng ngàn tấm chân tình yêu hoa, thể hiện điều đó một cách tinh tế và duyên dáng nhất có thể. "Let's Flowers Talk" - lắng nghe lời thì thầm tâm tình của đóa hoa - là giá trị cốt lõi mà điện hoa Liti Florist luôn muốn phát triển và duy trì.

Bên cạnh đó, toàn bộ hoa trong thiết kế của BST Cherish every moment with her cũng như những dòng hoa tươi khác đều được Liti Florist nhập khẩu từ các quốc gia như Hà Lan, Ecuador... Nét đẹp tự nhiên, độ tươi của màu sắc trong từng bông hoa từ Liti Florist bao giờ cũng rất tinh tế và xứng đáng là một sự lựa chọn hoàn hảo dành tặng những người phụ nữ thân yêu.

Liti Florist là điểm hẹn ưu ái có nhiều dòng hoa nhập khẩu đa dạng về màu sắc, hương thơm, phong cách... Bên cạnh đó, siêu phẩm hoa khô độc đáo cũng nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khách hàng mua hoa tại đây, xứng đáng để các đấng mày râu "chọn hoa gửi tâm tình" tới nửa kia theo cách hoàn hảo.

Liti Florist hiện tại đặt chi nhánh ở cả Hà Nội và TPHCM, tham khảo thêm những mẫu hoa khác từ điện hoa Liti Florist, vui lòng truy cập qua Website chính thức: https://litiflorist.com/ hoặc tới địa chỉ cụ thể:

Liti Florist

Let Flowers Talk|Để hoa thay lời!

- 339 Kim Mã, Hà Nội

- 51A Trần Duy Hưng, Hà Nội

- 3 Phố Huế, Hà Nội

- Tầng 1, Lotte Department Store, 54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

-100 Võ Thị Sáu, quận 1, TPHCM

Trường Thịnh