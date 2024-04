Lên Đà Lạt tránh nóng, khách bất ngờ cảnh "trưa cởi trần, tối bật quạt ngủ"

Đà Lạt được cho là thành phố có khí hậu mát mẻ quanh năm. Chính vì thế, nhiều người khá ngạc nhiên khi trải nghiệm nắng nóng nhiều ngày, nhiệt độ tăng cao bất thường tại đây. Trên mạng xã hội, không ít khách du lịch và người dân bản địa cho biết họ phải "mở quạt lúc ngủ" vì thời tiết nóng bức tại Đà Lạt.

Sau chuỗi ngày dài chịu cảnh nắng nóng ở TPHCM, Trọng Minh (25 tuổi, quê ở Đà Lạt) chỉ mong sớm trở về tận hưởng kỳ nghỉ lễ trong không khí mát mẻ tại quê nhà. Thế nhưng, bản thân anh vô cùng bất ngờ trước tình cảnh Đà Lạt oi bức không khác gì TPHCM.

"Tôi định về quê để tránh nóng, "tưới mát" tâm hồn mà gặp thời tiết này thì... đành chịu. Tuy nắng nóng không gay gắt như ở TPHCM nhưng buổi trưa trời hanh khô, tạo cảm giác rất bức bối và khó chịu", Trọng Minh chia sẻ.

Mai anh đào bất ngờ nở rộ trên đường phố Đà Lạt vào giữa tháng 4 (Ảnh: Minh Hậu).

Theo Trọng Minh, gần như các hộ gia đình ở Đà Lạt đều không lắp máy lạnh mà thường mua máy sưởi ấm. Tuy nhiên, trước đợt nắng nóng này, nhiều người dân phải dùng thêm quạt hoặc tìm chỗ có máy lạnh để "hưởng ké".

Trọng Minh nói thêm: "Mấy hôm nay, tôi phải lấy cớ đi mua sắm để ra các trung tâm thương mại "hưởng ké" máy lạnh. Ở Đà Lạt thường chỉ có quán cà phê hoặc trung tâm thương mại cạnh hồ Xuân Hương mới có máy lạnh thôi. Vào giữa trưa, em trai tôi phải cởi trần để đỡ nóng".

Căn nhà cấp 4 gác mái ở Đà Lạt của chị L.T.N. (SN 1995) cũng phải chịu cái nóng hầm hập xuyên suốt những ngày qua. Để tránh nóng, nhà chị sắm hẳn một chiếc quạt hơi nước cỡ lớn để sử dụng. Đây là điều mà trước đây chị chưa từng nghĩ tới.

"Trời nóng nên nhà tôi phải mở hết cửa ra để có gió lùa vào, ban đêm ngủ cũng không cần đắp chăn như trước", chị L.T.N. nói.

Minh Ngọc (SN 1999, đến từ TPHCM) cùng nhóm bạn cũng vô cùng hụt hẫng khi du lịch tại "thành phố ngàn hoa" giữa thời tiết nóng bức những ngày qua.

"Ngày trước đến Đà Lạt, tôi phải mặc áo len choàng khăn giữ ấm mỗi khi ra đường, còn bây giờ thì phải mặc đồ thoáng mát. Tôi lên đồ, trang điểm tươm tất để đi chụp ảnh mà cứ lo sợ nắng nóng sẽ trôi hết phấn nền", Minh Ngọc chia sẻ.

Theo khảo sát của phóng viên Dân trí, hiện tại, nhiệt độ ban ngày ở Đà Lạt vào khoảng 29-30 độ C, có lúc lên tới 31 độ C. Về đêm, "thành phố sương mù" giảm còn 26-27 độ C. Đối với người dân xứ lạnh thì đây là điều khá bất thường với Đà Lạt.

Trong 2 tuần gần đây, Đà Lạt cũng đã có những cơn mưa đầu mùa. Theo chia sẻ của người dân bản địa, mưa lớn thường xuất hiện vào đầu giờ chiều. Mưa kéo đến đột ngột, trút xuống ào ào rồi cũng nhanh chóng tạnh sau vài giờ.

Mưa lớn trút xuống đường phố Đà Lạt vào chiều 28/4 (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Theo ghi nhận của phóng viên, khoảng 14h ngày 28/4, giữa lúc trời vẫn hanh nóng, mây đen bất ngờ kéo đến, rồi đổ mưa trắng xóa.

Sự thay đổi thời tiết đột ngột khiến người đi đường không kịp trở tay, vội vàng tìm chỗ trú mưa. Cơn mưa đầu mùa giúp thời tiết Đà Lạt trở nên dịu mát hơn, nhiệt độ ban đêm giảm còn khoảng 20 độ C.

"Mấy hôm nay Đà Lạt chịu cảnh "đất chật, người đông" mà thời tiết còn nóng. Nhờ mấy cơn mưa đầu mùa mà trời mát mẻ hẳn", một người dân đi đường bày tỏ.