Lễ cưới đặc biệt của 3 cặp đôi công an tuyến đầu chống dịch

Ngày 29/1, Công an thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức lễ cưới tập thể của 3 cán bộ, chiến sĩ tham gia phòng, chống dịch Covid-19.

Ba cán bộ, chiến sĩ được đơn vị tổ chức lễ cưới tập thể gồm: Trung úy Lê Xuân Kỷ - cán bộ Đội Văn phòng tham mưu, Đại úy Ngô La Bảo - cán bộ Đội Xây dựng phong trào và bảo vệ an ninh Tổ quốc, Thiếu úy Nguyễn Văn An - Công an xã Ia Sao.

Cả 3 người đều đã đăng ký kết hôn song do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và cùng tham gia tuyến đầu chống dịch nên phải nhiều lần hoãn tổ chức đám cưới.

Đảng ủy, lãnh đạo Công an thị xã Ayunpa (Gia Lai) tổ chức lễ cưới tập thể cho 3 CBCS đơn vị có hoàn cảnh khó khăn, chưa thể tổ chức đám cưới do ảnh hưởng của dịch Covid-19 (Ảnh: C.H).

Trung úy Lê Xuân Kỷ - Đội Văn phòng tham mưu là một trong 3 trường hợp đặc biệt được cơ quan tạo điều kiện tổ chức. Anh và vợ đăng ký kết hôn từ tháng 11/2021 nhưng chưa thể tổ chức lễ cưới.

Theo Trung úy Kỷ, gia đình ở Nghệ An và anh vào công tác ở Tây nguyên từ năm 2015. Cũng vì hoàn cảnh gia đình neo đơn và là vùng dịch nên gia đình Trung úy Kỷ không thể vào dự lễ cưới. Chính vì vậy, Đảng ủy, lãnh đạo Công an thị xã Ayun Pa đã tạo điều kiện và đứng ra đại diện gia đình tổ chức lễ cưới cho anh.

Lễ cưới còn có mặt có mặt gia đình của các cán bộ, chiến sỹ đến dự, để tận mắt nhìn con của mình hạnh phúc (Ảnh: C.H).

"Lúc biết tin sẽ được bên Lãnh đạo Công an thị xã Ayun Pa tạo điều kiện tổ chức lễ cưới, tôi rất vui và hạnh phúc. Ngay lúc đó, tôi đã chạy về nhà báo tin cho vợ của mình. Tôi rất trân trọng và cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo đơn vị", Trung úy Kỷ xúc động nói.

Tương tự, Đại úy Ngô La Bảo, Đội xây dựng phong trào và BVANTQ cho hay, qua thời gian tìm hiểu và được sự đồng ý của đơn vị, tháng 4/2021 vợ chồng đồng chí đã đăng ký kết hôn nhưng đến nay đã 3 lần hoãn cưới.

Do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nên đã làm lễ cưới của Đại úy Bảo không như dự định. Vợ anh công tác ở Đà Nẵng còn gia đình vợ lại ở Đăk Lăk là vùng đỏ nên ngày rước dâu chỉ có vợ và bố mẹ chồng làm thủ tục về nhà.

Lễ cưới tổ chức trong không khí vui tươi và có cả những giọt nước mắt xúc động của các cặp đôi và gia đình (Ảnh: C.H).

Trong niềm vui ngày cưới, Đại úy Bảo lại xúc động chia sẻ: "Khi biết được thông tin đơn vị tổ chức cho đám cưới, chúng tôi rất vui mừng. Đời người con gái ai cũng mong muốn được mặc áo cưới một lần. Vợ tôi đã khóc khi biết được tin vui này. Lúc đó tôi cũng không khỏi xúc động rơi nước mắt hạnh phúc".

Thiếu úy Nguyễn Văn An và vợ chia sẻ rằng đây là ngày trọng đại khó quên trong đời. An là cán bộ an ninh được tăng cường xã trong đợt đầu thực hiện đề án đưa Công an chính quy về xã Ia Sao. Anh và vợ đăng ký kết hôn từ tháng 6/2021 nhưng do tham gia tuyến đầu chống dịch nên phải hoãn đám cưới 2 lần chưa tổ chức được. Đến nay, đồng chí được đơn vị tổ chức lễ cưới là niềm vui, hạnh phúc to lớn của bản thân và gia đình.

Tham gia trong lễ cưới đặc biệt này không chỉ có lãnh đạo và đồng nghiệp mà còn có sự hiện diện gia đình của họ cũng đến dự, để tận mắt nhìn con của mình hạnh phúc.

Các cặp đôi đã xúc động khi được lãnh đạo Công an Thị xã Ayun Pa quan tâm, tổ chức một đám cưới long trọng, vui tươi (Ảnh: C.H).

Trước niềm vui hạnh phúc của con, ông Ngô Hồng Vũ (trú tổ 4 phường Hòa Bình, thị xã Ayun Pa) là bố của Đại úy Ngô La Bảo rất xúc động bày tỏ: "Đây là đám cưới đặc biệt mà lãnh đạo Công an thị xã dành cho con chúng tôi. Chúng tôi vô cùng biết ơn các lãnh đạo đã quan tâm, tạo điều kiện cho con chúng tôi được tổ chức ngày trọng đại của cuộc đời", ông Vũ nói.

Trung tá Ksor H'Bơ Khăp, Trưởng Công an thị xã Ayun Pa chia sẻ: "Chúng tôi mong muốn mang đến không khí ấm cúng, gần gũi của gia đình để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác. Trong thời gian qua, các cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đã gác lại hạnh phúc riêng để nỗ lực tham gia vào công tác chống dịch Covid - 19.

Đại diện đơn vị, chúng tôi xin cảm ơn gia đình các cán bộ, chiến sĩ đã đồng hành, là chỗ dựa vững chắc để các đồng chí cùng tập thể lãnh đạo đơn vị hoàn thành các nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó".