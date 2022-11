Làm mờ sẹo côn trùng cắn với gel Scargel Plus

Sẹo côn trùng cắn là gì?

Khi bị côn trùng cắn, da sẽ xuất hiện những vết đỏ kèm theo cảm giác ngứa ngáy, khó chịu, nhiều người theo thói quen sẽ gãi mạnh để có được sự thoải mái tạm thời.

Ngoài những phản ứng nhẹ như trên, người bị côn trùng cắn có thể gặp phải nhiều phản ứng nặng hơn do dị ứng với nọc côn trùng như: Khó thở, phát ban; sưng phù ở mặt, cổ họng, vị trí vết đốt; nôn ói, mạch nhanh, tăng huyết áp và sốt nhẹ.

Trong đó, quá trình tác động vật lý sẽ khiến vết thương bị chảy máu, sưng tấy, trầy xước,… từ đó tạo sẹo. Tùy vào tình trạng vết côn trùng đốt cũng như sự tác động của con người mà vết sẹo sẽ có hình dạng và mức độ nặng nhẹ khác nhau.

Cải thiện sẹo côn trùng cắn với gel bôi làm mờ sẹo Scargel Plus

Scargel Plus là sản phẩm hỗ trợ cải thiện những vết sẹo côn trùng cắn. Gel bôi sẹo được sản xuất theo quy trình chặt chẽ của công ty Cosmoproject. Đây là doanh nghiệp chuyên sản xuất mỹ phẩm chăm sóc da, đã từng hợp tác với thương hiệu lớn.

Gel Scargel Plus có giấy xác nhận nội dung quảng cáo số 164/2019/XNQC-YTHCM do Sở Y tế TPHCM cấp ngày 5/4/2019.

Gel Scargel Plus có nhiều thành phần giúp tái tạo da

Sản phẩm chiết xuất hành tây và nha đam có tác dụng kháng viêm, kháng khuẩn, giúp làm dịu da, giảm ngứa, giảm tình trạng thô ráp, ngăn chặn các sắc tố gây thâm ngay từ khi sẹo chưa lành hẳn.

Collagen thủy phân giúp chia nhỏ các phân tử collagen để dễ dàng hấp thụ vào trong cơ thể con người tới 90%. Collagen sau quá trình thủy phân có độ tập trung dưỡng chất cao hơn, đẩy nhanh quá trình lành sẹo.

Allantoin và Hyaluronic cấp ẩm cho da, kích thích các nguyên bào sợi sản xuất collagen, tái tạo cấu trúc các lớp tế bào.

Công nghệ độc quyền Neozone 4000, một chất làm đẹp về mặt hóa học, sở hữu hàm lượng 9,6g trên 100g, có khả năng điều chỉnh tương thích với phản ứng đa dạng của con người. Do đó, gel trị sẹo Scargel Plus hỗ trợ cải thiện các vết tổn thương da do côn trùng cắn.

Sản phẩm được sản xuất theo quy trình đáp ứng các quy tắc chặt chẽ tại châu Âu và thế giới, đạt giấy chứng nhận an toàn da liễu châu Âu, lành tính với nhiều loại da, phù hợp với những vết sẹo côn trùng đốt.

Hiện nay, sản phẩm đang được bày bán trên thị trường với 2 dung tích 10ml và 20ml tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng và tình trạng sẹo của người dùng.

Plus là sản phẩm của thương hiệu DottorPrimo, được nhập khẩu và phân phối độc quyền bởi công ty TNHH Intershop. Hiện, Scargel Plus đã có mặt tại các hệ thống nhà thuốc, bệnh viện và các trang thương mại điện tử.

