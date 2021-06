Làm IT Thế Giới Di Động có gì vui mà sinh viên công nghệ nào cũng muốn đến thực tập?

Dân trí Dù là tập đoàn bán lẻ, Thế Giới Di Động vẫn được biết đến như một công ty công nghệ với hệ thống vận hành trơn tru nhờ biệt đội IT với 700 nhân sự, liên tục nâng cấp cả về chất và lượng.

Chia sẻ từ những người trong cuộc

Gần đây khi biết tin IT Fresher chính thức trở lại, các "đàn anh" IT của Thế Giới Di Động đã có những chia sẻ chân tình giải đáp những băn khoăn, tâm lý e ngại của sinh viên công nghệ thông tin, tiếp thêm động lực để các em an tâm tham gia MWG IT Fresher mùa 5.

Trưởng nhóm Bộ phận website Điện máy Xanh - anh Vũ Minh Trí, tiết lộ anh là một trong những ứng viên của chương trình MWG IT Fresher mùa đầu tiên. Tham gia chương trình khi còn năm ba đại học, cũng bỡ ngỡ vì chưa nhiều kinh nghiệm nhưng sau 4 năm, anh Trí đã ghi tên mình vào nhiều dự án công nghệ lớn của MWG.

Gần đây, anh và các cộng sự đã triển khai thành công phiên bản mới cho các website của MWG, giúp nâng cao trải nghiệm mua sắm của khách hàng. Đối với Trí, hạnh phúc nhất của dân công nghệ thông tin là được tự tay làm ra sản phẩm, càng tự hào hơn khi sản phẩm đó được hàng triệu người đón nhận, sử dụng và đánh giá tốt.

Anh Thái Minh Nhứt - bộ phận DBA, khẳng định chương trình IT Fresher là bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời. Từ một sinh viên mới ra trường, Nhứt đã có được một công việc tốt đúng sở thích và sở trường, cùng với thu nhập ổn định sau khi tham gia.

"Bên cạnh văn hóa phục vụ khách hàng, môi trường làm việc năng động, văn hóa yêu thương hỗ trợ đồng đội thì một điều không thể không nhắc đến ở MWG là chính sách lương thưởng và phúc lợi rõ ràng", anh Nhứt khẳng định. Chàng trai này cũng tiết lộ Tết đến, dân IT nào ở MWG cũng "mừng như mở hội" vì khoản thưởng từ 3- 9 tháng thu nhập.

Đăng ký ngay kẻo lỡ

Biết nhiều sinh viên vẫn đang băn khoăn, anh Bành Tuấn Thanh - bộ phận lập trình nói ngay: "Chính anh cũng từng lo lắng khi tham gia MWG IT Fresher lúc vừa ra trường, nhưng những lo lắng ấy nhanh chóng tan biến. Thay vào đó, anh tiến bộ hẳn về chuyên môn, hiểu nhiều kiến thức về IT lẫn nghiệp vụ bán hàng".

Cụ thể, khi tham gia chương trình, ứng viên được học hỏi kinh nghiệm từ các chuyên gia công nghệ hàng đầu trong ngành bán lẻ, tiếp xúc với Big Data, hệ thống ERP, hệ thống CRM, System Network, Security, BA, mobile app và các website của Thế Giới Di Động hiện nay.

Hiện mỗi ngày, 3 website thegioididong.com, dienmayxanh.com và bachhoaxanh.com của MWG có đến hàng triệu lượt truy cập. Đây là con số ấn tượng, giúp các website lọt top những trang thương mại điện tử có lượt truy cập nhiều nhất Đông Nam Á, tốc độ tải trang nhanh chóng mặt, chỉ dưới 2 giây.

"MWG IT Fresher - Coder Contest 2021 là cơ hội có 1-0-2 dành cho sinh viên ngành IT, công ty có rất nhiều kế hoạch và dự án đang cần những nguồn nhân lực trẻ thế hệ gen Z nhiệt huyết và sáng tạo", anh Thanh nhắn nhủ các bạn trẻ.

Tham gia thực tập là bạn cũng tiến một bước rất gần trở thành nhân viên chính thức của tập đoàn bán lẻ top 100 của Châu Á, top 500 thế giới, doanh nghiệp niêm yết tốt nhất Châu Á trong nhiều năm liền.

Dù còn ngồi trên giảng đường hay đã tốt nghiệp, các sinh viên công nghệ thông tin đều có cơ hội làm việc tại tập đoàn bán lẻ số 1 Việt Nam

Chú trọng vận dụng công nghệ vào ngành bán lẻ, Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG) khởi động MWG IT Fresher 2021 với chủ đề "Coder Contest". Chương trình mang đến 90 suất thực tập cùng gói học bổng hấp dẫn 16 triệu/suất, dành cho sinh viên nhanh tay đăng ký từ hôm nay đến ngày 30/06. Tìm hiểu chi tiết về chương trình và ứng tuyển tại: https://vieclam.thegioididong.com/tuyen-dung/thuc-tap-sinh-cong-nghe-thong-tin-it-fresher-180.

Trường Thịnh