Lạ lùng những người phụ nữ Mỹ kết hôn với... chính mình

Brittany Rist, 34 tuổi, bước vào lễ đường trong bộ váy màu hoa hồng, mạng che mặt trắng trên nền ca khúc Girl, dù không có khách mời. Đây là đám cưới của Rist, nhưng không có chú rể nào đợi phía trước.

Cô đọc lời thề nguyện trước gương, tự nhận lời cầu hôn và trao nhẫn cho chính mình. Cô nói "tôi đồng ý" với chính mình, đồng thời cam kết yêu bản thân dù tốt hay xấu.

"Tôi thề sẽ không bao giờ từ bỏ bản thân trong bất kỳ mối quan hệ lãng mạn nào. Tôi thề sẽ tôn trọng chính mình và sống một cuộc đời như "tác phẩm nghệ thuật"", cô nói với hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Cuối cùng, cô tự nâng cốc chúc mừng trong bữa tiệc của chính mình.

Nhiều tháng trước sự kiện mà Rist gọi là "lễ cam kết tâm hồn", cô đã chia tay chồng cũ sau 9 năm chung sống. Từ đây, cô bắt đầu hành trình chữa lành nội tâm, thề độc thân và đăng ký trị liệu tâm lý.

Một buổi chiều cuối năm 2021, tại nhà riêng ở Ozark (bang Missouri, Mỹ), Rist kết thúc hành trình yêu thương chính mình bằng lời tuyên bố thủy chung.

"Tôi nhận ra trong tình yêu và mối quan hệ với người khác, tôi không hoàn toàn thể hiện và yêu thương mình. Chúng ta dồn tất cả thời gian, tiền bạc và năng lượng vào việc kết hôn, nhưng không bao giờ đầu tư cho chính mình", cô nói.

Theo Rist, việc thề ước với chính mình là một phần của quá trình khám phá bản thân. Sau ly hôn, cô luôn thắc mắc "tại sao không mua cho mình một chiếc nhẫn? Tại sao không biết tự yêu thương bản thân một cách trọn vẹn trong thời gian này và tổ chức một lễ kỷ niệm".

"Cảm giác được tiếp thêm sức mạnh khi ngồi trước gương và yêu thương chính mình", cô nói.

Brittany Rist đã tổ chức đám cưới với chính mình vào tháng 11 năm ngoái (Ảnh: CNN).

Khái niệm tự kết hôn (sologamy) xuất hiện từ nhiều năm nay. Không có dữ liệu về việc có bao nhiêu người cử hành hôn lễ với chính mình, nhưng thực tế ngày càng nhiều đám cưới kiểu này.

CNN đã trò chuyện với 4 phụ nữ kết hôn với chính mình. Họ mô tả hành động này là biểu tượng của tình yêu bản thân, khẳng định mối quan hệ sâu sắc với bản thân. Những người này cũng cho biết kết hôn với chính mình không liên quan đến việc từ bỏ mối quan hệ với vợ/chồng trong tương lai.

Khoảng một năm sau đám cưới chính mình, Rist đã kết hôn với người chồng hiện tại. Người phụ nữ 34 tuổi vẫn đeo chiếc nhẫn tự kết hôn trên tay phải như một lời nhắc nhở về cam kết đã thực hiện.

Tuy nhiên, hành động này của cô gặp phải sự chỉ trích. Nhiều người cho rằng đây là hành vi ái kỷ. Kết hôn với chính mình không có ý nghĩa về mặt pháp lý ở Mỹ hay các quốc gia khác.

Brittany Rist đã tự viết lời thề cho lễ cưới của mình. Shalako là tên đệm của cô ấy (Ảnh: CNN).

John Amodeo, nhà trị liệu tâm lý, lại cho rằng điểm nổi bật của xu hướng này là ngày càng nhiều người nhận ra bản thân cần chịu trách nhiệm cho hạnh phúc của chính mình.

Họ có thể sống một cuộc đời thỏa mãn, ý nghĩa mà không cần người yêu hay vợ/chồng. Nhà tâm lý cũng mô tả đây là hình thức ái kỷ lành mạnh. Nếu không biết yêu thương chính mình, mọi người sẽ phụ thuộc vào người khác để cảm thấy bản thân xứng đáng và có giá trị.

Huấn luyện viên thể hình Danni Adams, 30 tuổi, cũng lên kế hoạch kết hôn với chính mình từ vài năm trước. Cô nói muốn tổ chức một bữa tiệc lớn cùng những người thân yêu. Nhưng đại dịch Covid-19 ập đến khiến Adams phải hoãn lại và tìm đến nhà trị liệu để cải thiện lòng tự trọng.

"Tôi mất vài năm để thực sự đầu tư vào bản thân, đi trị liệu, đồng thời hiểu sâu hơn về ý nghĩa của việc phá vỡ định kiến của thế hệ cũ. Khi đã bình tâm suy nghĩ, tôi thấy ổn và nói với bác sĩ trị liệu "tôi muốn kết hôn với chính mình"", cô nói.

Cuối năm ngoái, trước sự chứng kiến của 40 khách mời tại một địa điểm tổ chức ngoài trời ở Sanford (bang Florida, Mỹ), Adams một mình bước vào lễ đường với bài hát Self Love của Jayson Lyric.

Đằng sau cô là 9 phù dâu, đều là bạn thân. Giống như Rist, Adams đọc lời thề sẽ yêu thương chính mình trước gương. Cô cũng tự tặng bản thân một bộ trang sức gồm nhẫn, vòng cổ và lắc tay khắc chữ: "Cô gái xinh đẹp, bạn sinh ra để thay đổi thế giới và tập trung vào những điều tốt đẹp".

Nữ huấn luyện viên tiết lộ chi khoảng 4.000 USD cho đám cưới chính mình. "Đây là bước ngoặt để tôi có được một cuộc đời mới. Tôi được làm chủ cuộc sống, niềm vui và được lựa chọn là chính mình", cô nói.

Danni Adams kết hôn với chính mình vào tháng 12/2022 tại Sanford, Florida (Ảnh: CNN).

Sau đám cưới, Adams tự thưởng cho mình kỳ nghỉ trăng mật ở Tulum (Mexico). Nhưng vẫn có người cười nhạo quyết định của cô. Họ cho rằng Adams gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần và cần chạy chữa.

"Mọi người luôn hỏi "liệu tôi có phải ly hôn với chính mình để cưới chồng không?" Nhưng tại sao tôi phải từ bỏ chính mình để kết hôn lần nữa? Nếu tìm được người phù hợp, tôi sẽ đeo nhẫn cưới mới bên cạnh chiếc đã tặng cho chính mình", cô gái 30 tuổi nói.

Dorothy Fideli từng nghĩ không tái hôn sau khi ly hôn cách đây gần 5 thập kỷ. Nhưng tháng 5/2023, ở tuổi 77, bà đã tổ chức đám cưới trước sự chứng kiến của 3 người con và 20 khách mời tại cộng đồng hưu trí ở Goshen (bang Ohio, Mỹ).

Bà Fideli mặc váy trắng, đi giày thể thao và tiến vào lễ đường bằng chiếc xe tập đi được gia đình trang trí. Bài hát yêu thích của bà là Because You Loved Me cũng được bật lên.

"Tôi cảm thấy mình thật đẹp, giống như vừa trúng xổ số. Tôi như một nữ hoàng và rất khó diễn tả cảm giác đó", bà Fideli nói.

Fideli chưa bao giờ được mặc váy cưới. Đám cưới năm 1965 của bà và chồng diễn ra tại tòa án và kết thúc bằng cuộc ly hôn 9 năm sau đó.

Cụ bà 77 tuổi mong muốn qua đám cưới của mình nhắn nhủ với những phụ nữ trẻ đang đấu tranh với các vấn đề về lòng tự trọng: Không bao giờ là quá muộn để yêu thương chính mình!

Donna Pennington, con gái Fideli, nhớ lại ngày mẹ ngỏ ý kết hôn với chính mình. "Mẹ tôi từng thiếu tự tin nhưng bà đã vượt qua rào cản để đến được đây", cô nói.

Ở tuổi 77, bà Dorothy Fideli đã tổ chức đám cưới với chính mình trước sự chứng kiến của 3 người con và 20 khách mời (Ảnh: CNN).

Ena Jones cũng tự kết hôn với chính mình vào sinh nhật lần thứ 50, hồi tháng 9/2020 với 30 khách mời. Tại đây, bà xuất hiện với chiếc vương miện và váy trắng dài đến đầu gối, tay cầm bó hoa hướng dương và khoác tay cha chồng tiến vào lễ đường ở Kenansville (North Carolina, Mỹ).

Người phụ nữ 52 tuổi nói rằng muốn kết hôn với chính mình sau khi chồng qua đời vào năm 2016.

"Đám cưới không có ý nghĩa về mặt pháp lý nhưng đây là việc tôi cần làm. Nó tượng trưng cho tình yêu tôi dành cho chính mình trong suốt quãng đời còn lại", Jones nói. Bà cũng dự định lặp lại lời thề này vào sinh nhật lần thứ 55.

Ena Jones cũng tự kết hôn với chính mình vào sinh nhật lần thứ 50 (Ảnh: CNN).

Amode, nhà trị liệu hôn nhân và gia đình, nói rằng tự kết hôn với chính mình có thể giúp mọi người nâng cao lòng tự trọng mà không ngăn cản việc kết nối sâu sắc với người khác.

Ông khẳng định xây dựng tình yêu bản thân là nền tảng vững chắc cho các mối quan hệ thân mật, lành mạnh và viên mãn hơn với người khác. Tuy nhiên, đây là một quá trình lâu dài, không nhất thiết phải kết thúc bằng việc tự kết hôn.

Cả Rist, Adams, Fideli hay Jones đều hiểu điều đó. Họ dần nhận ra lý do khiến một số người không ủng hộ việc tự tổ chức đám cưới với chính mình.

Rist, người đang giúp những phụ nữ khác lên kế hoạch cho hôn lễ của chính mình, nói rằng: "Tâm lý chung của nhiều người là thường bị kích động hoặc bối rối bởi những điều mà họ chưa hiểu hết hay từng trải qua".

Nhưng sau tất cả, 4 người phụ nữ đều khẳng định tự hào về quyết định của bản thân. Và nếu có cơ hội, họ vẫn sẽ kết hôn lần nữa.