Kỷ niệm 31 năm Ngày thành lập PV GAS: Tự hào truyền thống - khát vọng vươn cao

Dân trí Tháng 9 năm nay, PV GAS đón mừng tuổi mới giữa mùa thu hướng về những ngày kỷ niệm đáng nhớ của dân tộc và của ngành Dầu khí.

Kỷ niệm tuổi 31 của PV GAS năm nay diễn ra trong bối cảnh khá đặc biệt, khi cả nước đang quyết liệt chiến đấu để chiến thắng "giặc Covid", từng bước khôi phục và đưa nền kinh tế trở lại đà phát triển. Ở thời điểm "lửa thử vàng", nhìn lại lịch sử phát triển đầy tự hào đã qua, toàn thể PV GAS càng thêm quyết tâm, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu; phát huy truyền thống văn hóa doanh nghiệp, tự tin vững bước trên những chặng đường mới.

Hành trình 31 năm xây dựng và phát triển

Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) hiện là đơn vị hàng đầu, chủ đạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) thực hiện phát triển lĩnh vực công nghiệp Khí trong Chiến lược phát triển của Tập đoàn; hoạt động hoàn chỉnh trong tất cả các khâu của chuỗi giá trị khí và sản phẩm khí, bao gồm thu gom, vận chuyển, chế biến, tồn trữ, phân phối, kinh doanh khí và các sản phẩm khí.

Vào ngày 26/4/1995, dòng khí đồng hành đầu tiên của mỏ Bạch Hổ được đưa vào đất liền chính là khoảnh khắc đầy tự hào, minh chứng cho sức mạnh trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng của một tập thể tiên phong, biến nguồn khí đống hành bị đốt bỏ ngoài khơi thành nguồn năng lượng giá trị phục vụ cho sự sống và dân sinh. Đến nay, trải qua hành trình 31 năm tiếp nối của các thế hệ người lao động PV GAS, một hành trình bền bỉ lao động sáng tạo, đam mê, cống hiến không ngừng đã và đang tạo nên hình hài ngành công nghiệp Khí Việt Nam từ những mảnh ghép riêng lẻ - một hành trình mạnh mẽ tiến lên phía trước.

Được thành lập vào ngày 20/9/1990 với tên gọi ban đầu là Công ty Khí đốt, PV GAS đã từng bước xây dựng, đưa vào hoạt động và hiện đang quản lý hệ thống hạ tầng ngành công nghiệp Khí Việt Nam tương đối hoàn chỉnh (gồm 5 hệ thống khí dài trên 1.500 km đường ống khí, 3 nhà máy xử lý khí với tổng công suất trên 10 tỷ m3/năm, 14 kho chứa LPG công suất gần 150 nghìn tấn, hệ thống phân phối khí/sản phẩm khí rộng khắp trên toàn quốc …) có giá trị tài sản trên 70 nghìn tỷ đồng.

Kỷ niệm 31 năm ngày thành lập PV GAS (20/9/1990 - 20/9/2021).

Trải qua quá trình 31 năm hình thành và phát triển, PV GAS đã trở thành Tổng công ty lớn mạnh với 19 đơn vị trực thuộc/thành viên, gần 3.000 CBCNV có trình độ chuyên môn cao, kinh nghiệm, năng động, sáng tạo. Hiện nay, mỗi năm PV GAS cung cấp nguồn nguyên, nhiên liệu để sản xuất gần 15% sản lượng điện, 70% nhu cầu đạm cả nước và nhiên liệu cho nhiều khu công nghiệp; chiếm lĩnh 100% thị phần khí khô, khoảng 70% thị phần bán buôn và khoảng 12% thị phần bán lẻ LPG nội địa.

Trong 31 năm qua, PV GAS đã cung cấp trên 155 tỷ m3 khí khô, gần 20 triệu tấn LPG, khoảng 2 triệu tấn condensate, đạt tổng doanh thu khoảng 915 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế trên 175 nghìn tỷ đồng, nộp ngân sách gần 85 nghìn tỷ đồng.

Với những thành tựu to lớn đạt được, PV GAS xứng đáng trở thành Nhà vận chuyển và cung cấp khí khô lớn nhất tại Việt Nam, Nhà sản xuất và kinh doanh LPG số 1 tại Việt Nam; hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ do Đảng và Nhà nước giao cho; góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, an ninh lương thực quốc gia; đảm bảo nguồn cung ổn định cho thị trường LPG; vinh dự đón nhận rất nhiều Huân chương, Cờ thi đua, Bằng khen, chứng nhận... của Nhà nước, các Bộ ngành, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các tổ chức uy tín trong khu vực, đặc biệt cao quý là Danh hiệu Anh hùng Lao động do Nhà nước trao tặng. PV GAS cũng trở thành Lá cờ đầu của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, nhiều năm liền nhận được vinh danh Top Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam và khu vực của nhiều tổ chức đánh giá độc lập…

Văn hóa, khát vọng, bản lĩnh chắp cánh tương lai

Phát huy vai trò chủ chốt, dẫn dắt của doanh nghiệp Nhà nước chuyên ngành trong lĩnh vực công nghiệp khí nhằm góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, PV GAS định hướng sẽ tiếp tục tham gia sâu rộng (đầu tư và kinh doanh) tất cả các khâu của chuỗi giá trị khí/LNG/sản phẩm khí từ thượng nguồn - trung nguồn - hạ nguồn trong nước và từng bước vươn ra quốc tế nhằm đảm bảo sự phát triển một cách chủ động, tối ưu và bền vững trong hoạt động sản xuất và kinh doanh khí/các sản phẩm khí. Cùng với đó, PV GAS tiếp tục tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ngành công nghiệp khí tối ưu trên cơ sở phát huy nguồn lực và kinh nghiệm sẵn có; Giữ vai trò đầu mối trong đầu tư và nhập khẩu khí, LNG cho sản xuất điện và các hộ tiêu thụ khác; Đa dạng hóa nguồn khí, tăng cường chế biến/chế biến sâu, đa dạng hóa sản phẩm khí nhằm gia tăng giá trị, sản lượng khí và sản phẩm khí…

Người Lao động PV GAS nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ trong điều kiện phòng chống đại dịch.

Trong hành trình phát triển của mình, xác định "Con người là trung tâm - Văn hóa là nền tảng", PV GAS tập trung phát triển đội ngũ CBCNV trình độ cao, tác phong công nghiệp, chuyên nghiệp đáp ứng mục tiêu phát triển và hội nhập; chú trọng củng cố, thực hành văn hóa doanh nghiệp, tái tạo lại những giá trị cốt lõi, cập nhật những yếu tố mới, những xu hướng của thời đại, phát huy liên tục nhằm tạo hệ giá trị Văn hóa tốt đẹp cho sự phát triển bền vững của PV GAS. Song song đó, PV GAS không ngừng hoàn thiện công tác quản trị, quản trị biến động, quản lý rủi ro, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số… để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Với Tầm nhìn: phát triển PV GAS thành doanh nghiệp khí vững mạnh, bền vững, có sức cạnh tranh cao, hoạt động hoàn chỉnh trong tất cả các khâu của chuỗi giá trị khí và sản phẩm khí; Giữ vai trò chủ đạo trong ngành Công nghiệp Khí Việt Nam và tham gia tích cực vào thị trường quốc tế. Cùng Sứ mệnh: mang nguồn năng lượng từ thiên nhiên phục vụ sự phát triển cộng đồng doanh nghiệp, người dân và đất nước. PV GAS không ngừng phát triển về quy mô, hoạt động, cam kết thực hiện theo triết lý kinh doanh đề ra với khách hàng, đối tác. Ban lãnh đạo PV GAS luôn khẳng định những nỗ lực phấn đấu xây dựng và phát triển bền vững thương hiệu PV GAS, trên cơ sở minh bạch và thu hút các nguồn đầu tư trong và ngoài nước, triển khai Chiến lược phát triển ngành công nghiệp Khí trong nỗ lực đảm bảo quyền lợi của cổ đông và nhà đầu tư.

PV GAS cùng toàn ngành tiếp tục nhịp lao động 24/7.

Trong năm 2021 cũng như chặng đường phía trước, PV GAS sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức: dịch bệnh Covid-19 dự kiến còn diễn biến phức tạp; mức độ cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh LPG, cung cấp LNG ngày càng tăng cao; tỷ trọng nguồn khí có giá đầu vào thấp ngày càng giảm; cơ chế chính sách có nhiều thay đổi, ... Dự kiến PV GAS phải huy động tối đa các nguồn lực hiện có để tháo gỡ và vượt qua các thách thức nêu trên. Tuy nhiên, "lửa thử vàng, gian nan thử sức". Với tiềm lực vững chắc về cơ sở vật chất, tài sản, tài chính, kinh nghiệm, uy tín, thương hiệu,... và đặc biệt đội ngũ cán bộ lãnh đạo của PV GAS với năng lực quản trị, tinh thần trách nhiệm cao, tác phong làm việc chuyên nghiệp hiện đại, nhạy bén với những diễn biến của thực tế, có tầm nhìn chiến lược lâu dài, kịp thời ban hành các quyết sách hợp lý; và mỗi người lao động của PV GAS luôn nỗ lực làm việc sáng tạo với ý thức kỷ luật cao nhất; PV GAS tin tưởng sẽ hoàn thành những mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch của năm 2021, đồng thời đạt được những mục tiêu phát triển trong trung và dài hạn, xứng đáng với vị trí là một thành viên chủ lực của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, đóng vai trò chủ đạo trong ngành ngành công nghiệp khí trẻ trung, đầy tiềm năng.

Trên từng nấc thang vươn cao, Văn hóa PV GAS - ánh sáng tiếp nối từ tinh thần của những người đi tìm lửa Petrovietnam; ánh sáng hun đúc từ khát khao, trí tuệ, bản lĩnh bao thế hệ PV GAS chính là sức mạnh tinh thần, điểm tựa vững chãi để nâng cánh khát vọng, đưa Tổng công ty Khí Việt Nam - PV GAS tiếp tục đạt tới những thành tựu mới.