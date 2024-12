Khoảnh khắc hai cô gái ôm nhau khóc nức nở, thoát khỏi đám cháy ở Hà Nội

Khuya 18/9, một vụ cháy lớn xảy ra tại số 258 đường Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, khiến 11 người thiệt mạng và một số người khác bị thương.

Khoảng một giờ sau vụ cháy, thủ phạm đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận rằng do mâu thuẫn cá nhân với nhân viên trong quán, người này mua xăng phóng hỏa. Hành động tàn ác của thủ phạm gây nên nỗi căm phẫn trong dư luận khi 11 mạng người vô tội phải chết oan chỉ vì lòng thù hận của một cá nhân.

Giữa thảm kịch tang thương, hình ảnh hai cô gái trẻ thoát chết trong gang tấc ôm nhau khóc trên tầng tum tòa nhà khiến nhiều người vừa vui mừng vừa xót xa. Hình ảnh được chia sẻ lên mạng chỉ trong một thời gian ngắn đã nhận về hàng trăm nghìn bình luận, chia sẻ.

"Nhìn khoảnh khắc này tôi rơi nước mắt vì xúc động. Cảm nhận sự bàng hoàng thất thần của hai cô gái khi vừa thoát chết. Mong phép màu sẽ đến với nhiều nạn nhân", tài khoản B.H. viết.

"Thương quá các nạn nhân, ranh giới sinh tử thật mong manh", người có tên M.A. bình luận.

Theo tìm hiểu, hai cô gái này là nhân viên của quán và hiện được điều trị tại Bệnh viện E (Hà Nội).

Hai cô gái ôm nhau khóc sau khi được lực lượng chức năng cứu ra khỏi đám cháy (Ảnh chụp màn hình).

Anh Đ., anh trai của chị X. (một trong hai cô gái thoát chết), cho biết, tình hình sức khỏe của em gái anh rất đáng lo ngại. Anh chia sẻ, khoảng 2h ngày 19/9, anh ở nhà chờ em nhưng không thấy cô trở về.

"Bình thường, 0h là em tôi đã về tới nhà", anh Đ. kể. Tuy nhiên, đêm đó chờ mãi không thấy, anh liên tục gọi điện nhưng máy của X. không liên lạc được. Lo lắng, anh lướt mạng xã hội và bàng hoàng thấy tin về vụ cháy xảy ra ngay tại khu vực em gái làm việc.

Anh Đ. lập tức đi xe máy đến hiện trường và rụng rời khi nhận ra nơi cháy chính là quán phòng trà em gái anh đang làm phục vụ. Trong cơn hoảng loạn, anh tìm kiếm em khắp nơi. Khi nghe tin nhiều người thiệt mạng, anh càng thêm lo sợ. May mắn, sau đó anh được biết có hai cô gái trẻ được cứu thoát và đưa vào Bệnh viện E.

Vụ cháy khiến 11 người thiệt mạng (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

"May mắn là em gái tôi được cứu, nhưng em bị ngộ độc khí CO, vẫn đang được cấp cứu và chưa thể gặp mặt", anh Đ. nghẹn ngào. Anh cũng cho hay, cô gái được cứu cùng với em gái anh cũng trong tình trạng ngộ độc khí CO nặng, hiện điều trị cùng phòng bệnh.

Đại diện Bệnh viện E cho biết, vào rạng sáng 19/9, bệnh viện tiếp nhận 4 nạn nhân của vụ cháy tại phòng trà số 258 Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm. Trong số này, 2 người sức khỏe ổn định, còn 2 cô gái bị ngộ độc khí CO nặng, hiện được điều trị tích cực tại khoa Hồi sức Cấp cứu.

Trước đó, vào 23h ngày 18/9, Tổng đài 114 - Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an Hà Nội nhận được tin báo cháy tại quán cà phê số 258 Phạm Văn Đồng. Thông tin cho biết có nhiều người bị mắc kẹt bên trong.

Cảnh sát cứu hỏa tiếp cận hiện trường vụ cháy (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã huy động Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Công an các quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Tây Hồ phối hợp cùng chính quyền địa phương và người dân tổ chức chữa cháy và cứu hộ.

Đến 23h40, ngọn lửa được khống chế. Lực lượng chức năng đã hỗ trợ đưa 7 người ra ngoài an toàn (5 người sức khỏe ổn định, 2 người được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện). Tuy nhiên, 11 người không may thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định thủ phạm là Cao Văn Hùng, người đã phóng hỏa đốt quán cà phê, gây ra vụ cháy kinh hoàng này.